Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Reichelsheim: Golf GTI beschädigt

Schäden in vierstelliger Höhe verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag, 11.02.2023, 19.30 Uhr und Montag, 13.02., 16 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Bürgertreffs am Karl-Kempf-Platz im Ortsteil Beienheim abgestellten, Golf GTI. Da an dem grauen VW weiße Fremdlackanhaftungen festgestellt wurden, geht die Polizei aktuell davon aus, dass es sich bei diesen um Farbabrieb des unfallverursachenden Fahrzeuges handeln könnte. Nach Angaben des Fahrzeugeigentümers hatte zumindest am Samstagabend (11.02.) ein PKW in entsprechender Farbe neben seinem Auto geparkt. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Nach Unfallflucht – Radfahrer als Zeuge gesucht

Mehrere Tausend Euro Schäden hinterließ am Dienstagabend (14.02.23) offenbar der Fahrer eines blauen Toyota an einem auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Kettelerstraße (OT Nieder-Mörlen) parkenden, schwarzen VW. Ein Fahrradfahrer soll die Kollision mitbekommen und sich das Kennzeichen des anschließend davonfahrenden Unfallverursachers gemerkt haben, welches er anschließend der Fahrzeugeigentümern mitteilte. Da der Polizei aktuell die Personalien des Radfahrers nicht bekannt sind, dieser aber als wichtiger Zeuge in Betracht kommt, wird der Mann gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Gleiches gilt für etwaige weitere Zeugen, die den Unfallhergang hatten beobachten können.

Bad Nauheim: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Am Freitagabend krachte es auf der B3 bei Ockstadt. Gegen 21.15 Uhr war die aus dem Wetteraukreis stammende, 74-jährige Fahrerin eines Renault von Wöllstadt unterwegs in Richtung Bad Nauheim, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß, an dessen Steuer ein 20-jähriger Frankfurter saß. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Renault gegen einen folgenden VW einer 40 Jahre alten Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die 74-Jährige sowie der 20-Jährige erlitten im Rahmen des Verkehrsunfalls Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Die drei nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Nauheim: Einbruch in Kindergarten

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes kam es zu einem Einbruch in den Kindergarten in der Wettertalstraße (OT Rödgen). Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag hatten Unbekannte ein Fenster am Gebäude aufgehebelt und dann die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen offenbar nichts. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Einbruch in Kirche

Einbrecher gelangten zwischen Freitagnachmittag (14 Uhr) und Sonntagvormittag (11.45 Uhr) durch ein aufgehebeltes Fenster in die evangelische Kirche in der Kirchstraße (OT Rödgen), um anschließend im Inneren mehrere Schränke zu durchsuchen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Friedberger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Einbruch in Grundschule

In der Nacht auf Montag drangen Straftäter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Grundschule in der Schwalheimer Hauptstraße ein. Im Gebäude wurden anschließend mehrere weitere Türen gewaltsam geöffnet und die dahinterliegenden Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Anhand bisheriger Ermittlungserkenntnisse lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Sonntag, 20.30 Uhr bis Montag, 6.50 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Friedberger Polizei zu melden, Tel. 06031/6010.

Altenstadt: Alarm ausgelöst

Sonntagmittag lösten Kriminelle bei dem Versuch, in ein Gewerbegebäude in der Siemensstraße einzubrechen, gegen 12.15 Uhr Alarm aus. Polizeibeamte konnten vor Ort Hebelmarken an einem Fenster sowie an einem Notausgang feststellen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden. Wer hatte am Sonntag nahe des Tatortes in der Siemensstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wölfersheim: An Kollekte bedient

Einbrecher gelangten zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Sonntagmorgen (9 Uhr) durch eine aufgehebelte Zugangstür in die evangelische Kirche in der Oberpforte im Ortsteil Berstadt. Dort brachen sie die Kollekte auf und entwendeten aus dieser etwa 25 Euro. Außerdem hatte man einen Bücherschrank gewaltsam geöffnet. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.