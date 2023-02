Ettlingen – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach der Beschädigung eines geparkten Pkws entfernte sich der

Unfallverursacher am Freitagnachmittag unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Derzeitigen Erkenntnisse zufolge beschädigte ein unbekannter Verursacher bei

einem Parkmanöver auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hertzstraße einen

geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Es wird

vermutet, dass der Unfall zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr stattfand.

Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann,

wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 beim Polizeirevier

Ettlingen zu melden.

Bad Schönborn – Falsche Polizeibeamte ergaunern hohen Geldbetrag

Karlsruhe (ots) – Einmal mehr erbeuteten am Freitagmittag falsche Polizeibeamte

von einem 88 Jahre alten Mann aus Mingolsheim eine hohe Summe Bargeld.

Gegen 13:00 Uhr gaben sich die Anrufer dem Senior gegenüber als Polizeibeamte

aus Mannheim aus und forderten aufgrund eines Autounfalls der Tochter eine

Kaution in Höhe von 80.000 Euro. Der 88-Jährige wurde aufgefordert Bargeld und

Schmuck an einem Hotel in Mannheim abzugeben. Kurz darauf fuhr der Mann an die

vereinbarte Örtlichkeit und übergab einem Unbekannten 54.000 Euro Bargeld.

Daraufhin sollte der 88-Jährige weiteres Geld bei einer Bank abheben und dem

Unbekannten überreichen. Auf dem Weg zur Bank telefonierte der Senior mit seinen

Angehörigen und die Täuschung fiel auf. Zu einer weiteren Geldübergabe kam es in

der Folge nicht. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe appelliert insbesondere an jüngere Angehörige von

Seniorinnen und Senioren, diese im eingehenden Gespräch über solche Maschen –

beispielsweise Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte – zu informieren,

aufzuklären und zu sensibilisieren. Dabei sollte die klare Anweisung gegeben

werden, unter keinen Umständen fremden Personen – und auch nicht der Polizei –

Geld oder Wertsachen auszuhändigen.

Kronau – Zwei Raubstraftaten nach Faschingsveranstaltungen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein vollendeter und ein versuchter Raub ereigneten sich im

Zusammenhang mit zwei Faschingsveranstaltungen am frühen Samstag- und

Sonntagmorgen in Kronau. Dabei wurden zwei 33- und 26-jährige Männer von bislang

unbekannten Tätern verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im ersten Fall geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus,

dass mehrere Täter ihr 33- jähriges Opfer am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr vor

der Mehrzweckhalle in der Jahnstraße zunächst zusammengeschlagen und

anschließend sein Handy sowie seinen Geldbeutel entwendet haben. Der Geschädigte

verlor offenbar zwischendurch sein Bewusstsein. Er wies mehrere Verletzungen auf

und war nicht unerheblich alkoholisiert.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Sonntagmorgen, ebenfalls in der Nähe der

Mehrzweckhalle. Ein 26-Jähriger wurde dabei gegen 03:25 Uhr beim Zigaretten

kaufen von einem unbekannten Mann nach Bargeld gefragt. Als das Tatopfer

verneinte, schlug ihm der Angreifer offenbar ins Gesicht. Anschließend gingen

wohl weitere Täter auf den Geschädigten los. Wegen der heftigen Gegenwehr des

26-jährigen und der entschlossenen Hilfe von Passanten ergriffen die Angreifer

ohne Beute die Flucht in Richtung Bahnhof Kronau. Der Geschädigte wurde bei dem

Angriff leicht verletzt.

In keinem der Fälle liegen derzeit verwertbare Personenbeschreibungen zu den

Tatverdächtigen vor. Auch die entstandenen Tatschäden sind noch Gegenstand der

laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Zeugen melden körperliche Auseinandersetzung in der Karlsruher Südstadt

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 24:40 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf

eine körperliche Auseinandersetzung in der Nebeniusstraße in der Karlsruher

Südstadt.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 23-jähriger Opfer einer versuchten schweren

räuberischen Erpressung geworden sein. Der Mann wurde offenbar unter einem

Vorwand an die Örtlichkeit bestellt und dort von vier Tatverdächtigen abgefangen

und mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der 23-Jährige wurde mehrfach,

teilweise am Boden liegend, geschlagen und getreten. Als Passanten zur Hilfe

eilten, ließen die Tatverdächtigen von dem 23-Jährigen ab und ergriffen die

Flucht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Bad Schönborn – Raub in S-Bahn – Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Täter eines Raubdeliktes konnte am Samstag, den 18.02.2023

festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 27-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, am Samstagmorgen in einer

Straßenbahn einer Geschädigten ein Tablet aus den Händen gerissen und entwendet

zu haben. Anschließend floh der Täter aus der Bahn. Die Geschädigte brachte den

Raub bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof zur Anzeige. Unter

Zuhilfenahme der GPS-Ortung des Tablets konnte der Tatverdächtige durch

Polizeibeamte in Heidelberg ermittelt und festgenommen werden.

