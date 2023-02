Gießen: Auf Straßensperrung zugefahren

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Sonntag, 19. Februar, wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. In der Straße Westanlage waren Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie Polizeibeamte anlässlich des Faschingsumzugs mit dem Aufbau von Straßensperrungen beschäftigt. Ersten Erkenntnissen zufolge ignorierte gegen 12.25 Uhr ein unbekannter, aus Richtung Hauptbahnhof kommender Mercedes-Fahrer die Weisungen einer Ordnungsamt-Mitarbeiterin und fuhr auf sie zu. Offenbar nur mit einem Sprung zur Seite konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Mercedes verhindern. Die Frau blieb dabei unverletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt über den Parkplatz einer Gaststätte fort, um dann eine Straßensperrung in der Schanzenstraße zu umfahren. Dabei touchierte er die Hauswand, ließ das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß. Die entstandenen Schäden am Fahrzeug und am Haus belaufen sich auf etwa 2.000 Euro. Der Fahrer ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hat einen dunklen Hautteint und dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit dunklem Kragen.

Die Polizeibeamten stellten das Auto sicher, die Ermittlungen laufen. Im Zuge dessen sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer hat den flüchtigen Mann wegrennen sehen und kann die Angaben zur Fluchtrichtung oder Personenbeschreibung ergänzen? Wem ist der weiße Mercedes bereits vorher wegen seiner Fahrweise aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Festnahme von Taschendieb beim Faschingsumzug

Die Polizei Gießen verdächtigt eine Person, am Sonntag, 19. Februar, den Faschingsumzug als Gelegenheit für Taschendiebe genutzt zu haben und leitete entsprechende Ermittlungen ein. Am Nachmittag beobachtete ein Mitarbeiter der Wachpolizei den Mann bei dem Versuch, ein Handy aus der Handtasche einer Besucherin zu ziehen. Polizeibeamte nahmen den 40-jährigen Algerier vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sache fanden sie keine Gegenstände, die weitere Taschendiebe vermuten lassen. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Verkehrskontrollen mit Folgen

Für mehrere Verkehrsteilnehmer endeten am Wochenende Kontrollen der Polizei mit dem vorzeitigen Ende ihrer Fahrt. Am Samstag, 18. Februar, ergaben sich bei der Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers in der Frankfurter Straße Zweifel an der Echtheit seines Führerscheins und somit am Vorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ebenfalls am Samstag stoppten Beamte einen 26-Jährigen in Grünberg, der die notwendige A1-Fahrerlaubnis für seinen Roller nicht vorweisen konnte. Zudem gab er an, Drogen konsumiert zu haben, was eine Blutentnahme nach sich zog.

Gleich zwei Mal fielen Polizeistreifen am Samstag Fahrradfahrer auf, weil sie nachts auf unbeleuchteten Rädern unterwegs waren und Schlangenlinien fuhren. Einen 41-jähirgen Fahrradfahrer kontrollierten Beamte daraufhin in der Dammstraße, wobei dieser den Konsum von Amphetaminen einräumte. Beim zweiten, einem 27-Jährigen, fanden die Beamten bei der Kontrolle in der Sonnenstraße eine geringe Menge Marihuana und stellten es sicher. Der Drogentest reagierte positiv auf drei Substanzen. Bei beiden Radfahrern führten Ärzte eine Blutentnahme durch. Wie immer in solchen Fällen werden die Ergebnisse der Blutentnahme Rückschlüsse auf eine mögliche Fahruntauglichkeit ermöglichen.

Gießen: Kontrollen im Rahmen „Sicheres Gießen“

Am Hauptbahnhof und am Lindenplatz führten am Freitag, 17. Februar, Beamte der Landespolizei Hessen und der Bundespolizei gemeinsame Kontrollen durch. Unter den 15 kontrollierten Menschen befand sich eine Person, die zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Zudem ergab sich bei einer anderen Person der Verdacht wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weitere Kontrollen erfolgten am Samstag. Bei durchgeführten Fahrzeugkontrollen stellten die Beamten in zwei Fällen fest, dass nach erfolgten Umbauarbeiten am Fahrwerk die Betriebserlaubnis erloschen war. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren waren die Folge.

