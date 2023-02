Schutz vor Cybercrimephänomenen: Acht kostenlose Vorträge des Polizeipräsidiums Nordhessen in Präsenz oder online

Das Polizeipräsidium Nordhessen bietet in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Region Nordhessen sowie weiteren regionalen Netzwerkpartnern im anstehenden Frühjahr/Sommer-Semester acht Präventionsvorträge aus dem Bereich Cybercrime an. Vier dieser Vorträge finden als Online-Veranstaltungen statt, die übrigen vier in Präsenz. Während bei den Online-Vorträgen jeweils unterschiedliche Phänomene thematisiert werden, wird bei den Präsenzveranstaltungen das Thema „Gefahren im Internet sicher begegnen“ behandelt. Ausgerichtet werden die Veranstaltungen in Patenschaft von den VHS-Standorten Region Kassel, Werra-Meißner, Schwalm-Eder sowie Waldeck-Frankenberg. Eine Anmeldung zu den Vorträgen ist vorab erforderlich.

Online-Veranstaltungen

Zwischen Februar bis Juli sind an folgenden Terminen, immer an Dienstagen, beginnend um 18.00 Uhr, Online-Veranstaltungen zu folgenden Themen vorgesehen:

28.02.2023: Datendiebstahl – Darknet- Digitaler Nachlass

28.03.2023: Smart Living

09.05.2023: Sicher im Internet bestellen und bezahlen

20.06.2023: Sicherheit für mobile Endgeräte

Präsenzveranstaltungen

Die Präsenzvorträge „Gefahren im Internet sicher begegnen“ finden an folgenden Terminen und Orten statt:

14.03.2023: 34225 Baunatal, Am Erlenbach 5, VHS-Haus (Dachgeschoss)

25.04.2023: 34497 Korbach, Kirchstraße 7, Bürgerhaus, Raum 101

23.05.2023: 34560 Fritzlar, Am Markplatz 5, VHS, Raum 106

04.07.2023: 37213 Witzenhausen, Steinstraße 23, VHS

Die Vorträge werden von der Fachberaterin für Cybercrimeprävention, Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde, gehalten. Neben der Sensibilisierung zu entsprechenden Cybercrimephänomenen geht es auch um die Erhöhung der technischen Sicherheit für internetfähige Endgeräte.

Anmeldung über VHS-Homepage

Als zentrale Plattform für eine Kurssuche und deren Buchung steht im VHS-Verbund die Homepage www.vhs-nordhessen.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist aber auch über die o.a. VHS-Standorte möglich.

Auf der Homepage des Polizeipräsidiums Nordhessen (Fachberatung Cybercrime) sind zudem alle öffentlichen Termine unter https://k.polizei.hessen.de/1909473852 eingestellt.

Mutmaßliches Autorennen endet mit Unfall: Hinweise auf beteiligten Golf 6 erbeten

Kassel: Ein mutmaßliches Autorennen lieferten sich in der Nacht zum Sonntag zwei Autofahrer auf der Leipziger Straße in Kassel. Dieses endete für einen an dem Rennen beteiligten VW Phaeton mit einem Unfall, bei dem 15.000 Euro Schaden entstanden sind, aber glücklicherweise niemand verletzt wurde (siehe Foto). Gegen den Fahrer des Wagens, einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe führen die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf das zweite beteiligte Fahrzeug, einen weißen VW Golf 6, geben können oder durch das Rennen gefährdet wurden, sich bei der Polizei Kassel zu melden.

Eine Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 2:20 Uhr an der Altmarktkreuzung auf die beiden vom Stern in Richtung Fuldabrücke fahrenden Autos aufmerksam geworden, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Der VW Phaeton und der VW Golf 6 fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren nebeneinander in Richtung Platz der Deutschen Einheit. Die Beamten folgten den beiden Fahrzeugen und schalteten das Blaulicht am Streifenwagen ein, woraufhin beide Fahrer Vollgas gaben und hintereinander mit quietschenden Reifen in den Waldauer Fußweg abbogen. Da die Autos ihre waghalsige und rücksichtslose Fahrt mit Geschwindigkeiten von rund 100 km/h auf regennasser Fahrbahn fortsetzten, musste die nacheilende Streife die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen. Nach wenigen hundert Metern erblickten die Beamten den demolierten und liegengebliebenen VW Phaeton jedoch an der Einmündung zum Lore-Klitsch-Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 19-jährige Fahrer aufgrund seines rasanten Tempos mit dem Pkw von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und mit zwei Strommasten kollidiert. An dem VW entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Mit weiteren 5.000 Euro schlagen die Schäden an den zerstörten Holzmasten zu Buche. Eine eingeleitete Fahndung nach dem in Richtung Buga-Gelände geflüchteten Golf verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die das Rennen der beiden Fahrzeuge beobachtet haben, gefährdet wurden oder den Ermittlern der EG 6 Hinweise auf den beteiligten weißen Golf 6 geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Wohnungseinbrüche in Vellmar und Habichtswald am Sonntag: Polizei sucht Zeugen

Vellmar und Habichtswald (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen im Landkreis Kassel. In einem der beiden Fälle, in Habichtswald-Ehlen, war der Täter bei dem Einbruch offenbar von den nach Hause kommenden Bewohnern überrascht worden und daraufhin aus einem Fenster gesprungen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Einbrecher führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Der zweite Einbruch hatte sich gestern in Vellmar ereignet. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Den Einbrecher in Ehlen ertappt hatten die Bewohner gestern Abend gegen 18:45 Uhr. Als sie zurück zu ihrem Einfamilienhaus in der Straße „An der Dorneiche“ kamen, hörten sie Geräusche aus dem Obergeschoss und entdeckten zudem die aufgebrochene Terrassentür. Sofort alarmierten sie die Polizei. Der Täter sprang währenddessen vermutlich auf einer anderen Seite des Hauses aus einem Fenster und flüchtete. Wie sich später herausstellte, hatte der Einbrecher in mehreren Zimmern nach Wertsachen gesucht und Bargeld erbeutet. Die Tatzeit des anderen Einbruchs in der Espenauer Straße in Vellmar lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 18:30 und 22:00 Uhr eingrenzen. Auch hier hatten die Täter die Terrassentür aufgebrochen, um in das Einfamilienhaus einzubrechen. Mit Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Abend im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.