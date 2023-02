Zwei erwähnenswerte Einsätze vom späten Samstagabend, Stromausfall und Verkehrsunfall.

Zunächst fiel gegen 21:40 im Norden Frankfurts entlang der Homburger Landstraße in etlichen Wohngebieten, wie beispielsweise am Frankfurter Berg in Berkersheim und in Preungesheim, der Strom aus. Einige Unterverteilstationen waren betroffen und die Feuerwehr bereitete sich darauf vor, die betroffenen Bürger entsprechend zu unterstützen. Der Energieversorger Mainova konnte gegen 00:06 Entwarnung geben, Techniker hatten den Fehler gefunden und beheben können. Fast zeitgleich gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 zwischen Offenbach und Frankfurt-Süd ein Verkehrsunfall mit mehreren Kraftfahrzeugen. Dabei waren mehrere Personen verletzt worden, wobei im Verlauf des Einsatzes 3 Personen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht wurden. Wie es zu dem Unfall kam, war am Abend noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Frankfurt-Sossenheim: 10-Jähriger eskaliert nach Ruhestörung

Frankfurt (ots) – (dr) Ein erst 10-Jähriger sorgte in der vergangenen Nacht (19.

Februar 2023) für einen nicht ungefährlichen Polizeieinsatz in der

Johann-Klohmann-Straße. Der Junge setzte sogar Messer gegen die verständigten

Beamten ein.

Anwohner in der Johann-Klohmann-Straße meldeten um kurz nach 02:00 Uhr eine

Ruhestörung. Eine Polizeistreife begab sich zu der angegebenen Anschrift und

betrat das Mehrfamilienhaus. Beim Herantreten an die dort ermittelte Wohnung

sahen sie einen Jungen, der zuvor noch im Hausflur mit einer Wasserpistole

herumgespritzt hatte. Dieser schloss die Tür. Die Polizeibeamten machten sich

bemerkbar und klopften an dieser. Der Junge reagierte von innen mit Tritten

gegen die Tür, begann lautstark zu schreien und sprach Beleidigungen und

Bedrohungen aus. Danach stach er mit einem Messer unter der Wohnungstür

hindurch. Plötzlich öffnete er kurzzeitig die Tür, warf ein Küchenmesser in

Richtung der Beamten und schloss sie wieder. Dies wiederholte er noch zweimal,

bis die Beamten mit Reizstoff weitere Angriffe unterbanden.

Zwei jugendliche Mädchen, welche sich zuvor in einem Zimmer eingeschlossen

hatten, nutzten diesen Moment und konnten schließlich den Beamten die

Wohnungstür öffnen. Der dann von der Streife ergriffene 10-Jährige wurde

aufgrund einer kurzzeitigen Atemwegsreizung zunächst von hinzugezogenen

Rettungskräfte versorgt. Die zwei Jugendlichen und die Polizeibeamten blieben

bei dem Vorfall unverletzt.

Vor Ort konnte kein Erziehungsberechtigter angetroffen werden. Der Junge wurde,

nachdem die Aufnahme in eine Kinderpsychiatrie abgelehnt wurde, an die erreichte

und später eingetroffene Mutter übergeben.

Frankfurt-Bockenheim: Taxifahrer nach Fahrt beraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Sonntag, den

19.02.2023, Opfer eines schweren Raubes geworden. Eine zahlungsunwillige Frau

rief nach der Beförderung offenbar „Verstärkung“ herbei. Die unbekannten

Angreifer raubten ihm dann die Tageseinnahmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg eine bislang unbekannte Frau gegen 0:00 Uhr

im Bereich der Taunusstraße in das Taxi des Geschädigten ein. Dieser fuhr sie

stadteinwärts in die Theodor-Heuss-Allee und hielt auf einer Parallelfahrbahn im

Bereich des Messegeländes. Nach Fahrtende verweigerte die Frau jedoch, den

fälligen Fahrpreis zu entrichten und telefonierte in ihm unbekannter Sprache mit

ihrem Handy.

Kurz darauf hielt hinter dem Taxi ein Fahrzeug an, aus welchem eine Frau stieg

und dem Taxifahrer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Darüber hinaus

stiegen noch zwei Männer aus, die es offenbar auch auf den Taxifahrer abgesehen

hatten. Dem Geschädigten gelang zu Fuß die Flucht. Aus der Ferne konnte er noch

sehen, wie der weibliche Fahrgast und die drei Angreifer gemeinsam in das

Fahrzeug, einen schwarzen Audi mit polnischen Kennzeichen, stiegen und

verschwanden. Bei seiner Rückkehr zum Taxi bemerkte der Geschädigte, dass die

Tageseinnahmen entwenden wurden. Die anschließende Fahndung verlief ohne

Ergebnis.

