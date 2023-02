Trio raubt Jugendliche aus

Ingelheim (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren standen am 19.02.2023 gegen 23:30 Uhr im Hornweg, als plötzlich drei weitere jugendliche Männer aus Richtung Bahnhofstraße auf sie zukamen. Letztere fragten die Gruppe in einer drohend „aufgebauten“ Haltung, was sie denn in ihren Taschen hätten und forderten sie auf, den Inhalt zu zeigen.

Zwei der jungen Männer zeigten ihre Handys, wobei einer aus der Tätergruppe beide Telefone an sich riss. Während er ein Handy wieder zurückgab, wurde das andere Handy einbehalten und die Gruppierung rannte in Richtung Burgkirche davon.

Der beraubte Jugendliche versuchte noch die Täter zu verfolgen, wurde jedoch von einem der Täter mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin musste er die Verfolgung abbrechen. Er wurde wegen starker Reizung der Augen durch den Rettungsdienst behandelt.

Eine sofort mit starken Polizeikräften eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle etwa 15-16 Jahre alt

Täter 1: dunkelhäutig und dunkel gekleidet.

Täter 2: Haare zum Zopf gebunden, Pullover mit den Ziffern „6“und „9“ sowie Glitzer auf dem Rücken.

Täter 3: nach hinten gegelte, dunkle Haare, dunkel gekleidet, schwarze Hose, trug Kopfhörer mit Kabel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

40-Jährige unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wöllstein (ots) – Bei der Kontrolle einer 40-jährigen PKW-Fahrerin in der Wöllsteiner Ernst-Ludwig-Straße stellten Beamte der Polizeiautobahnstation am 18.2.2023 gegen 12:50 Uhr fest, dass die Frau sowohl unter Drogeneinfluss stand, als auch über keine Fahrerlaubnis verfügt.

Dabei zeigte die 40-Jährige, die selbst einräumte, über keine Fahrerlaubnis zu verfügen, deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss. Sie musste mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Da sie zudem bereits mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum mit ihrem Auto unterwegs war, wurde ihr Fahrzeug zur Verhinderung weiterer Fahrten sowie zur Vorbereitung einer Einziehung sichergestellt. Die Frau muss zudem mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Auseinandersetzung vor Turnhalle

Bingen-Büdesheim (ots) – Nach einer Fastnachtsveranstaltung am Samstagabend kommt es gegen 00:30 Uhr, vor der Turnhalle in der Ludwig-Jahn-Straße, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Während der Auseinandersetzung erleiden eine 27-jährige Frau leichte und ein 23-jähriger Mann schwere Verletzungen. Die Verletzungen deuten auf ein Messer als Tatmittel hin.

Der 23-Jährige wird durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Tatverdächtige können durch die Polizei zunächst nicht angetroffen werden. Die Gesamtumstände der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Für Hinweise (Anzeigenerstattung) steht darüber hinaus die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Onlinewache Polizei (rlp.de)

2x Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 07.02., 08:00 Uhr bis 09.02., 20:00 Uhr – Ein Hauseigentümer meldete eine Beschädigung an der Regenrinne. Auf Höhe seiner Hausnummer 3 hatte ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich gewendet und dabei die Rinne angestoßen. Die Polizei bittet um Hinweise auf Fahrzeug oder Fahrer.

Niederheimbach (ots) -15.02., Heimbachtal, 08:20-12:50 Uhr – Eine 37-Jährige stellte ihren grauen Ford c-max mit BIN-Kennung am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen!

Mainz

Rosenmontag 2023 – Zwischenbilanz 17:00 Uhr

Mainz (ots) – 17 Uhr – Die Mainzer Polizei kann bis 16:00 Uhr über einen störungsfreien Verlauf des Rosenmontagzuges berichten. Bis zum Berichtszeitpunkt haben die Einsatzkräfte insgesamt 383 Personen kontrolliert. Darunter waren 216 Kinder und Jugendliche, wovon 81 alkoholisiert waren. 73 Liter Spirituosen sind während der Jugendschutzkontrollen bis zu diesem Zeitpunkt vernichtet worden.

Bis um 16:00 Uhr gab es 3 Personen, welche in Gewahrsam genommen werden mussten. Es sind 24 Straftaten bekannt geworden. Darunter unter anderem 13 Körperverletzungen, 3 Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, 3 Sachbeschädigungen.

In der Vermisstenstelle in der Polizeiinspektion Mainz 1 ist 1 Kind abgegeben worden, welches aber sehr schnell wieder an die Eltern übergeben werden konnten.

Die Bundespolizei verzeichnete bis 17:00 Uhr zwei Diebstahlsdelikte sowie zwei Festnahmen im Zusammenhang mit einer zuvor begangenen Körperverletzung und einer Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Weiterhin kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bahnhof Mainz-Römisches Theater. Ein Regionalzug musste aufgrund einer alkoholisierten Person, die die Gleise überschreiten wollte, eine Schnellbremsung einleiten. Deshalb warnt die Bundespolizei eindringlich davor, Gleisanlagen zu betreten. Es besteht Lebensgefahr!