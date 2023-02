Nach Unfallflucht: Ermittlungen gegen zwei Verdächtige

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Unfall am späten Sonntagabend auf der

Bundesstraße zwischen den Stadtteilen Hohenecken und Siegelbach flüchtete der

Verursacher mit seinem Wagen. Im Verlauf der Fahndung nahm die Polizei zwei

Verdächtige fest.

Kurz vor Mitternacht beobachteten Zeugen, wie ein VW Passat auf der Bundesstraße

270 frontal gegen eine Schutzplanke krachte. Nach der Kollision flüchtete der

Fahrer von der Unfallstelle. Polizeistreifen fahndeten nach dem Pkw und seinen

Insassen. Einsatzkräfte stellten das verlassene Fahrzeug in der Pariser Straße

fest. Das Auto war völlig beschädigt und die Türen standen offen, von den

Insassen fehlte zunächst jede Spur. Entlang der Bahngleise im Bereich Vogelweh

machten Polizisten schließlich zwei Verdächtige ausfindig. Sie rannten vor den

Beamten davon. Die Männer im Alter von 19 und 26 Jahren konnten eingeholt

werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die mutmaßlichen

Fahrzeuginsassen. Jeder bestreitet, gefahren zu sein, weshalb die Verdächtigen

erkennungsdienstlich behandelt wurden und eine DNA-Probe abgeben mussten. Beim

26-Jährigen war außerdem eine Blutprobe fällig. Der Mann war alkoholisiert. Die

Beamten stellten eine Atemalkoholkonzentration von 1,99 Promille fest. Den VW

Passat stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Polizei sucht nach Schlägerei Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Schlägerei am Sonntagmorgen vor einer

Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße hat ein 42-Jähriger zwei Kopfplatzwunden

erlitten. Möglicherweise wurde der Mann mit einem Schlagstock verletzt. Er war

mit einem Unbekannten in Streit geraten. In der Folge entwickelte sich ein

Tumult, so Zeugen. Konkrete Angaben zur Tat konnte gegenüber der Polizei jedoch

niemand machen, weshalb die Beamten um Hinweise bitten: Wer hat die

Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Beteiligten geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht: Wer hat den grauen Toyota gesehen

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Auffahrunfall sucht die Polizei den Fahrer

eines grauen Toyota RAV 4 mit französischem Kennzeichen. Der Unbekannte begann

am Samstagabend in der Mainzer Straße mit seinem Kompakt-SUV Fahrerflucht. An

der Kreuzung zur Donnersbergstraße kollidierte er gegen 20:30 Uhr mit einem

Opel. Der Fahrer des Opel wartete an der roten Ampel, als ihm der Toyota ins

Fahrzeugheck krachte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher

stadtauswärts. Der graue Toyota ist vermutlich vorne links beschädigt. Von dem

Verantwortlichen ist bekannt, dass er eine Halbglatze sowie eine Brille trägt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in der

Gabelsbergerstraße zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Verdächtigen im

Alter von 28 und 44 Jahren drangen kurz vor Mitternacht in eine Wohnung ein.

Zwei Bewohner, eine Mutter und ihr erwachsender Sohn, bemerkten die Männer und

brachten sich über eine Terrasse des Mehrfamilienhauses in Sicherheit. Sie

alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte trafen die Verdächtigen in der Wohnung

an. Gegen ihre Festnahme setzen sich die Männer zur Wehr. Sie wurden von den

Beamten überwältigt und festgenommen. Weil die Eindringlinge unter

Alkoholeinfluss standen, sie hatten eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 und

1,8 Promille intus, ordnete die Staatsanwaltschaft jeweils die Entnahme einer

Blutprobe an. Das Duo wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam

genommen. Die Männer blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des versuchten

Einbruchdiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. |erf