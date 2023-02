Mannheim: Straßenbahnhaltestelle durch Brandlegung beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am Dienstag, den 14.02.2023, gegen 20:30 Uhr

beschädigte ein unbekannter Täter / eine unbekannte Täterin die Fahrplantafel

der Straßenbahnhaltestelle „Luzenberg“ auf dem Steig B in der Neckarstadt, indem

diese angezündet wurde. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die

Fahrplantafel wurde vollständig zerstört und es entstand ein Sachschaden von

3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

0621/ 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim: Kofferraum voll mit Diebesgut bei Verkehrskontrolle festgestellt

Mannheim (ots) – Der Fahrer eines Fords wurde am Donnerstag, den 16.02.2023,

gegen 17:00 Uhr durch eine Streife des Verkehrsdiensts Mannheim einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle konnte im

Kofferraum diverses Diebesgut aufgefunden werden, welches größtenteils noch mit

Preisschildern und der entsprechenden Warensicherung versehen war. Weiterhin

wurde Hilfsmittel aufgefunden, die auf das gewerbsmäßige Begehen von Diebstählen

hinweisen. Der 42-Jährige konnte keine passenden Eigentumsnachweise vorlegen,

weshalb die Waren sichergestellt wurden.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des

Diebstahls sowie Hehlerei eingeleitet.

Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei-News

Wiesloch: Straßenlaterne nach Unfallflucht beschädigt- Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am Sonntag gegen 21:00 Uhr wurde eine Straßenlaterne in Malsch

in der Söhler Straße durch einen PKW total zerstört. Der Unfallverursacher

bemerkte den Schaden und konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie er

sein Kennzeichen einsammelte und sich vom Unfallort entfernte. Es entstand ein

Sachschaden von 5.000EUR an der Laterne.

Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf

einen blauen Audi zulassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

0621/ 174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.