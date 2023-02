Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am 18.02.2023 im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarz roten Audi A1 auf einem Parkplatz eines großen Einkaufcenters in der Wormser Straße 109 in Frankenthal. Zuhause bemerkte der Eigentümer des Audi eine frische Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugseite (Kratzer an Tür und Kotflügel). Hinweise auf den flüchtigen Verursacher liegen aktuell keine vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Warnung der Polizei vor Betrugsmaschen

Frankenthal (ots) – Am Freitag 17.02.2023, kam es erneut zu mehreren Betrugsversuchen über den Nachrichtenmessenger WhatsApp. Die Geschädigten bekamen zunächst Nachrichten, vermeintlich von ihren Kindern. Unter dem Vorwand, dass die Kinder neue Handynummern hätten, wurden die Geschädigten aufgefordert, die neuen Nummern zu speichern und dazu aufgefordert den Chat über WhatsApp fortzusetzen. Da die Geschädigten aufgrund diverser Warnungen der Polizei die Betrugsmasche bereits kannten, beendeten sie noch bevor es zu Geldforderungen kommen konnte den Chat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden bei den Geschädigten kam.

Weiterhin kam es zu Betrugsversuchen mittels Enkeltrickbetrug. Hierbei gibt es verschiedene Varianten, unter welchen die Täter die Geschädigten zu Geldzahlungen bringen möchten. In den konkreten Fällen, wurden die Geschädigten durch die Täter telefonisch kontaktiert. Die Täter gaben sich als Enkelkinder aus und forderten Geld, um eine mögliche Verhaftung aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls abzuwenden.

Auch hier reagierten alle Geschädigten vorbildlich, beendeten die Telefonate und meldeten diese der Polizei, sodass es auch hierbei zu keinem finanziellen Schaden bei den Geschädigten kam.

Unsere Tipps!

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.