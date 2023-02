Windböen erfassen Anhänger – Unfall mit Sachschaden

Römerberg (ots) – Am Samstag 18.02.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Römerberger mit seinem PKW die K 27 von Römerberg nach Dudenhofen. Aufgrund starker Seitenwinde wurde der an seinem PKW montierte Anhänger von der Fahrbahn geweht und drehte das gesamte Gespann um 180 Grad.

Hierbei berührte der Anhänger den PKW, die Plane riss ab und der 59-Jährige überfuhr einen Leitpfosten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro.

Gully Deckel ausgehoben

Limburgerhof (ots) – Beim Befahren der Kirchenstraße fuhr eine 19-jährige Verkehrsteilnehmerin am Sonntagabend über einen offenen Gullyschacht, den zuvor ein unbekannter Täter durch Entnehmen des Gullydeckels verursacht hatte. Hierdurch wurde der Reifen und die Felge am Fahrzeug der 19-jährigen beschädigt.

Die Schadenshöhe liegt bei ca. 250 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Verdacht einer Trunkenheitsfahrt

Römerberg (ots) – Am 19.02.2023 gegen 23:15 Uhr suchten Polizeibeamte eine 51-jährige Römerbergerin zu Hause auf, nachdem Zeugen eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt mitgeteilt hatten. Die Dame wies einen Atemalkoholwert von 0,69 Promille auf und bestritt die Trunkenheitsfahrt unter Verweis auf einen angeblich erst nach Fahrtantritt erfolgten Alkoholkonsum.

Daher veranlassten die Polizeibeamten die Entnahme von zwei Blutproben zur Feststellung des genauen Trinkzeitpunkts und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Frau ein.

Diebstahl zweier Gartenstühle – Eigentümer gesucht

Dudenhofen (ots) – Am 19.02.2023 gegen 07:30 Uhr meldeten Zeugen einen 41-jährigen Mann im Boligweg, der mit zwei Gartenstühlen unterwegs sei, die ihm nicht gehören. Die Polizeibeamten trafen den 41-Jährigen an und befragten ihn zur Herkunft der Gartenstühle. Er gab an, diese am Straßenrand mitgenommen zu haben. Da sein Eigentum an den Stühlen zu bezweifeln ist, stellten die Beamten die Stühle sicher.

Wer ist Eigentümer der beiden abgebildeten dunkelgrünen Gartenstühle? Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.