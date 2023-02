Ilvesheim (ots) – Aus noch unbekannten Gründen griffen 5 Täter am Sonntag 19.02.2023 gegen 20:30 Uhr, auf einer Veranstaltung im Vereinsheim der Insulaner mehrere Besucher an. Mit Schlägen und Tritten verletzte die Gruppe die Anwesenden teilweise so schwer, dass einer der Geschädigten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nachdem sich die Schlägerei auf die Straße vor dem Vereinsheim verlagerte, beschädigten die Täter, welche einer Fan-Gruppierung des SV Waldhof zuzuordnen sind, mindestens ein geparktes Auto.

Mehrere Polizeistreifen suchten umgehend die Tatörtlichkeit auf und konnten 2 der 5 Täter festnehmen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren waren massiv alkoholisiert und hatten zwischen 1,5 sowie 2,5 Promille. Einer der beiden Festgenommenen verletzte sich bei der Auseinandersetzung so schwer, dass auch er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Das Polizeirevier Ladenburg hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und weiteren Betroffenen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.