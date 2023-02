Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mit Schutzplanke kollidiert und geflüchtet: 24-Jähriger vorläufig festgenommen – Obertshausen/Autobahn 3

(fg) Am frühen Sonntagmorgen nahmen Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold einen 24-Jährigen aus Hainburg vorläufig fest. Dieser soll zuvor mit seinem schwarzen Audi auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Offenbach zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Autobahnkreuz Offenbach mit der Schutzplanke kollidiert und im Anschluss weitergefahren sein. Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige seinen stark beschädigten BMW auf dem Parkplatz Hainbach geparkt und zu Fuß in Richtung Wald geflüchtet sein. Eine eingesetzte Streifenbesatzung stellte den mutmaßlichen Fahrer kurz darauf im nahegelegenen Waldstück fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Sicherstellung seines Führerscheins schlossen sich an.

Unfallflucht: Dame mit Rollator stürzt – Passanten bitte melden! – Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag (14.02.) in der Ringstraße, bei der eine 82-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde, zwei Passanten, die der Frau zu Hilfe kamen. In der Zeit zwischen 17 und 17.30 Uhr war die Rentnerin aus Dreieich zunächst als Fahrgast in einem Taxi unterwegs, bevor sie im Bereich der 110er-Hausnummern ausstieg. Anschließend soll das Taxi wohl zurückgesetzt und dabei mit der Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, zusammengestoßen sein. Daraufhin stürzte die Dame und erlitt Prellungen an der Schulter und am Knie. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten halfen der Dame auf. Zum Verursacherfahrzeug liegen bereits erste Hinweise vor. Die Unfallfluchtermittler suchen nun die beiden noch unbekannten Passanten und bittet diese sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Mit 1,8 Promille unterwegs: Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – Langen/Egelsbach

(fg) Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt derzeit die Polizei gegen eine 41 Jahre alte Frau aus Erzhausen und sucht mögliche Geschädigte, die am Samstagabend in der Zeit zwischen 17.35 und 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 486 in Langen sowie in Egelsbach unterwegs waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 41-Jährige die Südliche Ringstraße und bog im weiteren Verlauf auf die Bundesstraße 486 in Richtung Walldorf ab. Kurz nach der Abfahrt zur Autobahn 661 in Fahrtrichtung Frankfurt soll sie mit ihrem braunen Ford in Schlangenlinien gefahren und mehrfach von der Fahrbahn in den Grünstreifen gekommen sein. Nach der Abfahrt „Langen Stadtmitte“ sei die Ford-Fahrerin zudem zwei Mal in den Gegenverkehr geraten, sodass Verkehrsteilnehmer ausweichen sowie abbremsen mussten. Im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 168 sei die Lenkerin sodann nach links in die Prinzessin-Margaret-Allee eingefahren, wobei sie ein weiteres Mal auf die Gegenfahrspur geraten sein soll. Eine alarmierte Streife konnte die Ford-Fahrerin in der Hans-Fleißner-Straße einer Kontrolle unterziehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs stellten die Streifenbesatzung den Führerschein vorerst sicher; die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf der Wache wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Auf die 41-Jährige kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Geschädigte, die dem Ford ausweichen mussten, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

Bereich Main-Kinzig

Aus Tankstelle geflüchtet – Hanau/Lamboy

(fg) Gegen 5.50 Uhr betraten zwei Maskierte am Sonntagmorgen eine Tankstelle in der Lamboystraße (10er-Hausnummern) und forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe des Kassenbestandes. Da es nicht zur Herausgabe kam, flohen die etwa 20 Jahre alten Unbekannten in Richtung eines Schnellrestaurants. Einer war etwa 1,80 Meter groß und mit einem schwarzgrauen Trainingsanzug bekleidet. Sein Komplize war etwa 1,90 Meter groß, trug eine beige Kapuzenjacke und hatte eine Umhängetasche dabei. Die beiden Ganoven waren jeweils mit einem Schal maskiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Kupferdiebe wurden ertappt und flüchteten – Hanau / Lamboy

(jm) In der Antoniterstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern waren am frühen Montagmorgen zwei Diebe zugange, ehe sie von aufmerksamen Zeugen gestört wurden. Gegen 1.15 Uhr bemerkte eine Rettungswagenbesatzung ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Straße und sprach die unbekannten Personen an. Daraufhin flüchteten die beiden in einem dunklen 3er BMW Kombi (älteres Modell) und ließen ein Kupfertrommelkabel sowie Teile eines Kupferkabels auf der Straße zurück. Zuvor hatten sie diese wohl von einer dortigen Baustelle gestohlen. Die beiden sollen 25 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I.

Polizei sucht Mann mit Hund als Zeugen nach einer Unfallflucht – Hanau/Kesselstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag (10.02.2023) in der Kleinfellerstraße ereignete, sucht die Polizei den Verursacher sowie einen ganz bestimmten Mann mit Hund als Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Unbekannter mit seinem grünen Wagen von einem Parkplatz eines Wohnhauses gegenüber einer dortigen Schule ausgeparkt und entgegen der Einbahnstraße in Richtung Friedensstraße gefahren sein. Dabei war offenbar die hintere rechte Tür des Wagens geöffnet, sodass es zum Zusammenstoß mit einem in Höhe der Hausnummer 2 geparkten VW Tiguan kam. Ein Mann mit Hund hatte den Unfall augenscheinlich beobachtet und ein Teilkennzeichen abgelesen. Dies teilte er einem weiteren Passanten mit. Leider sind die Personalien des Mannes, der mit seinem Hund unterwegs war, nicht bekannt. Die Polizei bittet nun diesen bestimmten Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht „Am Städter Berg“ – Nidderau/Ostheim

(fg) Nach einer Unfallflucht am Samstagmorgen in der Straße „Am Städter Berg“ im Bereich der 20er-Hausnummern, bei der ein Renault Clio im Frontbereich beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Renault gegen 4.45 Uhr beim Vorbeifahren und verursachte hierbei einen Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

Mehrere Packungen Zigaretten geklaut – Gelnhausen /Meerholz

(jm) Zwei Einbrecher verschafften sich am frühen Montagmorgen Zugang zu einem Getränkemarkt in der Straße „Am Bruchweg“ (einstellige Hausnummern) und stahlen die im Kassenbereich gelagerten Zigarettenvorräte. Gegen 2.20 Uhr waren die Unbekannten zugange, schlugen und drückten unter anderem gegen die Haupteingangstür bis sie sich öffnete. Anschließend begaben sie sich ins Innere des Marktes, entwendeten die Zigaretten und flohen mit ihrer Beute. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Unbekannten mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein. Zudem trugen sie jeweils eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe sowie Turnschuhe. Einer hatte eine kräftigere Statur und war mit einer Jogginghose bekleidet. Sein Komplize trug eine Bluejeans. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung – Wächtersbach

(fg) Im Zuge einer Faschingsveranstaltung in der Straße „Auweg“ im Bereich eines dortigen Sportlerheims kam es am Sonntagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Eine größere Personengruppe soll gegen 22 Uhr einen 25-Jährigen aus Wächtersbach körperlich angegangen haben. Dieser kam im Anschluss zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat bereits erste Hinweise auf einen mutmaßlichen Beschuldigten, der einen lilafarbenen Bademantel sowie eine Mütze getragen haben soll. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der Personengruppe machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.