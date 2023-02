Bammental: Gebäudebrand in der Schwimmbadstraße; Löschmaßnahmen beendet; Person tot geborgen

Bammental (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am frühen Sonntagmorgen, gg.

02.10 Uhr, zu einem Wohnhausbrand in der Schwimmbadstraße, welcher sich zu einem

Vollbrand entwickelte. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein 37-jähriger

Bewohner das Haus eigenständig, jedoch schwer verletzt, verlassen. Für seine

60-jährige Mutter kam leider jede Hilfe zu spät. Sie wurde im Dachgeschoss der

Doppelhaushälfte tot aufgefunden.

Aufgrund des Brandes erlitten zwei weitere Bewohner der angrenzenden

Doppelhaushälfte eine leichte Rauchgasvergiftung, welche vor Ort behandelt

werden konnte. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl konnte durch die

Feuerwehr nicht verhindert werden. Ihre Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Sie

wurden in einem Hotel untergebracht.

Die eigentliche Brandörtlichkeit ist stark beschädigt und nicht bewohnbar. Der

Schaden lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern. Er dürfte jedoch im

mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Wie es zu dem Brandausbruch gekommen war, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen

zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Bammental sowie benachbarte Wehreinheiten waren mit

ca. 120 Kräften vor Ort.

BAB 656 / Mannheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund eines verlorenen Anhänger

Mannheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag, gg. 00:20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger

VW-Fahrer die Autobahn 656 in Richtung Heidelberg. In Höhe der Anschlussstelle

Mannheim-Seckenheim löste sich die Anhängerkupplung aus unbekannter Ursache und

der Anhänger kam unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Er

bemerkte dies und hielt sofort am Beschleunigungsstreifen an. Ein weiterer

Verkehrsteilnehmer erkannte den Anhänger zwar rechtzeitig, konnte aber einen

Zusammenstoß, trotz eines Ausweichmanövers, nicht mehr verhindern und

kollidierte mit diesem. Der 37-jährige BMW-Fahrer erlitt hierdurch

glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von etwa 8.000 Euro.

BAB 656 / Mannheim: Betrunken zu Fuß auf der Autobahn unterwegs

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend, gg. 22 Uhr, meldete eine

Verkehrsteilnehmerin einen Fußgänger auf dem Standstreifen der BAB 656. Die

verständigte Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeirevieres Mannheim konnte

die Person zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau und dem Autobahnkreuz

Mannheim feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der 25-jährige Mann war

orientierungslos und derart alkoholisiert, dass er sich an der Leitplanke

entlanghangelte und gestützt werden musste. Er war nicht dazu in der Lage einen

Alkoholtest durchzuführen. Die Beamten nahmen ihn in Obhut und überstellten ihn,

glücklicherweise ohne Verletzungen, an die Eltern.

BAB 6/Hockenheim: Pkw-Fahrer nach Kollision mit Leitplanke leicht verletzt

Hockenheim (ots) – Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger

Peugeot-Fahrer den mittleren Fahrstreifen auf der A 6 zwischen dem

Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf. Aus bislang

unbekannter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde er von dort

abgewiesen und kam auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum

Stehen. Der Fahrer wurde zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht

und glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt.

Die Richtungsfahrbahn musste für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis

ca. 13.30 Uhr teilweise vollständig gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau

von ca. 5 km.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg,

Außenstelle Walldorf, übernommen.

Sinsheim (ots) – Im Laufe des Freitagabends zerstörten bislang unbekannte Täter

einen Alltagsmenschen, der auf einer Parkbank in der Bahnhofstraße angebracht

war. Die Kunstfigur wurde mutwillig aus der Befestigung gerissen. Darüber hinaus

wurde dem Alltagsmenschen noch das Bein und der Kopf beschädigt. Es entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die am Freitagabend Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den

oder die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim

unter 07261/690-0 zu melden.

BAB 5/Heidelberg: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn

BAB 5/Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem

Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Autos. Zum Unfallzeitpunkt herrschte

stockender Verkehr auf der A5 im Bereich des Heidelberger Kreuzes in

Fahrtrichtung Karlsruhe, weswegen ein Fahrzeugführer seinen Wagen abbremsen

musste. Auch der nachfolgende Pkw konnte noch rechtzeitig abbremsen, wurde

jedoch von dem dahinterfahrenden Auto, das es nicht mehr schaffte, auf den

vorausfahrenden Wagen geschoben. Auch das vierte Fahrzeug wurde schließlich von

dem fünften Fahrzeug erfasst und auf den dritten Wagen geschoben.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Drei Fahrzeuge waren

jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu einem

Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Der linke Fahrstreifen musste wegen der

Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

BAB A6/Sinsheim TuR Kraichgau-Süd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf Autobahnraststätte

BAB A6/Sinsheim TuR Kraichgau-Süd (ots) – Am Freitagnachmittag kontaktierte ein

Gaststättenbetreiber der Tank und Rastanlage Kraichgau Süd die Polizei, da sich

eine stark betrunkene Person bei ihm befände, der nicht mehr in der Lage wäre zu

laufen. Beim Eintreffen der Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg,

Verkehrsaußenstelle Walldorf, bestätigte sich, was der Gaststättenbetreiber

bereits berichtet hatte. Die Kommunikation mit dem aus Slowenien stammenden

Handwerker, gestaltete sich nicht nur aufgrund der sprachlichen Barriere

schwierig, sondern auch aufgrund des Alkoholkonsums, sodass keine näheren

Details von dem Mann erfragt werden konnten. Letztlich mussten die Beamten den

Slowenen zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen, bis er seinen Rausch

ausgeschlafen hatte und wieder in der Lage war seinen Weg ohne Gefährdung

fortzusetzten. Wie er am nächsten Tag bei seiner Entlassung mitteilte, sei er

mit einem Kollegen auf der Durchreise gewesen. Warum er auf der Raststätte

zurückblieben war, wusste er allerdings auch nicht mehr. Da ein durchgeführter

Alkoholtest am nächsten Tag auch noch positiv verlief, dürfte der Mann am Tag

zuvor schätzungsweise über 3 Promille gehabt haben. Die Heimreise trat er im

Anschluss mit Zug an.