Zeugen gesucht

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen Freitag (17.02.), 20.00 Uhr, und Samstag (18.02.), 05.00 Uhr, die Robert-Kircher-Straße in westliche Richtung. Aus unbekannter Ursache prallte er mit der Fahrzeugfront in Höhe eines Fotografie-Geschäfts gegen ein Verkehrszeichen samt Mast sowie einen Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Gegen Leitplanke geprallt

Breitenbach. Am Donnerstag (16.02.), gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach am Herzberg die B62 von Breitenbach kommend in Richtung Gehau. Auf Höhe einer Brücke kreuzte nach derzeitigen Erkenntnissen Wild die Fahrbahn, weshalb der Fahrer auszuweichen versuchte. Er prallte gegen die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zeugenhinweise erbeten

Haunetal. Am Freitag (17.02.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 27 aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Meisenbach. Circa 200 Meter vor der Ortslage Meisenbach wurde vermutlich durch einen entgegenkommenden Pkw ein unbekannter Gegenstand gegen die Seitenscheibe der Fahrertür des 57-Jährigen geschleudert. Dadurch wurde die Scheibe zerstört. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0.

Kollision mit Leitplanke

Ludwigsau. Am Freitag (17.02.), gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die L3254 aus Richtung Beenhausen kommend in Richtung Gerterode. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.900 Euro.

Unfallflucht

Niederaula. Am Sonntag (19.02.), gegen 15.50 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Schlitzer Straße in Niederaula (B62) in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Werbetafel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Mücke. Von einem Pkw, der in einer Einfahrt vor einem Wohnhaus in der Straße „Lehmkaute“ in Groß-Eichen geparkt war, entwendeten Unbekannte am Sonntag (19.02.), zwischen 1.45 und 12.30 Uhr, das hintere Kennzeichen „GI – MC 1116“ und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Mücke. Unbekannte entwendeten am Sonntag (19.02.) rund 700 Liter Diesel im Wert von circa 1.300 Euro aus einem Lkw, der auf einem Parkplatz auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Grünberg und Homberg/Ohm geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau. Ein unbekannter Täter hebelte am Sonntag (19.02.), gegen 13.30 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Radmühler Straße in Salz auf. Die Hausbewohner wurden auf den Langfinger darauf aufmerksam, der umgehend ohne Diebesgut die Flucht ergriff. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, schmale Statur, kurze schwarze Locken. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke und beige Mütze. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzstapel abgebrannt

Homberg. Ein Holzstapel mit Abschnittholz im Wert von rund 300 Euro fing auf bislang unbekannte Weise am Freitag (17.02.), gegen 17.10 Uhr, Feuer und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der Stapel befand sich vor einem umzäunten Gelände in der Straße „Oberer Krohenberg“ in Schadenbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Müllcontainer beschädigt

Bebra. Ein Altpapiercontainer auf einem Schulhof in der Kerschensteinerstraße fing in der Nacht zu Samstag (18.02.), gegen 1.25 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Buseckstraße stahlen Unbekannte am 11. Februar die Kennzeichen WI-L 929 von einem Audi A1. Das Auto stand am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Flieden. Unbekannte schlugen am Freitagmittag (17.02.), gegen 14 Uhr, eine Seitenscheibe eines grauen Mercedes GLC ein und stahlen eine Handtasche der Marke Joop mit persönlichen Gegenständen. Das Auto stand auf einem Feldweg zwischen Rückers und Hutten. Es entstand circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Im Amselweg brachen Unbekannte am Samstagnachmittag (18.02.), gegen 15.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen dazu ein Fenster ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Wohnräume. Ein Bewohner wurde auf einen ungebetenen Gast aufmerksam, der daraufhin flüchtete. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 170 cm groß, schlanke Statur, trug schwarze Bekleidung und hatte eine schwarze Tasche bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Freitagmittag (17.02.) und Sonntagmittag (19.02.) in ein Einfamilienhaus in der Comostraße in Horas einzubrechen. Mehrere Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck gestohlen

Hünfeld. Durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters verschafften sich Unbekannte am Sonntag (19.02.), zwischen 11 und 20 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Von-Eichendorff-Straße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten mit Schmuck und Bargeld über die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall eines Radfahrers

Bebra – Imshausen – Zur Unfallzeit am 19.02.23, 18.05 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Hünfelder mit seinem Fahrrad von Bebra-Iba kommend durch den Wald in Richtung Bebra-Imshausen. Auf dem Gefällstück kurz vor der Ortschaft, der Verlängerung der Imshäuser Straße, kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Trotz getragenem Fahrradhelm konnte der Notarzt nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod feststellen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,00.

