Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr wurde in der

Albrechtstraße ein 31jähriger Mann auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, weshalb

dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Da dieser positiv war,

wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo ein erneuter Atemtest mit einem

gerichtsverwertbaren Evidential-Gerät durchgeführt wurde, der einen Wert von

1,06 Promille ergab. Den Mann erwarten ein Bußgeldverfahren von 500 Euro und ein

Fahrverbot von einem Monat.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am 17.02.2023 gegen 21:35 Uhr befuhr ein 20jähriger Fahrzeugführer den Barbarossaring. An der Kreuzung zur Bismarckstraße missachtete er den Vorrang des 31jährigen Geschädigten, welcher den Barbarossaring über den Fußgängerüberweg querte. Der Fußgänger wurde etwa 20m weiter in ein parkendes Auto geschleudert. Er wurde hierbei schwer verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eröffnet. Durch einen 19jährigen unbeteiligten Angehörigen des Beschuldigten kam es zu wiederkehrenden Störungen und Behinderungen der Unfallaufnahme der Polizei, weshalb diesem ein Platzverweis erteilt werden musste. Im Rahmen der Durchsetzung des Platzverweises griff der Angehörige die eingesetzten Polizeibeamten an, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Gegen den Angehörigen wurde ebenfalls Strafanzeige erstattet.

Verkehrsunfall / Fahrzeug kollidiert mit Baum

Medard (ots) – Am Freitagabend kommt es auf der B420 zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein Fahrzeug mit einem Baum kollidiert. Ein 55-jähriger Fahrer befuhr

mit seinem PKW die genannte Straße, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug

kollidierte mit einem dort befindlichen Baum und wurde durch den Aufprall in

einen Metallzaun geschleudert. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem

PKW befreien und wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Aufgrund des

Unfallhergangs wurde dennoch ein Rettungswagen verständigt, welcher den Fahrer

sicherheitshalber zur Überprüfung ins Krankenhaus verbrachte.|pilek

Einbruchsdiebstahl in TÜV-Gebäude

Kusel (ots) – In der Nacht vom 16.02.2023 auf den 17.02.2023 verschafften sich

bisher unbekannte Täter durch aufhebeln eines seitlichen Fensters Zutritt in das

Gebäude in der Haschbacherstraße. Die Täter verursachten einen Sachschaden im

mittleren 4-stelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter:

pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

Rammelsbach – Autofahrer unter Alkoholeinfluss von der Polizei gestoppt

Rammelsbach (ots) – Am Freitag, den 17.02.2023 gegen 16 Uhr wurde in der

Glanstraße ein 48-Jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im

Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer erheblicher Atemalkoholgeruch

vernommen werden.

Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde einbehalten und ein entsprechendes

Strafverfahren eingeleitet.|pikus