Odernheim am Glan (ots) – Am Sonntag 19.02.2023 gegen 15.55 Uhr wollte eine 41-jährige Reiterin zusammen mit ihrem Pferd über die Eisenbahnbrücke der Draisinenstrecke über den Glan reiten. Hierzu wollte sie den holzbeplankten Gehweg neben den Gleisen in Richtung Odernheim nutzen. Kurz bevor die Reiterin das andere Ufer erreichte, brach sie mit ihrem Pferd durch mehrere Holzplanken hindurch und stürzte etwa 3 Meter tief auf die dortige Uferböschung.

Die Reiterin erlitt hierbei schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Aufgrund der Verletzungen und einer notwendigen schonenden Bergung wurde die 41-Jährige mit Hilfe der Seilwinde des angeforderten Rettungshubschraubers geborgen und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Das Pferd konnte sich selbständig und nahezu unverletzt aus dem Glan retten und lief eigenständig wieder zu seinem Heimathof zurück. Die Feuerwehren aus Odernheim am Glan und Staudernheim waren mit insgesamt 12 Mann vor Ort.