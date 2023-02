Dillenburg: Fahrrad vorm Lidl geklaut –

Am Lidl-Markt in der Herwigstraße schlug am Freitagabend ein Fahrraddieb zu. Gegen 18.00 Uhr stellte der Besitzer sein hell- und dunkelblaues Mountainbike der Marke „LIV“ unverschlossen an der Einkaufwagen-Box ab und ging zum Einkaufen in den Markt. Als er nach 10 Minuten zurückkehrte, war das rund 600 Euro teure Bike vom Typ „Temp 3“ verschwunden. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Mountainbikes nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn-Hörbach: Auspuff abmontiert –

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche schlugen auf einem Firmengelände in der Straße „Am Mangolsgrund“ Auspuff-Diebe zu. Zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr machten sie sich an einem weißen Renault-Transporter zu schaffen und montierten den Auspuff ab. Hierbei durchtrennten die Täter auch diverse Kabel. Die Schäden durch den Ausbau liegen bei rund 1.000 Euro. Der Wert des Auspuffs wird auf zirka 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang im Gewerbegebiet Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Merkenbach: Ausweichmanöver endet im Abhang / Polizei sucht Zeugen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Kniebrecher bei Merkenbach, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gestern Nachmittag, gegen 17.15 Uhr war der 45-jährige Fahrer eines Land Rovers von Beilstein in Richtung Merkenbach unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm, teilweise auf seinem Fahrstreifen, ein weißer Mittelklasse-Wagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der in Neu-Isenburg lebende Roverfahrer nach rechts in die Bankette und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Der Rover musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 5.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem weißen Mittelklasse-Wagen machen können, der nach dem Unfall in Richtung Beilstein weiterfuhr, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Holzhausen: Drogenfahrt –

Wegen des Verdachts unter Drogeneinfluss seinen Swift gefahren zu haben sowie möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Herborner Polizei gegen einen 23-Jährigen. Eine Streife stoppte den Greifensteiner am Samstagabend mit seinem Suzuki. Sein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain und Amphetamin nach. Zudem stellten die Ordnungshüter eine geringe Menge an Kokain sicher. Der 23-Jährige musste sich auf der Wache in Herborn einer Blutentnahme unterziehen.

Ehringshausen: Geldspielautomaten aufgebrochen –

Am frühen Samstagmorgen hatte es ein Einbrecher in der Kölschhäuser Straße auf die Barschaften aus Geldspielautomaten abgesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Dieb gewaltsam über ein Fenster in die Sportwetten-Annahmestelle in der Kölschhäuser Straße einstieg. Anschließend brach er drei Spielautomaten auf und erbeutete einen bisher nicht bekannten Bargeldbetrag. Eine Überwachungskamera nahm Bilder des Täters auf. Er ist ein heller Hauttyp und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine helle Wintermütze sowie dunkle Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbrecher am frühen Samstagmorgen in der Kölschhäuser Straße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: In Sportsbar eingestiegen –

Mit dem Bargeld aus zwei aufgebrochene Geldspielautomaten suchten Einbrecher im Mühlweg das Weite. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, gegen 23.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr brachen die Diebe die Eingangstür zu einer Sportsbar auf und knackten die Geldspielautomaten. Zeugen nahmen zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr verdächtige Geräusche aus der Bar wahr – inwieweit dies die Aufbruchgeräusche der Täter waren, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Höhe ihrer Beute steht momentan noch nicht fest. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Sportsbar im Mühlweg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9810 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: GLE zerkratzt –

In der Straße „Lampertsgraben“ beschädigten Unbekannte einen blauen Benz. Der SUV parkte in der Zeit von Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr bis Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 8. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter auf der Fahrerseite Kratzer in die Beifahrertür, den vorderen Radkasten und den hinteren Kotflügel. Die Reparatur des Lackschadens wird ca. 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Taschendiebe unterwegs –

Am Samstagmorgen erleichterten zwei Taschendiebe eine Seniorin um ihren Geldbeutel und ihr Smartphone. Die Wetzlarerin lief gegen 10.55 Uhr – unter Zuhilfenahme von zwei Walking-Stöcken – auf dem auf der Niedergirmeser Seite gelegenen Parkplatz unterhalb der Bahnhofsüberführung. Ein Zeuge beobachtete wie sich ihr zwei Männer näherten und versuchten, unbemerkt die Handtasche der Seniorin zu öffnen. Anschließend lief das Duo in Richtung des Baumarktes davon. Bis zum Eintreffen einer Wetzlarer Streife waren sowohl die beiden Männer, als auch die Senioren verschwunden. Etwa eine Stunde später meldete sich das Opfer bei der Polizei. Die Diebe hatten ihr das Portemonnaie und das Mobiltelefon aus der Handtasche gezogen, was die Wetzlarerin erst in einer Apotheke bemerkt hatte. Beide Männer stammen nach Einschätzung des Zeugen aus dem nordafrikanischen Raum. Einer trug eine Jeansjacke und eine Jeanshose. Sein Komplize war dunkel gekleidet, trug auffällige pinke Sneaker und eine Wintermütze. Hinweise zu den beiden Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun-Biskirchen: An Schutzgitter gezündelt –

Im Bornweg steckten Unbekannte das Fliegengitter eine Haustür in Brand. Derzeit schließen die Ermittler der Wetzlarer Polizei eine Selbstentzündung aus. Vielmehr gehen sie davon aus, dass das Netz vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Das Feuer brannte von alleine aus, beschädigte aber die Haustür. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Täter zwischen Samstagabend, gegen 21.30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 07.00 Uhr im Bornweg beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen? Wem sind dort in diesem Zusammenhang in der Nacht von Samstag auf Sonntag Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Aggressiver Taxigast verletzt drei Polizisten in Aßler

Dillenburg

Mit einer Bisswunde, Prellungen und Schürfwunden endete am frühen Sonntagmorgen für drei Wetzlarer Polizisten ein Einsatz wegen eines aggressiven Taxigastes. Erst der angedrohte Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes zeigte Wirkung bei dem 24-jährigen Aßlarer.

Gegen 00.30 Uhr informierte ein Taxifahrer die Wetzlarer Polizei über zwei männliche Fahrgäste, die in seinem Wagen einen handfesten Streit ausgetragen hatten. Er habe seinen Wagen daraufhin in der Herborner Straße angehalten und einen der Gäste seines Taxis verwiesen. Auf der Straße zeigte sich der des Taxis verwiesene Mann dann äußerst aggressiv und versuchte vorbeifahrende Autos anzuhalten. Wenig später erreichten die Wetzlarer Ordnungshüter mehrere Meldungen von Anwohnern der Herborner Straße, dass sich ein Pärchen heftig auf der Straße streiten würde. Wie sich später herausstellte, hatte der des Taxis verwiesene Mann seine Freundin angerufen, die ihn dort abholen wollte und letztlich mit ihm in Streit geraten war.

Als zwei Streifen in der Herborner Straße eintrafen, saß der augenscheinlich verletzte 24-Jährige auf dem Boden. Er hatte von der Auseinandersetzung im Taxi Verletzungen an den Händen und am Hals davongetragen. Die Ordnungshüter sprachen ihn an, worauf dieser ohne erkennbaren Grund aufsprang und sie angriff. Er trat und schlug nach ihnen und biss einem der Kollegen in die Hand. Die Polizisten überwältigten den Aßlarer und riefen einen Rettungswagen hinzu. Da der 24-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin eine Blutentnahme an. Während seiner Behandlung im Krankenhaus zeigte der Aßlarer weiterhin ein äußerst aggressives Verhalten und versuchte ständig die Streifenbesatzungen anzugreifen. Die Wetzlarer Polizisten riefen eine mit einem Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) ausgestatte Streifenbesatzung der Gießener Polizei hinzu. Die Androhung, dieses Gerät gegen ihn einzusetzen, beeindruckte den 24-Jährigen augenscheinlich, so dass er die Angriffe gegen die Polizisten einstellte.

Nach der ambulanten Behandlung im Krankenhaus, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest und brachten ihn zur Wetzlarer Polizeistation. Auch hier widersetzte er sich massiv der angeordneten Blutentnahme. Erst die erneute Androhung das DEIG gegen ihn einzusetzen zeigte Wirkung. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der 24-jährige Aßlarer im Polizeigewahrsam ausgenüchtert. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung zu. Die drei verletzten Kollegen konnten ihren Dienst fortsetzen.