Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirn/L183 (ots) – Am Sonntag 19.02.2023 befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz in Kirn die Binger Landstraße aus Richtung Kirn-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Hochstetten-Dhaun. Zeitgleich befuhr die 45-jährige Fahrerin eines PKW Mitsubishi die Binger Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Kurz nach der dortigen Tankstelle war der Mercedesfahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen abgelenkt. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden PKW frontal zusammenstieß. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Frontbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Kirn nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Polizeiliche Einsatzmaßnahmen Narrenfahrt

Bad Kreuznach (ots) – Aus polizeilicher Sicht verlief die Narrenfahrt 2023 mit anschließender Straßenfastnacht auf dem Kornmarkt am Fastnachtsamstag weitestgehend friedlich. Der Narrenzug startete planmäßig um 13:33 Uhr und endete gegen 17.00 Uhr. Das Besucheraufkommen war mit den Jahren vor der Pandemie vergleichbar.

Davon verblieben ca. 7.000 bis 9.000 Besucher auf der Straßenfastnacht auf dem Kornmarkt. Gegen 20:00 Uhr endeten die Musik und der Ausschank an den Getränkeständen auf dem Kornmarkt. Das Geschehen verlagerte sich in der Folge in die Gaststätten der Innenstadt bzw. Fußgängerzone.

Die Einsatzmaßnahmen werden sich voraussichtlich noch bis in die späten Nachtstunden ziehen.

Stand um 21:00 Uhr: 5x Körperverletzungsanzeigen, 1x Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung und 3 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Verlauf des Einsatzes wurden 6 Platzverweise für den Veranstaltungsbereich ausgesprochen.