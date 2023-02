KW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Am Samstagmittag gegen 12 Uhr wurde der Fahrer eines VW Golfs in der Ludwigstraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt.

Aufgrund des Verdachts der Drogenbeeinflussung des Fahrers wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da der PKW bereits in der Vergangenheit nachweislich für Trunkenheitsfahrten genutzt wurde, wurde das Fahrzeug abgeschleppt und sichergestellt. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Alleinunfall endet auf dem Kreisverkehr

Speyer (ots) – Eine Hyundai-Fahrerin befuhr am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr die Franz-Kirrmeier-Straße vom Reffenthal kommend in Fahrtrichtung Speyer. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr kam die 81-jährige Fahrerin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Zunächst überfuhr sie mit ihrem PKW die dortige Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einem auf dem Kreisverkehr befindlichen Baum. Durch den Unfall wurden Verkehrsschilder sowie der Baum beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt und ihr PKW musste abgeschleppt werden.

Diebstahl eines Blaulichts

Speyer (ots) – Am Freitag kam es zwischen 12-18:30 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Gelände des Arbeiter-Samariter-Bundes in Speyer-Nord. Unbekannte Täter kletterten vermutlich über den dortigen Zaun und entwendeten von einem Einsatzfahrzeug das Blaulicht.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Schmuck aus Modegeschäft entwendet

Speyer (ots) – Ein 14-jähriges Mädchen aus Schifferstadt wurde am frühen Freitagabend beim Diebstahl in einem Modegeschäft in der Postgalerie in Speyer erwischt. Das Mädchen steckte sich drei Modeschmuckketten in den Mund und wollte so gemeinsam mit ihrer Freundin das Geschäft verlassen.

Dies konnte jedoch durch eine Mitarbeiterin beobachtet und verhindert werden. Die minderjährige Diebin wurden anschließend an ihre Eltern überstellt.