Die vier geflüchteten Personen können wie folgt beschrieben werden.

Täter / Fahrtgast: weiblich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm

groß, normale Statur; bekleidet mit schwarzer Jacke und aufgezogener Kapuze,

trug eine Jeans Hose.

Täter: weiblich, lange schwarze Haare; bekleidet mit weißer Jacke, darunter

schwarzem Oberteil, Jeans, Sneaker; trug außerdem goldene Ohrringe.

Täter: männlich, circa 170 bis 180 cm groß, kurze schwarze Haare; trug eine

knallrote Jacke.

Täter: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit einem

schwarzen Hemd.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern und /oder dem Fahrzeug werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Junge Taschendiebe fliegen auf

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.02.2023) gelang

Polizeibeamten die Festnahme von zwei jugendlichen Smartphonedieben. Die beiden

erst 14- und 16-Jährigen erbeuteten in der Innenstadt das Mobiltelefon einer

jungen Frau. Doch dann klickten die Handschellen.

Zuvor hefteten sich Zivilfahnder an die Fersen der auf der Zeil befindlichen

Jugendlichen, die sich immer wieder nach Handtaschen von Passantinnen umsahen.

Gegen 0:40 Uhr verwickelte einer von ihnen zwei auf einer Rundbank sitzende

Frauen in ein Gespräch und lenkte sie ab. Währenddessen versuchte der andere von

hinten in eine Handtasche zu greifen. Dies bemerkte jedoch die 20-jährige

Besitzerin noch rechtzeitig und die beiden Jungs wurden verscheucht.

Kurze Zeit später begab sich das Duo erneut zu zwei Frauen. Wiederum gingen sie

mit der gleichen Masche arbeitsteilig vor. Einer sorgte für die Ablenkung, der

andere langte zu und erbeutete dieses Mal erfolgreich ein Smartphone aus der

Hosentasche einer 23-Jährigen. Auch sie hatte den Diebstahl ihres iPhones

bemerkt und umgehend die Rückgabe gefordert. Die Diebe ignorierten dies jedoch

und entfernten sich von ihr. Doch die Flucht dauerte nicht lange. Die

Zivilbeamten sowie eine von der jungen Frau angesprochene Polizeistreife nahmen

die beiden 14- und 16-jährigen Diebe kurz darauf fest und verbrachten sie für

die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier.

Frankfurt-Bundesautobahn 5: Tankstelle ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei maskierte Männer raubten am frühen Samstagmorgen

(18. Februar 2023) eine Tankstelle auf der Bundesautobahn 5 aus. Sie erbeuteten

mehrere hundert Euro Bargeld.

Die zwei Täter betraten gegen 05:26 Uhr die Tankstelle an der Raststätte

Taunusblick-Eschborn und begaben sich unmittelbar zu dem anwesenden Mitarbeiter.

Unter Vorhalt sowie dem Einsatz von Werkzeug, mit dem sie den Verkaufsbereich

beschädigten, verlangten sie die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte stellte

daraufhin die Kassen auf den Tresen, sodass sich die beiden Unbekannten an dem

Bargeld bedienten und dieses in einen Rucksack füllten. Nach der Tat verließen

sie die Tankstelle, begaben sich zum Parkplatz und flüchteten offenbar mit einem

dort bereitgestellten Fahrzeug von der Rastanlage.

Personenbeschreibung:

Beide Täter sollen circa 20 bis 30 Jahre alt und circa 175 bis 180 cm groß

gewesen sein. Sie sprachen nahezu akzentfrei Deutsch und führten mutmaßlich

jeweils einen Hammer oder ein ähnliches Werkzeug mit sich.

Darüber hinaus trug einer der Täter schwarze Gesichtsbedeckung, schwarze

Bekleidung, schwarze Schuhe sowie einen dunkelgrünen Rucksack mit schwarz-weißen

Applikationen. Der zweite Täter trug einen weißen Mundschutz, eine schwarze

Jacke mit Kapuze, Blue Jeans mit heller Waschung, schwarze Handschuhe und

schwarze Sneaker.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme im Shoppingcenter

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am Freitagabend, den 17. Februar

2023, gegen 19:45 Uhr, in einem Einkaufszentrum auf der Zeil einen 19-Jährigen

festgenommen, der im Verdacht steht, einen Rettungswagen mit Flaschen beworfen

zu haben. Bei seiner Festnahme leistete der junge Mann Widerstand.

