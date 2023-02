Main-Taunus: Die Polizei-News

Polizeieinsatz während Umzug und „After-Zug-Party“, Flörsheim, Gallusplatz, Sonntag, 19.02.2023, 14:00 Uhr – 23:30 Uhr

(he)Im Rahmen der gestrigen „After-Zug-Party“ auf dem Gallusplatz in Flörsheim sowie des zuvor stattgefundenen Umzuges mussten die eingesetzten Polizeikräfte mehrfach einschreiten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet sowie sechs Platzverweise ausgesprochen. Während des Umzuges kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung sowie eines Angriffs auf Einsatzkräfte. Um kurz nach 15:00 Uhr wurden Streifen in die Bahnhofsstraße entsandt, da von dort eine Auseinandersetzung gemeldet worden war. Vor Ort verhielt sich der Ehemann einer am Ursprungssachverhalt beteiligten Frau sofort aggressiv und aufgebracht gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Als er nun von einer Beamtin zur Ordnung gerufen wurde, versetzte er dieser einen Schlag. Daraufhin wurde der 43-Jährige zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt. Nach der erfolgten Personalienfeststellung hatte sich der Flörsheimer wieder beruhigt. Im weiteren Verlauf wurde er entlassen und bekam einen Platzverweis. Rund um den Gallusplatz musste die Polizei mehrfach einschreiten, weil entweder Feiernde aneinandergerieten oder aber sich mit der Sperrung des Platzes nicht einverstanden zeigten. Gegen 17:20 Uhr wurde der Platz aufgrund des hohen Besucheraufkommens für weitere Gäste gesperrt. Hierbei kam es gegen 17:50 Uhr durch einen 28-jährigen Rüsselsheimer zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten. Dieser hatte den Mann mehrfach aufgefordert den überfüllten Eingangsbereich zu verlassen. Der Rüsselsheimer beleidigte daraufhin den Polizeibeamten und schlug ihm im weiteren Verlauf des Einsatzes in das Gesicht. Nun wurde der Mann zu Boden gebracht, gefesselt und zur Blutentnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht. Anschließend konnte er die Diensträume wieder verlassen. Während der Festnahme wurde ein Beamter verletzt, setzte seinen Dienst jedoch fort. Im Verlauf des Einsatzes wurden sechs weitere Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt. So wollte unter anderem gegen 19:50 Uhr ein 25-Jähriger über die Umzäunung auf das Veranstaltungsgelände klettern. Als dies ein 45-Jähriger verhinderte, schlug ihm sein Gegenüber in das Gesicht. Gegen 20:25 Uhr gerieten eine größere Personengruppe und ein 22-jähriger Flörsheimer auf einem an der Straße „Konrad-Adenauer-Ufer“ gelegenen Parkplatz aneinander. Hierbei wurde der Flörsheimer getreten und geschlagen. Der mutmaßliche Haupttäter aus der Gruppe, ein 20- Jähriger ebenfalls aus Flörsheim, konnte vor Ort festgenommen werden. Weitere Mittäter sind flüchtig.

Sachbeschädigungen an Pkw und mehrere Brände in Hochheim, Hochheim, Weiherstraße, Breslauer Ring, Pfarrer-Olbert-Allee, Adam-Treber-Weg, Montag, 20.02.2023, 03:30 Uhr bis 04:45 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Hochheim zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw sowie vier Bränden, bei denen insgesamt ein Sachschaden von über 30.000 Euro entstand. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände absichtlich gelegt wurden und zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge aus der Weiherstraße zwei Personen, welche von auf der Straße geparkten Pkw die Außenspiegel abtreten würden. Kurz danach vernahm der Zeuge „Gegröle“ aus dem Bereich eines in der Breslauer Straße gelegenen Kindergartens. Kurz darauf brannten in diesem Bereich eine Mülltonne und ein Fahrrad. Gegen 04:35 Uhr brannte dann in der Pfarrer-Olbert-Allee ein Altkleidercontainer. Kurz später, um 04:45 Uhr wurde dann das folgenreichste Feuer gemeldet. Im Breslauer Ring brannten ein Roller sowie ein geparkter Pkw der Marke Hyundai. Mutmaßlich wurde zunächst die Abdeckplane des Rollers in Brand gesetzt und das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den unmittelbar daneben geparkten Pkw über. Fast zeitgleich wurde als letzter Brand in der Nacht aus dem Adam-Treber-Weg eine brennende Mülltonne gemeldet. Einer der zwei Männer, welcher beim Abtreten der Außenspiegel beobachtet worden war wird als groß mit normaler Statur beschrieben. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Mütze sowie einen schwarzen Schal, welcher das Gesicht abdeckte, getragen. Die zweite Person sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Körperverletzung aus Eifersucht

Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz Samstag, 18.02.2023, 21:30 Uhr

(my)Am Samstagabend kam es am Bahnhofsplatz in Hattersheim am Main zu einer handfesten Auseinandersetzung aufgrund eines vermeintlichen Flirts. Die Beamten der Polizeistation Hofheim wurden zum Bahnhof in Hattersheim entsandt, da dort eine männliche Person bewusstlos auf dem Boden liegen würde. Beim Eintreffen der Streifenbeamten konnte eine Augenzeugin angetroffen werden, die den verletzten Mann erstversorgte. Unmittelbar vor dem Eintreffen der Rettungskräfte kam der 33-jährige Geschädigte wieder zu sich und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei verdächtige, männliche Personen ausfindig gemacht werden, die mit dem Angriff auf den 33-Jährigen in Zusammenhang gebracht werden konnten. Das Aussehen der Verdächtigen, 21 und 24 Jahre alt, stimmte mit der Personenbeschreibung der Zeugin überein. Der Hauptbeschuldigte wies zudem blutige Verletzungen an der Hand auf, mit der er zugeschlagen haben soll. Im Anschluss an die Personalienfeststellung wurde der Beschuldigte zwecks weiterer Spurenerhebung und der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung festgenommen. Als Tatmotiv stellte sich heraus, dass dem Beschuldigten ein Gespräch zwischen seiner Freundin und dem Geschädigten mutmaßlich zu intim wirkte und er deshalb zugeschlagen hatte.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach häuslicher Gewalt, Hattersheim am Main, Hessendamm Samstag, 18.02.2023, 19:00 Uhr

(my)Am Samstag kam es auf dem Gehweg am Hessendamm in Hattersheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 23-jährigen Frau. Bei dem Täter handelte es sich um ihren ehemaligen 29-jährigen Lebenspartner. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten würgte der Beschuldigte die Geschädigte, indem er sie in den Schwitzkasten nahm. Nachdem die Beamten am Tatort eintrafen, zeigte sich der Beschuldigte höchst aggressiv und unkooperativ. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,42 Promille. Der 29-Jährige sollte zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Dieser Festnahme widersetzte er sich jedoch massiv. Nachdem der Mann gefesselt werden konnte, spuckte der Aggressor mehrfach in Richtung der Polizisten, woraufhin diesem zum weiteren Transport eine sogenannte Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Sein Verhalten hatte zur Folge, dass mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Lenkrad ausgebaut, Bad Soden am Taunus, Mozartstraße, Donnerstag, 16.02.2023, 11:00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 04:38 Uhr

(ste)Im Zeitraum von Donnerstag, 11:00 Uhr bis Montag, 04:38 Uhr brachen Unbekannte in Bad Soden in ein Auto ein und bauten das Lenkrad aus. Unbekannte Täter verschaffen sich auf nicht bekannte Weise Zutritt zu dem weißen BMW, welcher in der Mozartstraße / Ecke Pfitznerweg abgestellt war. Sie entwendeten lediglich das Lenkrad im Wert von circa 300 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu der Tat.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht, Flörsheim am Main, Weilbacher Straße, Samstag, 18.02.2023, 11:14 Uhr

(ste)Am Samstag kam es in Flörsheim zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, nachdem die Verursacherin ein Rotlicht missachtet hatte. Um 11:14 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Opel die Eddersheimer Straße in Richtung Weilbacher Straße. An der Ampelkreuzung zur Rheinallee beabsichtigte sie die Straße zu überqueren. Trotz Rotlicht fuhr die Frau los und es kam zu einer Kollision mit dem BMW eines 46-Jährigen. Dieser war auf der Weilbacher Straße in Richtung Höllweg unterwegs. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Mercedes beschädigt und davongefahren

Hofheim am Taunus, Wallau, Wiesbadener Straße, Sonntag, 19.02.2023, 02:00 Uhr bis 18:00 Uhr (ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Wallau wurde am Sonntag ein grauer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug wurde im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Wiesbadener Straße ordnungsgemäß abgestellt. Vermutlich wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug am vorderen, linken Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht, Flörsheim am Main, Noerdlingerstraße, Freitag, 17.02.2023, 20:30 Uhr, Samstag, 18.02.2023, 14:00 Uhr

(ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde in Flörsheim in der Noerdlingerstraße ein Skoda beschädigt. Das Fahrzeug parkte zwischen Freitag, 20:30 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 5. Vermutlich fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer zu nah an dem geparkten Volkswagen vorbei und streifte ihn an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.