Fritzlar: Rosenmontagsumzug Zeit 20.02.2023, 14:00 Uhr – 16:00 Uhr Heute Nachmittag fand in Fritzlar der traditionelle Rosenmontagsumzug statt. An dem Zug nahmen insgesamt 57 Gruppen oder Wagen teil. Der Zug begann pünktlich um 14:00 Uhr und startete von der Geismarstraße aus. In der Bevölkerung stieß der Umzug auf großes Interesse, es fanden sich ca. 9.000 Zuschauer ein. Nach zwei Runden auf der Zugstrecke löste sich der Umzug in der Geismarstraße wieder auf. Aus polizeilicher Sicht kam es bisher zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Frielendorf: Bargeld und Spardose aus Wohnhaus gestohlen

Frielendorf: Diebstahl aus Wohnhaus Tatzeit: 19.02.2023, 04:00 Uhr In ein Wohnhaus in der Todenhäuser Straße drangen unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen ein und stahlen Bargeld aus einem Schrank und einer Spardose. Die Täter gelangten durch die nicht verriegelte Eingangstür in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und stahlen im Obergeschoss Bargeld aus einem Schrank sowie eine mit Bargeld gefüllte Spardose. Mit der Beute flüchteten die Täter durch eine zuvor geöffnete Balkontür in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar: 39-Jähriger durch unbekannte Täter schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Fritzlar: Gefährliche Körperverletzung- 39-Jähriger verletzt Tatzeit: 19.02.2023, 03:29 Uhr Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 39-jähriger Fritzlarer in der Kasseler Straße von unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Aufgrund der erlitten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Mehrere unbekannte Täter schlugen und traten auf dem Gehweg der Kasseler Straße, in Höhe Nr. 31, auf den 39-Jährigen ein und verletzten ihn im Gesicht. Er wurde in das Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert, wo eine Augenverletzung festgestellt wurde, woraufhin er in das Klinikum Kassel verlegt wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet. Zeugen, die in der angegebenen Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kasseler Str. gemacht haben mögen sich bitte bei der Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660, melden.

Melsungen: Schwarzer VW Polo gestohlen

Melsungen: Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 18.02.2023, 17:05 Uhr Einen schwarzen VW Polo stahlen unbekannte Täter am Samstagnachmittag vom Sparkassenplatz. Der Eigentümer hatte seinen Pkw vor einem Drogeriemarkt, links neben dem Eingang geparkt. Als er 5 Minuten später wieder zum Abstellort kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter den Pkw entwendet hatten. Der Pkw im Wert von 13.000,- Euro hat das belgische Kennzeichen 1 LCR 758. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890