Zuvor war es in dem Shoppingcenter aus bislang unbekannten Gründen zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen gekommen. In deren Verlauf

sprühte einer der Beteiligten Pfefferspray in die Menge, wodurch mehrere der

Anwesenden Augenreizungen erlitten. Der Täter flüchtete. Alarmierte

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die verletzten Personen.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Verursacher der gefährlichen Körperverletzung

berichtete eine unbeteiligte Jugendliche, dass ein junger Mann aus dem 4.

Stockwerk des Einkaufszentrums Flaschen auf einen der untenstehenden

Rettungswagen geworfen habe. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt.

Sicherheitsmitarbeiter konnten den mutmaßlichen Flaschenwerfer, der zunächst

flüchten wollte, bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Die Beamten

legten dem erst 19-Jährigen nach der Eröffnung der Festnahme Handfesseln an und

verbrachten ihn auf ein Revier. Dabei widersetzte er sich jedoch den

polizeilichen Maßnahmen, trat nach der Streife und sprach mehrere Beleidigungen

aus. Angekommen auf der Wache setzte er sein aggressives Verhalten fort und

spuckte in Richtung der Polizeibeamten. Dies brachte ihm letzten Endes einen

Platz im zentralen Polizeigewahrsam ein.

Neben dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den Beleidigungen, erwartet

ihn wegen des Verdachts des Flaschenwurfs ebenfalls ein Strafverfahren.

Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und dem Reizstoffangriff dauern.

Frankfurt-Hausen: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) – (dr) Seit Donnerstag, den 16.02.2023, gegen 21:00 Uhr, wird

der 30-jährige Luca NUTSUBIDZE aus Frankfurt-Hausen vermisst. Er verließ seine

Wohnanschrift nach derzeitigen Erkenntnissen lediglich für einen kurzen

Spaziergang.

Aufgrund einer Immunschwäche benötigt er dringend seine Medikamente.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180 cm groß, südosteuropäische Erscheinung, schlanke Statur, braune Haare,

3-Tage-Bart, Ehering am rechten Ringfinger; Tattoos Oberarm rechts: Engel,

Taube, Uhr, umrahmt mit Wolken; Tattoos Fingerglieder (außen) der rechten Hand

mit den vier Kartensymbolen (Pik, Kreuz, Herz, Karo).

Bekleidung: schwarze Schuhe, graue Jeans, schwarz Winterjacke (Wellensteyn),

beiger Kapuzenpullover.

Er spricht kein Deutsch, nur Russisch, Georgisch, Griechisch.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte an das 11.

Polizeirevier Frankfurt am Main (069 / 755 11100) oder jede andere

Polizeidienststelle.

Frankfurt-Rödelheim: Betrugsmasche erfolgreich – Betrüger erbeuten mehrere Tausend Euro durch „Schockanruf“

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Abend (16. Februar 2023) ereignete sich ein

Trickbetrug mit der sogenannten Masche des „Schockanruf“. Die Täter erbeuteten

mehrere Tausend Euro.

Gegen 20.15 Uhr zeigte eine 59-jährige Frau bei der Polizei an, dass sie soeben

Opfer von Trickbetrügern geworden sei. Sie habe um 18.00 Uhr einen Anruf eines

vermeintlichen Polizisten erhalten, der ihr mitteilte, ihr Sohn sei in einer

Notsituation. Er habe einen Unfall verursacht, bei dem eine Person tödlich

verletzt worden sei. Der angebliche Polizeibeamte teilte der besorgten Frau mit,

dass eine gerichtliche Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro hinterlegt

werden müsse, um eine drohende Untersuchungshaft des Sohnes abzuwenden.

Für die Übergabe der Kaution wurde seitens der Täter ein Parkplatz in der

Lorscher Straße ausgemacht. Zur Vereinfachung der Übergabe sollte hier eine

Mitarbeiterin des zuständigen Gerichts das Geld in Empfang nehmen. Nachdem die

Geschädigte am vereinbarten Treffpunkt ihren Pkw abgestellt hatte, kam ihr die

Geldabholerin entgegen und nahm das Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro an

sich. Um den Schein ihres Lügenkonstrukts weiterhin aufrechtzuerhalten, lotsten

die Täter die Frau ins Frankfurter Gerichtsviertel, da sie dort ihren Sohn

abholen könne. Dort angekommen wurde ihr nach längerem Warten und dem

Nichterscheinen ihres Sohnes bewusst, dass sie auf eine Betrugsmasche

hereingefallen war.