Bergstrasse

Viernheim: Tatverdächtige bei Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Viernheim – Zwei Tatverdächtige hatten es in der Nacht von Freitag

(17.02.) auf Samstag (18.02.) auf den Wertstoffhof abgesehen. Nach aktuellem

Ermittlungsstand beschädigten der 44 Jahre alte Viernheimer und sein 38 Jahre

alter Komplize den Zaun und gelangten auf das Gelände des Wertstoffhofes, wo sie

durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden

konnten. Die beiden polizeilich bekannten Männer wurden festgenommen und müssen

sich nun in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

verantworten.

Grasellenbach: Auto zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Grasellenbach – Einen vor einer Garage in der Scharbacher Straße in

Litzelbach geparkten Renault zerkratzten Unbekannte in der Zeit zwischen

Samstagabend (18.02.), 17.00 Uhr und Montagmorgen (20.02.), 10.15 Uhr, an

mehreren Stellen. Zudem wies das Auto einige Dellen auf. Es entstand nach erster

Schätzung ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen

Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0

zu melden.

Lampertheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Lampertheim – Ein Zigarettenautomat in der Otto-Hahn-Straße wurde am

Freitag (17.02.), gegen 17.00 Uhr, zum Ziel von Kriminellen. Diese öffneten

mittels eines Schneidwerkzeugs den Frontkorpus des Automaten und entwendeten

Tabakware in bisher unbekannter Stückzahl. Am Zigarettenautomat entstand hierbei

ein Schaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben,

werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (Kommissariat 42) unter der

Rufnummer 06206/9440101 in Verbindung zu setzten.

Lorsch: Betrugsmache „Dachhaie“ / Hausbesitzer um mehrere hundert Euro betrogen

Lorsch – Am Samstag (18.02.), gegen 09.30 Uhr, nutzten drei mutmaßliche

Betrüger die Gutgläubigkeit eines älteren Hausbesitzers aus und verwickelten

diesen in ein sogenanntes Haustürgeschäft. Hierbei führten die Kriminellen ohne

schriftlichen Vertrag Reparaturarbeiten an der Dachrinne des Einfamilienhauses

aus und verlangten für die unsachgemäße Ausführung einen dreistelligen Betrag.

Zudem versuchten die dreisten Betrüger, den Hausbesitzer von weiteren

schadhaften Stellen an seinem Dach zu überzeugen, um weitere unsachgemäße

Arbeiten ausführen und überhöhte Forderungen in Höhe von 4200 Euro stellen zu

können. Letztlich setzten die Betrüger den Hausbesitzer so unter Druck, dass er

850 Euro als Arbeitslohn auszahlte.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 23) hat wegen des Verdachts des

Betruges in Zusammenhang mit dem Phänomen „Dachhaie“ die Ermittlungen

aufgenommen und warnt eindringlich vor unseriösen Haustürgeschäften.

Da zudem nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Kriminellen ihre

Arbeitsleistung bereits auch bei weiteren Hausbesitzern angepriesen haben,

bittet die Polizei um Meldungen weiterer Betroffener unter der Rufnummer

06252/7060.

Fürth-Lörzenbach: Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher / Zeugenaufruf der Polizei

Fürth – Am Freitag (17.02.), gegen 12.30 Uhr, geriet die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ins Visier zweier Einbrecher. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand versuchte das Duo zunächst, die Terrassentür der

Wohnung zu öffnen, die dem Angriff jedoch standhielt. Auf den anschließenden

Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln, wurde ein Nachbar aufmerksam und sprach

die Personen an, woraufhin beide ohne Beute die Flucht ergriffen.

Zur Personenbeschreibung der mutmaßlichen Täter ist bekannt, dass beide circa

1,80 Meter groß gewesen sein sollen. Zudem wurden beide als schlank mit dunklen

kurzen Haaren beschrieben. Bei der Tatausführung führten beide auffällige

rosafarbene Kunststofftaschen mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu

setzen.

Fürth-Lörzenbach: Aufmerksamer Nachbar vertreibt Einbrecher / Zeugenaufruf der Polizei

Fürth – Am Freitag (17.02.), gegen 12.30 Uhr, geriet die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ins Visier zweier Einbrecher. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand versuchte das Duo zunächst, die Terrassentür der

Wohnung zu öffnen, die dem Angriff jedoch standhielt. Auf den anschließenden

Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln, wurde ein Nachbar aufmerksam und sprach

die Personen an, woraufhin beide ohne Beute die Flucht ergriffen.

