Wiesbaden: Die Polizei-News

Fastnachtsumzug in Wiesbaden – Erste polizeiliche Bilanz mit Stand 18:45 Uhr

Wiesbaden – (fh)Der heutige Wiesbadener Fastnachtsumzug 2023 verlief aus

polizeilicher Sicht ohne größere Vorkommnisse. Um kurz nach 12:00 Uhr setzte

sich die aus rund 170 Zugnummern bestehende Kolonne in Bewegung. Die

Karnevalisten fanden sich bei teilweise Nieselregen an der Strecke in der

Wiesbadener Innenstadt zum Feiern ein.

Wie auch in den zurückliegenden Jahren legte das Polizeipräsidium Westhessen in

Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei sowie der Stadt- und Kommunalen

Verkehrspolizei den Fokus auf eine hohe Präsenz uniformierter und ziviler

Einsatzkräfte. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz um das Treiben „aus

der Luft“ zu Überblicken. Zum Zwecke des Jugendschutzes führten Beamtinnen und

Beamte zahlreiche Kontrollen durch, ohne dass es dabei zu nennenswerten

Vorfällen gekommen war.

Bis 18:00 Uhr nahm die Polizei während und im Anschluss an den Umzug zwei

Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und eine wegen einfacher

Körperverletzung auf. Darüber hinaus mussten nach Personenkontrollen zwei

Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet werden.

In der Schwalbacher Straße kam es zu einer Festnahme, nachdem ein Mann mit einer

verfassungsfeindlichen Geste auf sich aufmerksam gemacht hatte. In Höhe einer

Gaststätte kam es zu einer sexuellen Belästigung, bei der die Einsatzkräfte

umgehend einen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Bei einer Kontrolle im

Bereich „Bowling Green“ leistete ein stark alkoholisierter Mann Widerstand und

wurde ins Gewahrsam gebracht. Insgesamt mussten vier Personen in Gewahrsam

genommen werden.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wiesbaden samt Ordnungsamt, der

Landespolizei, der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst sowie der DACHO im

Vorfeld der Veranstaltung war gleichsam für den reibungslosen Ablauf des

närrischen Jahreshöhepunktes in Wiesbaden verantwortlich.

Die Polizei wird auch über den beendeten Umzug hinaus die weiteren

Feierlichkeiten in der Wiesbadener Innenstadt eng begleiten und dort weiterhin

Präsenz zeigen.

Berauscht und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Polizei findet weitere Drogen, Wiesbaden, Franklin-Roosevelt-Straße,

19.02.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagnachmittag gelang es einer Streife der Wiesbadener Polizei

einen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, der im Verdacht, steht eine Reihe an

Straftaten begangen zu haben. Gegen 14.00 Uhr entschieden sich die Beamten dazu,

in der Schiersteiner Straße einen schwarzen Golf zu kontrollieren. Der

Golffahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er zunächst in die

George-Marshall-Straße abbog und dann im weiteren Verlauf seinen Pkw in der

Franklin-Roosevelt-Straße stehenließ, um von dort aus zu Fuß die Flucht zu

ergreifen. Der Flüchtende konnte von der Streife eingeholt und festgenommen

werden. Auf der Flucht hatte er sich offensichtlich noch mehreren Dutzend

Päckchen mit Betäubungsmitteln entledigt. Die weggeworfenen Betäubungsmittel

wurden sichergestellt. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Mannes stellte sich

heraus, dass dieser wohl auch selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stand, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Darüber hinaus war der

Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 30-Jährige wurde

festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rettungssanitäter von Patienten angegriffen, Wiesbaden, Mauritiusstraße,

19.02.2023, 23.00 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Mauritiusstraße wurde am Sonntagabend ein

Rettungssanitäter von einem Patienten angegriffen. Die Rettungswagenbesatzung

wurde in den späten Abendstunden in die Bar gerufen, nachdem dort ein

54-jähriger Mann aufgrund eines Sturzes behandlungsbedürftig war. Im Rahmen der

medizinischen Versorgung wurde der Patient gegen 23.00 Uhr plötzlich aggressiv

und schlug dem Sanitäter ins Gesicht. Nach dem Angriff verließ der

offensichtlich stark alkoholisierte 54-Jährige die Bar und konnte später von den

verständigten Polizeikräften in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der 54-Jährige wurde

zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und muss sich nun in

einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Geschädigte konnte seinen Dienst

fortsetzen.

