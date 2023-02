Zwei beschädigte Pkw aufgrund von Windböen

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Am Freitagnachmittag 17.02.2023 brach ein großer Ast von einem Baum neben der L454 (Speyer Richtung Schifferstadt) und beschädigte den Audi einer vorbeifahrenden 29-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Der Pkw wurde nur leicht beschädigt, die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

In Limburgerhof, Friedensau, wurde am Samstagnachmittag ein Sonnenschirm eines dortigen Kaufhauses durch eine Windböe auf die Straße geweht und beschädigte dort einen vorbeifahrenden Porsche eines 35-Jährigen leicht.

Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung in Waldsee

Waldsee (ots) – Kurz vor Mitternacht am Freitagabend (17.02.2023) gerieten zwei Männer auf der Faschingsveranstaltung in der Kulturhalle in Streit, die der vor Ort eingesetzte Sicherheitsdienst zu schlichten versuchte. Dies gelang offensichtlich nicht ganz, denn einer der Beteiligten, ein 56-Jähriger aus Weinheim, wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Halle verwiesen, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach.

Da der Mann, der unter leichtem Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte, sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde er von einem Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen von Polizeikräften fixiert. Durch seine Gegenwehr wurde der Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst leicht verletzt. Gegen den Aggressor wird nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Faschingsparty endet mit Faustschlag ins Gesicht

Römerberg (ots) – Ein 57-jähriger Mann aus Römerberg feierte am Samstagabend auf der „Ramba Zamba Faschingsfete“. Als er sich auf dem Nachhauseweg befand, kam es zu einem Streitgespräch mit einem derzeit unbekannten Mann. Der Unbekannte schlug dem Geschädigten sodann mit der Faust ins Gesicht. Bis auf eine leichte Schwellung blieb der Römerberger aber unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Jugendliche spielen auf Baustelle in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am Freitagabend 17.02.2023 gegen 20:00 Uhr, meldete ein Zeuge verdächtige Personen auf der abgesperrten Baustelle der Pestalozzi-Grundschule. Bei der ersten Nachschau durch Polizeikräfte wurde niemand angetroffen. Nach der Umstellung des Grundstücks konnte schließlich mit einem weiteren Zeugen, der aus erhöhter Position auf die Baustelle sehen konnte, Rücksprache gehalten werden.

Dieser machte die Einsatzkräfte auf mehrere Personen aufmerksam, die, auf einem Gerüst liegend, sich vor der Polizei zu verbergen versuchten. Im Anschluss wurden drei 15-jährige Jungs angetroffen, die ehemalige Schüler der Grundschule seien und sich einfach mal hätten auf der Baustelle umsehen wollen. Gegen die drei Abenteurer wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Einbruch in leerstehendes Anwesen in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – Zwischen dem 13.02. und 17.02.2023 hebelten Unbekannte ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines leerstehenden Anwesens in der Mannheimer Straße auf und drangen so in das Haus ein. Noch vorhandene Schränke wurden durchwühlt, Wertsachen waren zwar keine mehr vorhanden, ob die Täter nicht doch etwas haben mitgehen lassen ist noch nicht geklärt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Toilettenhaus in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.02.2023) drangen Unbekannte in ein Toilettenhaus auf dem Golfplatz ein. Das elektrische Zahlenschloss der Tür wurde durch Aufbrechen derselben „umgangen“. Ob man fälschlicherweise Wertgestände vermutete oder einfach nur gaaaanz dringend mal musste ist unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Feuer auf dem Spielplatz

Schifferstadt (ots) – Am Samstag musste die Feuerwehr Schifferstadt ausrücken, um einen Brand auf dem Spielplatz in der Bitzstraße zu löschen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zwei Jungen offensichtlich im dortigen Klettergerüst gezündelt hatten, sodass kurzeitig Flammen aus dem Klettergerüst geschlagen hätten. Die Einsatzkräfte fanden nach den Löscharbeiten angekohlte Äste und Zweige sowie Getränkedosen vor.

Zeugen beschrieben die beiden „flüchtigen Täter“ wie folgt:

Beide ca. 13-14 Jahre alte Jungen. Einer der beiden habe ein Stabfeuerzeug bei sich gehabt.

Ein Junge sei Brillenträger, habe blondes kurzes Haar, habe einen blauen Pullover und blaue Jeans getragen

Der andere Junge habe braunes kurzes Haar, habe eine Beige Jacke und dunkle Hosen getragen.



Das Klettergerüst wurde nach ersten Schätzungen nur leicht beschädigt. Dennoch wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den zwei unbekannten Jungen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235/4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 17.02.2023, kam es gegen 17:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall. Der 65-jährige Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch nach Hinweisen von einem Zeugen ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Da durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 65-jährigen festgestellt werden konnte, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 2,33 Promille ergab. Der Unfallverursacher wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeidienststelle verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.