Zur Personenbeschreibung der mutmaßlichen Täter ist bekannt, dass beide circa

1,80 Meter groß gewesen sein sollen. Zudem wurden beide als schlank mit dunklen

kurzen Haaren beschrieben. Bei der Tatausführung führten beide auffällige

rosafarbene Kunststofftaschen mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu

setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gadernheim – Im Zeitraum von Samstag (18.02.2023), 08:40 bis 12:30 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nibelungenstraße

707-709 in 64686 Lautertal, Ortsteil Gadernheim einen geparkten silbernen

Citroen am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der

Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den

Fahrzeughalter wird die Reparatur seines Fahrzeugs etwa 1000 Euro kosten.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die

Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Textilcontainer gerät in Brand / Zeugen gesucht

Darmstadt – Am Sonntagabend (19.2.) geriet ein Textilcontainer auf dem

Gelände einer Firma in der Pallaswiesenstraße aus noch nicht bekannten Gründen

in Brand. Gegen 22.40 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert und damit der

Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst worden. Das Feuer wurde gelöscht.

Der an dem Container und den Textilien verursachte Schaden wird aktuell auf rund

2000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist nun Gegenstand der

eingeleiteten Ermittlungen, die das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen hat.

In diesem Zusammenhang kann derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen

werden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler von

der Darmstädter Kriminalpolizei zu erreichen und nehmen Hinweise von Zeugen

entgegen.

Darmstadt-Nord: Glastür von Sporthalle beschädigt / Versuchter Einbruch?

Darmstadt – In der Zeit zwischen Freitag (17.2.) und Montag (20.2.) haben

noch unbekannte Täter die Glastür einer Sporthalle in der Kranichsteiner Straße

beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf rund 500 Euro geschätzt. Ob die Täter

versuchten, in das Gebäude einzubrechen, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen, die das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen hat (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt: Ungebetene Besucher in Universitätsgebäude / Stromkabel entwendet

Darmstadt – In einem Universitätsgebäude in der Alarich-Weiss-Straße haben

sich ungebetene Besucher am Freitagabend (17.2.) zu schaffen gemacht und durch

ihr kriminelles Vorgehen gegen 18.40 Uhr den Feueralarm ausgelöst. Dadurch

wurden ihre Spuren entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach

bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter Zugang zu den Kellerräumen

verschafft und dort ein Stromkabel entwendet. Der verursachte Schaden wird

derzeit auf mindestens 400 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen, die in diesem

Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zu den Dieben geben

können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das

ermittelnde Kommissariat 43, zu erreichen.

Darmstadt-West: Autos durch Tritte beschädigt / Polizei stoppt zwei Männer und leitet Verfahren ein

Darmstadt – Ein 30-Jähriger und sein 24 Jahre alter Begleiter aus

Darmstadt werden sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren

Fällen strafrechtlich verantworten müssen. Beide Männer hatten am

Sonntagnachmittag (19.2.) die Aufmerksamkeit von Anwohnern in der Havelstraße

auf sich gezogen, nachdem sie drei Autos mutmaßlich durch Treten beschädigt

hatten. Erste Schätzungen des Schadens belaufen sich derzeit auf rund 1000 Euro.

Die alarmierten Beamten stellten das Duo noch vor Ort und leiteten ein Verfahren

ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Die

weiterführenden Ermittlungen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Fenster eingeschlagen / Sporttasche aus Auto gestohlen

Darmstadt – Am Sonntag (19.2.) geriet ein in der Artilleriestraße

geparktes Auto in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die

noch Unbekannten gegen 13.25 Uhr die Scheibe des Fahrzeuges ein und schnappten

sich eine darin zurückgelassene Sporttasche. Mit ihrer Beute suchten sie das

Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat,

wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Motorrad abgebrannt / Zeugen gesucht

Weiterstadt – Am Sonntagmorgen (19.2.) meldeten Anwohner gegen 6 Uhr ein

brennendes Kraftrad im Klein-Gerauer Weg. Die Feuerwehr konnte das Bike

letztlich löschen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Anwohner konnten kurze Zeit vor dem Brand in dem Bereich mehrere Jugendliche

sehen. Ob diese mit dem Feuer in Verbindung stehen, muss geprüft werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 /

969 – 0.

Groß-Umstadt: Auto von Parkplatz entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Umstadt – Zwischen Samstagabend (18.2.), gegen 20 Uhr und Sonntag

(19.2.), circa 2 Uhr, entwendeten Kriminelle ein Auto von einem Parkplatz in der

Georg-August-Zinn-Straße. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Diebe in

den grauen VW Passat Kombi und flüchteten anschließend damit. Zur Tatzeit war

das Kennzeichen „EN-DK 1276“ an dem Auto angebracht.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges haben, melden

Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151

/ 969 – 0.

