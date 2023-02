Karlsruhe: Das neue Jahresprogramm des Naturschutzzentrums Rappenwört

Karlsruhe. ie Gefieder unserer Singvögel sind einzigartig – im wahrsten Sinne des Wortes. So einzigartig, dass man die Vogelarten selbst dann noch erkennen kann, wenn ihre Federkleider in abstrahierte Farbpixel aufgelöst werden. Die niederländische Künstlergruppe Paul&Albert hat die Schönheit von 25 heimischen Singvogelarten grafisch in quadratischen Kompositionen erfasst.

Ihre „Blocbirds“ zeigen in beeindruckender Klarheit, wie die Anzahl, das Verhältnis und die Anordnung der Farben den Vogelarten ihre charakteristischen Federzeichnungen verleihen. Zu sehen sind die Grafiken ab dem 8. Dezember in der Winterausstellung 2023/24 des Naturschutzzentrums – als Rätsel, zusammen mit attraktiven Fotos und Präparaten der ausgewählten Vögel, die der Rätselauflösung dienen.

Die Ausstellung „Blocbirds“ ist der Höhepunkt einer Reihe von Kunst- und Kreativangeboten, die im neuen Jahresprogramm 2023 des Naturschutzzentrums Rappenwört neben zahlreichen neuen und bewährten naturkundlichen Führungen, Seminaren, Vorträgen und Ausstellungen einen Schwerpunkt bilden. Kinder können zum Beispiel ihre Kreativität beim Gestalten von Ostereiern, in der Kunst- oder Schnitzwerkstatt und beim Drucken und Färben mit Pflanzen entdecken und entfalten. Erwachsene lernen das Märchenerzählen in der Natur, dokumentieren ihre Naturbeobachtungen am Feierabend beim Nature-Journaling, begeben sich bei einer Architektur-Führung auf eine Zeitreise zurück in die Ära des Neuen Bauens in Karlsruhe oder lernen beim Tagesseminar auf der Waldbühne wie Theater- und Waldpädagogik gewinnbringend zueinander finden.

Im Sommer wirft eine Ausstellung mit faszinierenden, colorierten, rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen einen Blick auf die wundersame Verwandlung der Insekten. Der Fotograf Oliver Meckes und die Biologin Nicole Ottawa haben Insekten wie Marienkäfer, Schmetterlinge und Stechmücken unter dem Elektronenmikroskop 1400-fach vergrößert, abgelichtet und nachträglich eingefärbt. In Bilderpaaren präsentieren sie an vielen Beispielen die Verwandlung von der Larve zum erwachsenen Insekt.

Viele bewährte Spiel-, Bastel- und Naturforscherangebote für Kinder und Familien sind 2023 auch wieder im Programm, ebenso die im Sommer überaus beliebten sonntäglichen Wasserspiele. Und in den Schulferien gibt es zahlreiche kurzweilige und anregende Aktionstage.

Das Jahresprogramm 2023 liegt in den Rathäusern – im Stadtbereich Karlsruhe auch in den Ortsverwaltungen, Bibliotheken und Stadtinformationen – aus und kann kostenlos mitgenommen werden. Im Internet können die Veranstaltungen unter www.nazka.de abgerufen werden.

Für alle Veranstaltungen ist eine (frühzeitige) Anmeldung erforderlich. Buchungsanfragen sind ab sofort telefonisch oder per E-Mail möglich.

(Quelle: Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört)