Wohnmobil kippt auf Autobahn

A 61/Worms (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden die 34-, 35- und 6-Jahre alten Insassen eines Wohnmobils, das bei einem Unfall am 19.02.2023 gegen 23:40 Uhr auf der A 61 bei Worms umkippte. Dabei kam der 34-jährige Fahrer des Wohnmobils, der die A 61 in Richtung Ludwigshafen befuhr, zunächst in Höhe der Pfeddersheimer Talbrücke nach rechts von der Fahrspur ab und touchierte im Baustellenbereich eine Warnbake.

Daraufhin verriss er offenbar das Lenkrad, so dass sich das Wohnmobil erheblich aufschaukelte und letztendlich auf die rechte Fahrzeugseite kippte.

Alle 3 Insassen des Wohnmobils wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Ludwigshafener Klinik verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die

A61 für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr Worms unterstütze den Einsatz mit 23 Einsatzkräften. Der nachfolgende Verkehr wurde durch Unterstützungskräfte der Polizei Alzey ab Mörstadt in Richtung B9 abgeleitet. Das Wohnmobil wurde durch eine Abschleppfirma aufgerichtet und abgeschleppt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

B9/Worms-Rheindürkheim (ots) – Am 19.02.2023 gegen 23:00 Uhr fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der B9 in Richtung Worms, als plötzlich ein ihr entgegenkommender 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr abkam. In der Folge kollidierten die 2 Pkw frontal miteinander.

Beide alleinigen Insassen wurden eingeklemmt und konnten von der hinzugerufenen Feuerwehr befreit werden. Die Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, zu größeren Beeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Die genauen Umstände, die zu dem Verkehrsunfall führten, werden nun in einem Ermittlungsverfahren untersucht. Zur Klärung der Unfallursache wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms telefonisch unter der 06241/852-0, per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Alkoholfahrt ohne Führerschein, Versicherungsschutz und Zulassung

Worms (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr fiel einer Polizeistreife am Fischmarkt in Worms ein PKW auf, welcher auffällige Schlangenlinien fuhr. Der PKW wurde eine Kontrolle unterzogen. Bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille.

Der Fahrer besitzt keinen Führerschein. Weiterhin wurde bei der Kontrolle des Fahrzeugs festgestellt, dass dieses weder versichert, noch zugelassen ist. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Sein Fahrzeug wurde zudem sichergestellt. Den Heimweg musste er zu Fuß antreten.

Beschädigtes Fahrzeug auf Wirtschaftsweg

Worms (ots) – Am Sonntag 19.02.2023, wurde ein geparkter PKW auf einem Wirtschaftsweg nahe des Friedhofs in Worms-Herrnsheim beschädigt. Das schwarze Fahrzeug wurde durch die Fahrerin etwa zwischen 14-15:15 Uhr auf dem Wirtschaftsweg, welcher am dortigen Friedhof in die Abenheimer Landstraße mündet, unweit des Friedhofs abgestellt.

Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Beschädigungen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.