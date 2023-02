Lieferdienst bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Als ein Lieferdienstmitarbeiter am 19.02.2023 gegen 20 Uhr, in der Sternstraße zu seinem parkenden Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Person mehrere Gegenstände gestohlen hatte. Hierunter waren ein Geldbeutel sowie ein Handy.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Autobrand am Friedhof

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagabend 18.02.2023 gegen 19:30 Uhr, brannten zwei Autos der Stadt Ludwigshafen in der Rheinstraße. Die Autos waren zu dieser Zeit beim Friedhof geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den ersten Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Haben Sie verdächtige Personen in der Rheinstraße beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in Keller

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstagabend 18.02.2023 gegen 19 Uhr, brach ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße aus. Durch das Feuer wurden im Kellerraum befindliche Gegenstände und ein Verteilerkasten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Bereits am 16.02.2023 brannte es in dem Keller. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand einer Dehnungsfuge

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)(FB) – Am Sonntag 20.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 03:30 Uhr zu einem Brandgeruch in einer Wohnung in die Sternstraße, Ludwigshafen Friesenheim alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Brandgeruch innerhalb einer Wohneinheit wahrnehmbar. Die Erkundung ergab, dass ein Brand in einer Dehnungsfuge zwischen zwei Wohn- und Geschäftshäusern ursächlich hierfür war.

Die beiden Gebäude wurden zeitweise geräumt und die Schadstoffkonzentrationen in den betreffenden Nutzungseinheiten gemessen. Messungen innerhalb der Gebäude ergaben keine gesundheitsgefährdeten Konzentrationen. Vorsorglich wurden die Bewohner dem Rettungsdienst vorgestellt, es wurde niemand verletzt.

Auf Grund des Einsatzes kam es im Bereich der Sternstraße zu Einschränkungen des Linienbusverkehrs.

Um an den Brandherd zu gelangen waren umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Unter anderem mussten Öffnungen in den Wänden der Gebäude geschaffen werden um Löschmittel gezielt an den Brandherd zu bringen.

Im Einsatz waren neben 7 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen auch der Rettungsdienst und die RNV. Der Einsatz war um 10:28 Uhr beendet.

Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die TWL Ludwigshafen und die Polizei.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer und dein 37-jähriger Autofahrer gerieten am 19.02.2023 gegen 18 Uhr, in der Siemensstraße aneinander. Im Verlaufe des Streits kam es zu Handgreiflichkeiten und gegenseitigen Körperverletzungen. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Zudem verfügte der E-Scooter nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest außerdem positiv auf Kokain.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Führerscheinstelle prüft, ob er seinen Führerschein behalten darf.

Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmorgen (18.02.2023), gegen 6:30 Uhr, brannte ein geparktes Auto in der Lichtenbergerstraße. Durch das Feuer wurde ein weiteres geparktes Auto beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Ein 44-Jähriger konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Nach ersten Ermittlungen könnten Familienstreitigkeiten das Motiv der Tat sein. Da der 44-Jährige sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ob der Mann auch mit anderen Bränden in der Vergangenheit in Zusammen steht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein 30-Jähriger parkte am Freitag 17.02.2023 um 19 Uhr ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße. Als er am Sonntagmorgen 19.02.2023 um 11 Uhr zu dem Transporter zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war.

Aus dem Innern des Fahrzeugs wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf einen geringen vierstelligen Betrag belaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firmengelände

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 19.02.2023 meldete ein 34-Jähriger, dass es am Vorabend zu einem Einbruch bei einer Baugewerbefirma in der Rheinhorststraße kam. Bislang Unbekannte hatten sich Zutritt zum Firmengelände verschafft und hier aus einem Transporter mehrere Werkzeuge gestohlen. Zudem stahlen sie eine geringe Menge Kupfermaterial.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 46-jähriger Motorradfahrer wurde am 19.02.2023, gegen 14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. An der Kreuzung Bad-Aussee-Straße/Bürgermeister-Trupp-Straße war es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einer 26-jährigen Autofahrerin gekommen.

Der Motorradfahrer stürzte daraufhin. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Unfall in der Wollstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Wollstraße/Raschigstraße kam es am 19.02.2023, gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.