Am Samstagmittag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflagen

außer Vollzug gesetzt.

Stutensee – Versuchter Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Unbekannte versuchten im Laufe des Sonntags in eine Gaststätte

in Stutensee-Spöck einzubrechen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die

bislang unbekannten Täter ein Fenster beschädigten und anschließend versuchten

in die Kneipe einzusteigen. Da das Fensterbrett bei dem Versuch wohl zerbrach,

gelang es den Einbrechern nicht sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Waghäusel – Zebrastreifen überfahren und Fußgängerin erwischt

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 15:50 Uhr kam es in der Waghäusler Straße in

Waghäusel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Autofahrerin und

einer 49-jährigen Fußgängerin.

Die Fußgängerin war gerade dabei den Fußgängerüberweg zu überqueren, als sie von

der Autofahrerin gestreift wurde. Offenbar wurde sie von der aus Richtung Westen

kommenden Fahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und

zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus verbracht.

Bad Schönborn – Raub in Kurpark Mingolsheim

Karlsruhe (ots) – Ein 53-jähriger Mann wurde am Sonntagabend im Kurpark von Bad

Mingolsheim Opfer eines Raubs. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Gegen 19:30 Uhr befand sich das spätere Tatopfer von einer

Faschingsveranstaltung kommend zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Im Kurpark kam dem

53-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen und rempelte ihn unvermittelt so

heftig an, dass er zu Fall kam. Dabei riss der Täter seinem Opfer ein

hochwertiges Smartphone aus den Händen und ergriff die Flucht. Beim Versuch, den

Räuber zu verfolgen, stürzte der Überfallene erneut zu Boden und verletzte sich

an Gesicht und Knien.

Eine Personenbeschreibung zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei bislang

nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Juweliergeschäft – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Montag brachen Unbekannte in ein

Juweliergeschäft in Karlsruhe-Durlach ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen

verschafften sich drei maskierte Täter gegen 03:00 Uhr über einen Seiteneingang

Zugang zu einem in der Durlacher Allee gelegenen Einkaufszentrum. Im Inneren

schlugen die Diebe die Glaseingangstüre eines Juweliergeschäfts ein,

beschädigten im Verkaufsraum mehrere Vitrinen und nahmen Schmuck von bislang

unbekanntem Wert an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher offenbar über

einen Notausgang.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der

Rufnummer 0721/4907-0 zu melden.

Ettlingen – Unfall mit drei Verletzten im Wattkopftunnel

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten ereignete sich am

Montagmittag im Wattkopftunnel in Ettlingen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war ein Mercedes-Fahrer gegen

14:30 Uhr mit Fahrzeug auf der Landesstraße 562 von Ettlingen kommend in

Richtung Albtal unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im

Wattkopftunnel in einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem entgegen kommenden Van. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Van gegen die Tunnelwand geschleudert. Anschließend kollidierte der

Mercedes frontal mit einem entgegenkommenden Seat.

Die Seat-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der

Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt offenbar schwere Verletzungen und wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher sowie

der Fahrer des Vans wurden ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus ein

Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der

Tunnel zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen sowie der Tunnelwand

kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person gesucht

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam

es am frühen Montagmorgen in der Karlsruher Südstadt. Die Polizei ist nun auf

der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen

04:00 Uhr auf der Rüppurrer Straße in westliche Richtung und bog an der

Einmündung zur Ettlinger Straße nach rechts in diese ab. Hierbei übersah der

Autofahrer offenbar einen 29-jährigen Fußgänger, der die Ettlinger Straße an

einer Fußgängerquerung passierte und kollidierte mit diesem. Trotz des

Zusammenstoßes setze der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort.

Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich, laut Aussage des Geschädigten, um einen

dunkelblauen Pkw handeln.

Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann,

wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/94484-0 bei der Verkehrspolizei

zu melden.

Karlsruhe – Polizeiposten Mühlburg zieht um

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der

Polizeiposten Mühlburg aufgrund von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen seinen

aktuellen Standort dauerhaft aufgeben wird. Aus organisatorischen Gründen ist

der Polizeiposten Mühlburg daher ab dem 23.02.2023 bis zum 27.02.2023

geschlossen. Bürgerinnen und Bürger können sich in dieser Zeit rund um die Uhr

mit ihrem Anliegen an das zuständige Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Rufnummer 0721/666 3611 wenden.

