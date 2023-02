Spotlight am Rhein

Wörth (ots) – Am 17.02.2023 gegen 19:00 Uhr meldet die Wasserschutzpolizei Karlsruhe in Wörth in Höhe der dortigen „Nato-Rampe“ stark leuchtende Scheinwerfer, welche so ausgerichtet seien, dass diese den Schiffsverkehr beeinträchtigen könnten. Eine Streife der Polizei Wörth konnte das helle Licht schnell lokalisieren und den Grund hierfür zügig ermitteln.

Im dortigen Bereich fanden nämlich durch einen Fernsehsender Filmdreharbeiten statt, welche ein helles Ausleuchten zur Aufzeichnung der Filmszene benötigten. Das Filmteam wurde durch die Beamten darauf hingewiesen, die Scheinwerfer so auszurichten, dass der Schiffsverkehr nicht gefährdet wird. Gefahren für den Schiffsverkehr bestanden jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Einbruch in Musikschule

Germersheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag brachen bislang Unbekannte die Zugangstür der Musikschule, An Fronte Beckers in Germersheim gewaltsam auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel:07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitsmessung

Germersheim (ots) – Am Freitagmorgen 17.02.2023 wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Mozartstraße in Germersheim durchgeführt. Innerhalb einer Dreiviertelstunde konnten fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Bei erlaubten 30 km/h wurde der „Spitzenreiter“ mit einer Geschwindigkeit von 49 km/h gemessen. Weiterhin wurden drei „Gurtmuffel“ kostenpflichtig verwarnt und drei Fahrzeuge beanstandet.