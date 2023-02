Schlägerei vor Shisha-Bar

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In den frühen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr, kam es vor einer Lokalität in der Seilerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden ein 50- und ein 42-jähriger Mann verletzt. Eine der beteiligten Gruppen entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit.

Ein 33-jähriger Beschuldigter dieser Gruppe konnte im Nahbereich festgestellt werden. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Die Ermittlungen bezüglich der restlichen Beteiligten wurden aufgenommen und dauern noch an.

Dreh eines Musikvideos endet in Widerstand

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 18.02.2023 gegen 19:30 Uhr, wurden der Polizei mehrere vermummte und mit Macheten bewaffnete Personen im Bereich der Berliner Straße in Ludwigshafen gemeldet. Die Personen konnten durch die Polizisten entsprechend festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um Mitglieder einer Musikgruppe, die sich zum Zwecke des Drehs eines Musikvideos an der Örtlichkeit getroffen hatten.

Ein 18-jähriges Mitglied versuchte zunächst sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, gab sich aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Aufgrund seines durchgehend aggressiven Verhaltens sollte der 18-Jährige gefesselt werden, wogegen er sich jedoch massiv wehrte und letztlich nur mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden konnte. Durch den Widerstand wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Bei einem weiteren Mitglied der Musikgruppe konnte im Rahmen der Kontrolle Marihuana aufgefunden werden, welches beschlagnahmt wurde. Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen, konnten bei der Gruppe nicht festgestellt werden.

Nach Abschluss der Kontrolle wurden alle Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, nachdem ihnen zuvor ein Platzverweis erteilt worden war. Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Fahrt unter Kokaineinfluss

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitagabend wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, in der Lagerhausstraße in Ludwigshafen auf einen Pkw aufmerksam, der sich in unsicherer Fahrweise fortbewegte. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers konnten Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Einem Schnelltest zur Folge dürfte der Mann zuvor Kokain konsumiert haben. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitagabend kam es auf der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 47-jähriger Fahrzeugführer hatte beim Abbiegen auf den Schänzeldamm, einen entgegenkommenden Pkw übersehen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Die 42-jährige Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Pkw zog sich leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für den restlichen Verkehr gesperrt werden.

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Ludwigshafen (ots) – Am 18.02.2023 konnte in der Oderstraße in gegen 23.18 Uhr im Rahmen der Streifentätigkeit ein Schlangenlinien fahrender schwarzer BMW festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Aussteigen der Fahrzeugführerin aus dem Fahrzeug konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der 46-jährige Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einsatzreicher Faschingssamstag für die Feuerwehr

Feuerwehr-Ludwigshafen (ots)-(SB) – Am Samstag 18.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18.03 Uhr zu einem Rauchwarnmelder in den Stadtteil Gartenstadt alarmiert. Vor Ort konnte jedoch kein piepsender Melder mehr festgestellt werden. Um 18.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem PKW-Unfall auf die A 65 alarmiert. Verunfallt waren zwei Fahrzeuge mit vier beteiligten Personen. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und die Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Drei Unfallbeteiligte wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Um 18.32 Uhr folgte, noch während des Einsatzes auf der Autobahn, eine Alarmierung durch eine Brandmeldeanlage in einer Notunterkunft in der Wattstraße. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte eine Verrauchung im Küchenbereich festgestellt. Die Ursache hierfür war angebranntes Essen. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr belüftet und konnte somit für die Nutzung wieder freigegeben werden. Der Einsatz war um 19:01 Uhr beendet.

Um 19:03 Uhr wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand in der Sudermannstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine massive Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt. Die Bewohner hatten das Haus schon vor Eintreffen der Feuerwehr vorbildlich verlassen. Das Feuer war um 19:27 Uhr gelöscht. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Aufgrund des Brandschadens musste die TWL-Strom die Stromzufuhr des Hauses deaktivieren. Die Hausverwaltung war vor Ort und kümmert sich um eine Ersatzunterkunft für die betroffenen Mieter. Der Einsatz war um 20:36 Uhr beendet. Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Um 19:52 Uhr wurde die Feuerwehr durch einen automatische Brandmeldeanlage in ein Wohnheim für betreute Menschen im Stadtteil Süd alarmiert. Beim Eintreffen und der ersten Erkundung vor Ort war eine Verrauchung im gesamten 1.Obergeschoss festzustellen. Daraufhin wurden die SEG Schnelleinsatzgruppen der Sanitätsorganisationen alarmiert. Die Feuerwehr leitete eine Teilräumung des Gebäudes ein und verbrachte die Bewohner in einen sicheren Bereich im Erdgeschoss der Einrichtung. Die Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr betreut. Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen wurden durchgeführt und um 20:37 Uhr konnte die Ursache der Verrauchung festgestellt werden. Eine angebrannte Pizza in einem Ofen war hier ursächlich der Auslösegrund. Der Einsatz war um 21:43 Uhr beendet. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen, die SEG mit 4 Fahrzeugen, LNA (Leitender Notarzt), ORGL (Organisatorischer Leiter), sowie die Polizei.

Um 20:16 Uhr wurde in der Rheinstraße im Stadtteil Oppau ein weit sichtbarer Feuerschein gemeldet. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Oppau zu dieser Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen PKW Brand vor welche auf andere Fahrzeuge und Gegenstände sich weiter ausbreitete. Die Freiwillige Feuerwehr Maudach wurde daraufhin zu Unterstützung der Kräfte ebenfalls in die Rheinstraße entsendet. Der Einsatz war um 21:47 beendet. Die Feuerwehr war hier mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften unterwegs.

Um 20:36 Uhr wurde der Feuerwehr ein abgebrochener größerer Ast im Stadtteil Süd gemeldet.

Die Freiwillige Feuerwehr Maudach rückte daraufhin zu dieser Einsatzstelle aus und führte Sicherungsmaßnahmen durch.

Um 22:05 Uhr rückten die Einsatzkräfte noch zu einer Notfalltüröffnung in den Stadtteil Gartenstadt aus.