28-Jähriger mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Wagemannstraße, 20.02.2023,

01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde in der Innenstadt ein 28-jähriger Mann mit

Pfefferspray attackiert. Der 28-Jährige bekam um kurz nach 01.00 Uhr im Bereich

des Durchgangs Wagemannstraße/ Grabenstraße Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

und musste daraufhin von Rettungskräften behandelt werden. Der Angreifer

flüchtete nach der Tat mit weiteren Personen zu Fuß in Richtung Goldgasse. Die

nach Bekanntwerden des Sachverhaltes unmittelbar eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Etwa eine Stunde später,

gegen 02.00 Uhr, konnte eine Streife der Stadtpolizei den mutmaßlichen Täter,

einen 23-jährigen Mann, am Dernschen Gelände antreffen und festnehmen. Das kurz

vor der Festnahme weggeworfene Pfefferspray wurde sichergestellt. Die

hinzugezogene Streife der Landespolizei nahm den sich äußerst unkooperativ und

uneinsichtig zeigenden Festgenommen mit aufs Revier, wo er sein aggressives

Verhalten fortsetzte. Der erheblich alkoholisierte Mann verbrachte den Rest der

Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizei sucht Einbrecher in Elefantenkostüm, Eltville

am Rhein, Erbach, Boden, Samstag, 18.02.2023, 19:50 Uhr 21:20 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde ein Vereinsheim im Eltviller Ortsteil Erbach von

Einbrechern heimgesucht. Drei Unbekannte näherten sich im Zeitraum von 19:50 Uhr

bis 21:20 Uhr dem Sportplatzgelände in der Straße „Boden“ und suchten

zielgerichtet das dortige Vereinsheim auf. Zunächst versuchten die Täter die

Eingangstür eines Büroraumes aufzuhebeln. Als ihnen dies offenbar nicht gelingen

wollte, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten anschließend das Büro.

Hier öffneten sie einen Schrank sowie einen Rollcontainer und entwendeten

letztlich einen Tresor samt Bargeld und Schlüsseln. Im Anschluss suchten die

Unbekannten mit ihrer Beute das Weite. Es soll sich um drei etwa 175cm bis 180

cm große Jugendliche im Alter von 16-20 Jahren gehandelt haben. Einer von ihnen

war mit einem Elefantenfaschingskostüm bekleidet gewesen. Ein weiterer war blond

und trug ein helles Oberteil und dunkle Jeans. Auch der dritte Täter trug eine

helle Oberbekleidung.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegen.

Täter werden bei Einbruch durch Bewohnerin verjagt, Hünstetten-Kesselbach,

Bergstraße, Freitag, 17.02.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 18.02.2023, 02:00 Uhr

(ste)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen zwei Unbekannte in ein

Einfamilienhaus in Hünstetten-Kesselbach ein, ergriffen jedoch die Flucht als

die Bewohnerin sie bemerkte. Die beiden Täter versuchten zunächst durch

Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Bergstraße

einzudringen. Als dies misslang, hebelten sie ein ebenfalls im Erdgeschoss

befindliches Fenster auf. Beim Einstieg bemerkte die Bewohnerin jedoch die

Einbrecher, welche daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Die lebensältere

Frau kann den genauen Tatzeitpunkt im Nachhinein nicht näher bestimmen. Der

Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Die beiden dunkelhaarigen

Einbrecher sollen etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Ihre Kleidung wurde

als dunkel beschrieben. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Sprayer unterwegs, Oestrich-Winkel, Bischof-Dirichs-Straße, Donnerstag,

16.02.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 17.02.2023, 11:40 Uhr,

(ste)Von Donnerstag auf Freitag besprühten Unbekannte in Oestrich-Winkel eine

Hauswand sowie mehrere Straßenschilder. In Zeitraum von 22:00 Uhr am Donnerstag

und 11:40 Uhr am Freitag besprühten die Sprayer in der Bischof-Dirichs-Straße

eine Hauswand und zwei Verkehrsschilder an der Ecke zur Straße „Obere

Schwemmbach“ mit blauer Farbe. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten

liegen bei circa 500 Euro. Hinweise werden von der Polizeistation in Rüdesheim

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen