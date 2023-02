Ludwigshafen: Probe mit offener Tür am 06. März 2023 beim Sinfonischen Blasorchester Ludwigshafen

Ludwigshafen – Am 06. März öffnet das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen bei seiner wöchentlichen Probe die Türen für Besucher. Das Orchester lädt dazu ein, hautnah dabei zu sein, wenn seine Musik entsteht und Besucher können dabei mit oder ohne Instrument teilnehmen.

Für Zuhörer besteht die Möglichkeit, direkt im Orchester Platz zu nehmen und so den Klang des Orchesters in einer ganz neuen perspektive zu erleben. Interessierte Musiker mit Instrument können an dem Abend unabhängig von ihrem Leistungsniveau in die Probenarbeit schnuppern und mit dem Orchester musizieren. Willkommen sind grundsätzlich alle Musiker, die ein geeignetes Instrument spielen, insbesondere sucht das Orchester Verstärkung an Schlagwerk, Klarinette, Oboe, Fagott und Kontrabass.

Das Orchester bereitet sich derzeit auf seine nächsten Konzerte im April vor. Bei der Probe mit offener Tür wird am aktuellen Programm Symphonic Rock & Pop – KINGS…and QUEEN mit Musik von Queen, Michael Jackson, Elvis und der berühmten Feuerwerksmusik von Händel gearbeitet. Interessierte Musiker, die mit ihrem Instrument teilnehmen möchten, werden gebeten, sich vorab per Mail an mitspielen@sbo-lu.de anzumelden. Die Noten können dann vorab zugeschickt werden. Zuhörer können ohne Voranmeldung vorbeischauen.

Die Probe mit offener Tür des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen findet am 06. März um 19.30 in der Aula der Berufsbildende Schule Wirtschaft I, Mundenheimer Str. 220 statt. Mehr Infos finden Sie im Netz unter www.sbo-lu.de/mitspielen.

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen:

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen ist ein Liebhaberorchester, das Blasmusik als neues Klangerlebnis präsentieren will. Mehr als 60 ambitionierte Musikerinnen und Musiker aus Ludwigshafen und der gesamten Rhein-Neckar-Region treffen sich wöchentlich zur intensiven Probenarbeit. Dabei versuchen wir musikalisches Erleben schon hier Woche für Woche zu ermöglichen. Das Orchester wurde bereits 1969 als Schulorchester des Theodor-Heuss-Gymnasiums gegründet und besteht seit 1987 als eigenständiger Verein. Der Schwerpunkt unserer musikalischen Arbeit liegt auf symphonischen Werken, in Form von zeitgenössischer, originaler Bläsermusik sowie ausgewählten Transkriptionen. Seit 2012 liegt die musikalische Leitung des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen bei Dorian Wagner.