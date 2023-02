Heidelberg: Rugby-Adler verpassen knapp ersten Saisonsieg

Heidelberg/Hannover. Die deutsche 15er-Rugbynationalmannschaft der Männer

hat es in Neckarsulm am Ende knapp nicht geschafft, sich

im Kampf um den Klassenerhalt in der Rugby Europe

Championship eine bessere Ausgangsposition zu

verschaffen. Im Duell mit einem der vermeintlich direkten

Konkurrenten im Abstiegskampf, den Niederlanden,

mussten sich die Schwarzen Adler trotz einer starken

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 29:33 (15:26)

geschlagen geben. Damit wird man nun als Vierter der

Gruppe im Halbfinale der Platzierungsrunde am 4. März

auswärts beim Drittplatzierten der Gruppe B antreten

müssen – heißt: in Belgien oder in Polen. Die Absteiger-Frage

wird allerdings erst nach der „Rückrunde“ im kommenden Frühjahr entschieden.

(Quelle: Deutscher Rugby-Verband)