Babenhausen: Betrunkener verletzt Rettungskräfte / Polizei nimmt 29-Jährigen vorläufig fest

Babenhausen – Am Samstagabend (18.2.) gegen 20.45 Uhr griff ein

29-Jähriger zwei Rettungssanitäter in der Fahrstraße an. Aufgrund seiner

Alkoholisierung versuchten die Sanitäter ihm zuvor zu helfen. Der Mann lehnte

die Hilfe ab und soll den Rettungskräften jeweils einmal in das Gesicht

geschlagen haben.

Die daraufhin alarmierten Polizisten versuchten, die Personalien des Betrunkenen

aufzunehmen und durchsuchten ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei wehrte sich der

Mann, wodurch er mit den Beamten zu Boden fiel. Anschließend versuchte er

erfolglos mehrfach nach den Polizisten zu schlagen. Die Streife konnte den

renitenten Mann daraufhin vorläufig festnehmen und brachte ihn anschließend für

eine Blutentnahme auf die Polizeistation. Zur Ausnüchterung musste er die

restliche Nacht im Gewahrsam verbringen. Ein zuvor durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten die beiden Sanitäter, die zwei Polizisten

und der 29-Jährige leichte Verletzungen. Er wird sich nun strafrechtlich

verantworten müssen.

Griesheim: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim – Am Samstag (18.2.) entwendeten Kriminelle zwischen 10 und

13.45 Uhr zwei Fahrräder aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der

Petersgasse. Dazu gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise durch die

Eingangstüre in den Keller. Dort beschädigten die Diebe einen Kellerverschlag

und entwendeten daraus zwei Bikes. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein

Fahrrad der Marke Scott und Cube.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen, Hinweise auf

die Täter oder zum Verbleib des Bikes haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Weiterstadt-Riedbahn: Verdächtige Geräusche in der Nacht

Weiterstadt – Einbrecher haben am Montag (20.2.) ihr Unwesen in der

Feldstraße getrieben und Geschäftsräume eines Wohn- und Geschäftshauses

heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen gegen 0.15 Uhr über

ein Fenster in das Gebäude gelangt und hatten dort nach Beute gesucht. Als sie

mit den dabei verursachten Geräuschen die Bewohner weckten und bemerkten, traten

sie umgehend die Flucht an. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um

drei Täter gehandelt haben soll. Weitere Details liegen den Ermittlerinnen und

Ermittlern bislang nicht vor. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut

und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter

der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Griesheim: Alarmanlage verschreckt Einbrecher / Polizei sucht Zeugen

Griesheim – Die Alarmanlage eines Stoffhandels in der Boschstraße hat die

Pläne von Einbrechern in der Nacht zum Montag (20.2.) gegen 1 Uhr durchkreuzt.

Die Täter hebelten dort ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in das

Innere. Wenig später löste die dortige Alarmanlage aus, woraufhin die

Kriminellen ohne Beute vom Tatort flüchteten.

Nach den Einbrechern fahnden nun die Beamten des Kommissariats 21/22 in

Darmstadt. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0

entgegen.

Dieburg: Rollladen von erfolglosen Einbrechern beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Dieburg – Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagmorgen (19.2.)

gegen 5 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Hinter der Schießmauer“ zu

gelangen. Die Kriminellen beschädigten dabei einen Rollladen und eine

Terrassentür. Anschließend flüchteten die erfolglosen Täter unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise zu den

Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Messel: Supermarktscheibe zerstört und Zigaretten entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Messel – In der Nacht zum Sonntag (19.2.) entwendeten Kriminelle gegen

4.45 Uhr mehrere Zigarettenstangen aus einem Lebensmittelmarkt in der Hanauer

Straße. Dazu zerstörten die Täter die Eingangstüre des Marktes sowie das Regal,

in dem die Zigaretten gelagert waren. Anschließend flüchteten die Täter mit

ihrer Beute.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Messel: Schaufenster mit Gullydeckel eingeworfen / Zigaretten und Alkohol aus Supermarkt entwendet

Messel – Mit einem Gullydeckel haben sich noch unbekannte Täter am frühen

Sonntagmorgen (19.2.) gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum eines Supermarktes i

der Hanauer Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Kriminellen

gegen 4.45 Ihr die Scheibe des Marktes ein, betraten den Raum und entwendeten

dort Zigaretten und Alkohol. Der Gesamtschaden ist abschließend noch nicht

bekannt. Mit ihrer flüchteten die Täter. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall

betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise

entgegen.

Bickenbach: Polizei fahndet nach Einbruch und Diebstahl / Zeugen gesucht

Bickenbach – Diebe gelangten zwischen Freitagabend (17.2.) und

Samstagmorgen (18.2.) auf bislang unbekannte Weise durch die Eingangstüre eines

Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Pflanzgewann“ in den Keller. Dort hebelten

die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerraumes auf und entwendeten ein

Mountainbike. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Bei dem Bike handelte es sich um ein weißes YT Mountainbike, Modell Decoy 4.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen, Hinweise auf

die Täter oder zum Verbleib des Bikes haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Dieburg: Brennendes Auto / Polizei sucht Zeugen

Dieburg – Am Sonntagabend (19.02.) kam es gegen 20.20 Uhr zu einem

Fahrzeugbrand in der Lessingstraße. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer von

der Dieburger Feuerwehr bereits gelöscht. Personen wurden durch den Brand nicht

verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug, einem Ford Kombi, wird

auf etwa 1200 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von

Brandstiftung ausgegangen. Die Brandursachenermittlungen werden durch das

zuständige Fachkommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der

Polizeistation Dieburg zu melden.

Gross-Gerau

Gernsheim: Verkehrskontrolle der Polizei/19-Jähriger berauscht am Steuer

Am Sonntagabend (19.02.), gegen 20.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim in der Pfungstädter Straße den Autoverkehr und hatten aufgrund der Fastnachtszeit insbesondere den etwaigen Drogen- und Alkoholeinfluss von Fahrerinnen und Fahrer im Fokus.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 35 Fahrzeuge. Ein 19 Jahre alter Autofahrer stand unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gernsheim: Kabeldiebe auf Firmengelände/Rund 25.000 Euro Schaden

Ein Firmengelände in der Friedrich-Wöhler-Straße geriet in der Nacht zum Montag (20.02.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zugang auf das Gelände, brachen in eine Lagerhalle ein und entwendeten anschließend etwa 400 Meter Signalkabel im Wert von rund 25.000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Unfallflucht in der Innenstadt, weitere Zeugen gesucht

Rüsselsheim

Am Faschingssonntag (19.02.) um 05:08 Uhr, befuhr ein PKW die Weisenauer Straße stadteinwärts Richtung Hauptbahnhof. Höhe Hausnummer 35 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem roten Fiat Panda, welcher durch die Wucht des Aufpralles auf einen roten Dacia Logan geschoben wurde. An beiden geparkten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort und prallte etwa in 500 m Entfernung, Höhe Europaplatz Nr.5, gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Hyundai Tucson. Hiernach wendete der Unfallflüchtige seinen PKW und fuhr zum ersten Tatort zurück und besah sich offenbar den angerichteten Schaden. Als der Verursacher allerdings bemerkte, dass er beobachtet wurde, entfernte er sich unerlaubt von beiden Unfallstellen. Laut Zeuge soll es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen beigefarbenen PKW (ähnlich VW Caddy) gehandelt haben. Die Unfallmeldung erfolgte erst am Nachmittag, um 15:22 Uhr. Die aufgefundenen und sichergestellten Fahrzeugteile stammen von einem Ford. Der Gesamtschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht auf der L3349 Eulbach-Vielbrunn

Michelstadt (ots)

Am Freitag (17.02.) um 18:40 Uhr befuhr eine 76-jährige Odenwälderin die L3349 von Eulbach kommend in Fahrtrichtung Vielbrunn, als der Verkehrsteilnehmerin ein dunkler Kleinwagen entgegenkam. Hierbei kam es zur Kollision der jeweiligen linken Außenspiegel. Die Person, die den dunklen Kleinwagen führte, entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden für die Geschädigte dürfte sich auf ca. 250 EUR belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Oberzent: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Oberzent (ots)

Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses vereitelte die Pläne von Einbrechern in der Airlenbacher Straße. Am Samstagabend (18.02.), gegen 19.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Einbrecher zunächst, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Einbrecher kurzerhand das Fenster ein und lösten hierbei die Alarmanlage aus.

Durch den Alarm auf die Situation aufmerksam gewordene Nachbarn konnte die beiden Tatverdächtigen bei der anschließenden Flucht beobachten.

Nach den Einbrechern fahndet nun die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06062/9530.