Gießen: Wohnwagen durchsucht

In der Stephanstraße warfen Unbekannte die Scheibe eines abgestellten Wohnwagens ein und durchsuchten das weiße Gefährt der Marke Hymer. Offenbar flüchteten sie im Anschluss ohne Diebesgut. Den 300 Euro hohen Schaden stellten Zeugen am Samstag, 18. Februar, gegen 8.25 Uhr, fest. Bislang ist nicht bekannt, wann genau sich der versuchte Diebstahl ereignete. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen: Werkzeug entwendet

Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 17. Februar, 14.50 Uhr, und Samstag, 9.05 Uhr, aus einem im Spenerweg geparkten weißen Opel. Hierzu schlugen die Diebe eine Scheibe des Vivaro ein und verursachten damit einen zusätzlichen Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: BMW zerkratzt

Tiefe Lackkratzer hinterließen Unbekannte an einem weißen BMW, der zwischen 21.30 Uhr am Freitag, 17. Februar, und 14.40 Uhr am Samstag in der Troppauer Straße parkte. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Buseck- Alten-Buseck: Flasche gegen Fenster

Eine unbekannte Person warf am Sonntag, 19. Februar, gegen 19.10 Uhr eine Flasche gegen ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße. Im Fenster entstand dadurch ein Sprung in der Scheibe, der Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Der unbekannte war in Begleitung einer weiteren Person, konkrete Beschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte brachen in einen Wohnwagen ein, der in der Monroe Straße Teil des Vereinsheims der Bogenschießanlage bildet. Zwischen Samstag, 4. Februar, und Samstag, 18. Februar, 15.30 Uhr öffneten die Diebe mit brachialer Gewalt ein Fenster, durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Reiskirchen- Saasen: Rucksack aus Kleinbus entwendet

Einen im Fahrzeug zurückgelassener Rucksack entwendeten Unbekannte aus einem weißen Ford Transit, der zwischen Freitag, 10. Februar, 17 Uhr, und Sonntag, 19. Februar, 18 Uhr, in der Wieseckstraße geparkt stand. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 20 Euro, die Schadenshöhe am Fahrzeug steht noch nicht fest. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 91430 entgegen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

An einem grauen Toyota Corolla beschädigten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Samstag, 18. Februar, und 12.20 Uhr am Sonntag einen Außenspiegel und verursachten damit einen Schaden von etwa 55 Euro. Der PKW stand im Tatzeitraum in der Ringallee. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Linden- Leihgestern: Einbruchsversuch

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Haanes hielt am Freitag, 17. Februar, zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr den Hebelversuchen von Dieben stand. Die Unbekannten ließen von ihrem Einbruchsversuch ab, die Schadenshöhe an der Tür ist noch nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gießen entgegen (Telefonnummer 0641/7006-3555).

Gießen: VW touchiert

Zwischen Samstag, 18.Februar, 13.30 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter in der Straße „Altenfeldsweg“ (Höhe 44) einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen 1er Golf zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW auf Parkplatz beschädigt

Am Freitag, 17.Februar, zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Paul-Schneider-Straße einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Golf zurückkam, war das Fahrzeug am rechten Heck beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Bei Parkmanöver Skoda touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Skoda nach einer Unfallflucht von Mittwoch, 15. Februar, im Mahrweg in Großen-Linden. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Fabia am vorderen, linken Kotflügel und entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Am Freitag, 17. Februar, gegen 10.45 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Vorbeifahren in der Friedrich-Ebert-Straße den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Fiesta. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Unfallflucht in der Nebengasse

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Donnerstag, 16. Februar, einen in der Nebengasse geparkten Audi. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte zwischen 20.25 uhr und 21.30 Uhr einen weißen Q5 an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Auf Parkplatz VW touchiert

Nur 30 Minuten parkte ein VW am Samstag, 18. Februar, auf einem Parkplatz in der Siemensstraße. Zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr touchierte ein Unbekannter den schwarzen Tiguan an der Fahrertür und fuhr anschließend davon. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Telefonnummmer 0641/7006-3555 entgegen.

B3/Staufenberg: Leicht Verletzte nach Unfall

Ein 36-Jähriger Mann aus Lollar in einem Audi befuhr am Sonntag, 19. Februar, die Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gießen. Im Bereich zwischen der Auffahrt Staufenberg Nord und Staufenberg Süd kam er gegen 9.05 Uhr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer des Audi sowie ein Mitfahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

A5/Grünberg: Übermüdung führt zu Unfall

Sonntagabend, 19. Februar, gegen 22.20 Uhr befuhren ein 44-Jähriger in einem LKW mit Anhänger und ein 29-Jähriger in einem BMW hintereinander den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 von Frankfurt in Richtung Kassel. Vermutlich aufgrund von Übermüdung fuhr der BMW-Fahrer auf den LKW auf, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Der 29-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 15.500 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 37-jährige Frau in einem VW befuhr am Sonntag, 19. Februar, gegen 4.30 Uhr die Landstraße 3137 von Hungen in Richtung Villingen. Dabei kam die VW-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben und blieb dabei unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei der 37-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete sie 1,60 Promille.