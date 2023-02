L494 Glück im Unglück (siehe Foto)

Silz/Pfalz (ots) – Am Montag 20.02.2023 gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 494 zwischen Silz und Gossersweiler-Stein zu einem Verkehrsunfall. Die 30-jährige-Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta kam beim Befahren der L 494 von Gossersweiler-Stein Richtung Silz in einer Linkskurve nach rechts in die Bankette.

Vermutlich infolge des Gegenlenkens verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Nach dem Durchfahren des Grünstreifens kam das Fahrzeug auf einem umgefallenen Baum in ca. 1 Meter Höhe zum Stehen.

Aufgrund der Kaltverformung der Karosserie ließen sich die Türen des Fahrzeuges nicht öffnen, sodass die Verletzte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Annweiler, Gossersweiler-Stein, Silz und Völkersweiler mittels technischem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen wurde. Sie gab an einem Reh ausgewichen zu sein.

Die leicht verletzte Pkw-Fahrerin kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Neben den Feuerwehren kamen auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme bis 09:15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Bad Bergzabern Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum 17.02./18.02.2023 zwischen 21:30-09:50 Uhr, wurde in der Kurpfalzstraße/Höhe des Kurparkhotels ein geparkter Pkw VW Passat beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im vorbei fahren den geparkten Pkw und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann wird gebeten sich unter Tel: 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.