Tödlicher Verkehrsunfall eines Radfahrers

Bebra – Imshausen – Zur Unfallzeit am 23.02.23, 18.05 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Hünfelder mit seinem Fahrrad von Bebra-Iba kommend durch den Wald in Richtung Bebra-Imshausen. Auf dem Gefällstück kurz vor der Ortschaft, der Verlängerung der Imshäuser Straße, kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Trotz getragenem Fahrradhelm konnte der Notarzt nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod feststellen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,00.

Verkehrsunfallflucht auf Bundesstraße in Höhe Bimbach / flüchtiger Fahrer wurde ermittelt

Am Sonntag, dem 19.02. vermutlich gegen 05.00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Großenlüderer mit seinem Passat die B 254 aus Richtung Fulda in Fahrtrichtung Lauterbach. In der Höhe eines Parkplatzes kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die beginnende Leitplanke auf. Hierbei überfuhr dieser noch ein Verkehrsschild und rutschte 20 Meter über die Leitplanke. Trotz der Beschädigungen der Ölwanne und des Benzintanks gelang es dem Fahrer sich mit seinem Passat von der Unfallstelle zu entfernen. Zunächst konnte die Streife der Ölspur bis nach Bimbach folgen. Dort verlor sich dann aber die Spur. Die Beamten gaben aber nicht auf und konnten nach intensiver Suche den erheblich beschädigten VW auffinden. Dieser stand geparkt vor der Wohnanschrift des Verursachers. Dort konnte auch der Fahrer angetroffen werden. Da dieser noch unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindesten 28000 Euro. Ferner sind noch erhebliche Kosten für die Straßenreinigung durch eine Spezialfirma und die Straßenmeisterei entstanden.

Polizei begleitet Fastnachtsumzüge im Landkreis Fulda

Am Fastnachtsonntag (19.02.2023) fanden wieder zahlreiche Umzüge im Landkreis Fulda statt. Alle größeren Veranstaltungen wurden durch die Polizei vor Ort bis zu ihrem Ende begleitet. Sie verliefen aus polizeilicher Sicht allesamt friedlich. Auch der einsetzende Regen am ein oder anderen Veranstaltungsort tat der Stimmung keinen Abbruch. Der Kinderumzug in Fulda wurde von rund 20.000 Besuchern an der Strecke gefeiert. Die letzte der 70 Zugnummern lief gegen 15:15 Uhr im Museumshof ein. Durch das hohe Besucheraufkommen musste die Friedrichstraße durch die Polizei noch bis gegen 15:45 Uhr gesperrt werden. Darüber hinaus kam es aber zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen in Fuldas Innenstadt. Etwa 8.000 Besucher fanden sich zum Fastnachtsumzug in Flieden an der Strecke ein. Im Anschluss feierten dort noch bis zu 2000 Personen auf dem Schulhof in der Ortsmitte bis gegen 18:00 Uhr. 7.000 Besucher säumten die Strecke des Umzuges in Hofbieber, der bis 16:00 Uhr dauerte. Auch hier feierten nach Zugende bis zu 2000 Personen am Dorfplatz. Weitere Umzüge in Neuhof-Hattenhof und Hosenfeld-Hainzell hatten 800 beziehungsweise 300 Zuschauer. Aus polizeilicher Sicht kam es bis zum Berichtszeitpunkt erfreulicherweise zu keinerlei nennenswerten Zwischenfällen bei den Veranstaltungen im gesamten Landkreis Fulda.