Ab dem 28.02.2023 wird der Polizeiposten interimsweise bis zur Fertigstellung

des neuen Dienstgebäudes in Knielingen im Polizeirevier Karlsruhe-West in der

Moltkestraße 68 einziehen. Dort versehen die Beamtinnen und Beamten weiterhin

von Montag bis Freitag ihren Dienst und sind vor Ort beziehungsweise unter der

gewohnten Telefonnummer 0721/95990 erreichbar.

In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem

polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

Oberderdingen – Wohnungseinbruch in Flehingen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen

Freitagabend Zutritt in eine Wohnung im Oberderdinger Ortsteil Flehingen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter im Zeitraum

zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr die Wohnungstür auf der Gebäuderückseite eines

Mehrparteienhauses in der Derdinger Straße auf und gelangten so ins

Gebäudeinnere. Dort nahmen sie einen dreistelligen Eurobetrag an sich, bevor sie

den Tatort wieder unerkannt verließen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 8.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in

Knielingen ereignete.

Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Sudetenstraße in

Fahrtrichtung Östliche Rheinbrückenstraße und wollte nach links in Richtung

Mühlburg abbiegen. Laut den Angaben des Mannes war die für ihn anzeigende Ampel

zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass er in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Dabei übersah der 27-Jährige vermutlich den vorfahrtsberechtigten Pkw eines

31-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die

Kollision zog sich der 31-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu. Alarmierte

Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung

zu setzen.

Waghäusel – Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer

bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Waghäusel zu.

Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Nissan gegen 08:20 Uhr die Obere

Bachstraße in Kirrlach. An der Kreuzung zur Gartenstraße übersah er vermutlich

den von rechts kommenden bevorrechtigten Pedelec-Fahrer und erfasste ihn mit

seiner Fahrzeugfront. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich dabei mehrere,

aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt zirka

2.100 Euro.

Bruchsal – Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Karlsruhe (ots) – Am frühen Montagmorgen wurde ein 63-Jähriger auf dem

Nachhauseweg in Bruchsal Opfer eines versuchten Raubes.

Nach derzeitigen Erkenntnissen traf der 63-Jährige gegen 04:00 Uhr an der

Kreuzung Kegelstraße / Zwerchstraße auf zwei unbekannte Männer. Während einer

der Täter den Geschädigten von hinten packte und festhielt, versetzte ihm der

andere einen Schlag ins Gesicht und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf.

Der 63-Jährige weigerte sich jedoch der Forderung nachzukommen und riss sich aus

dem Griff des Täters los. Als er sich in der Folge bückte, um seine auf den

Boden gefallene Brille aufzuheben, stieß ihn einer der Männer zu Boden.

Anschließend flüchteten die Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung

John-Bopp-Straße.

Bei dem Sturz zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem

Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr

festgestellt werden. Beide Angreifer waren laut dem Geschädigten mit einem

Narrenkonstüm in den Farben Schwarz, Weiß und Grau bekleidet.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Erneute Fahrzeugbrände in Daxlanden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei Autos gerieten am Sonntagabend in der Steinäckerstraße in

Brand. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fingen die Fahrzeuge gegen 22:15 Uhr aus bislang

unbekannten Gründen Feuer. Zwei davon brannten vollständig aus. Die

Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte

Fahrzeuge verhindern. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind

noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf

Brandstifung übernommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Sachbeschädigungen im Horbachpark – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Entlang des Horbachparks wurden am Wochenende mehrere

Parkbänke beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben unbekannte

Randalierer insgesamt elf Parkbänke aus den Bodenverankerungen gerissen und

umgeworfen. Drei Bänke wurden in den Horbachsee geworfen. Der Tatzeitraum ist

bisher nicht näher bekannt – es wird davon ausgegangen, dass sich die

Sachbeschädigungen wohl in der Zeit von Freitag auf Samstag ereignet haben.

Wer nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243

3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Walzbachtal – Hubschrauber auf der Suche nach vermisster Person im Einsatz

Karlsruhe (ots) – Familienangehörige meldeten in der Samstagnacht gegen 22:00

Uhr eine 85-jährige Seniorin in Walzbachtal als vermisst. Im Rahmen der

polizeilichen Fahndungsmaßnahmen entdeckte die Besatzung eines

Polizeihubschraubers die Gesuchte in einem angrenzenden Feldbereich nahe der

Mozartstraße in Jöhlingen. Sie war wohlauf.