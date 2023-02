Bergstrasse

Zeuge nach Verkehrsunfallflucht in Riedrode gesucht

Riedrode (ots) – Riedrode: Am Freitag (18.02.) gegen 16:20 Uhr kam es auf der B

47 zwischen Bürstadt und Riedrode zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen

leicht verletzt wurden. Die Fahrerin eines braunen PKW Mercedes befuhr die B 47

aus Richtung Worms kommend in Richtung Bensheim, als ein entgegenkommendes

Fahrzeug auf ihre Fahrspur geriet und mit ihrem Fahrzeug zusammenstieß. Der

Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug

soll es sich um einen schwarzen SUV handeln, der auf der Fahrerseite erhebliche

Beschädigungen aufweisen müsste. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

Hinweise zum möglichen Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich

bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer

06206/9440-0 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Weiher (ots) – Am Mittwochabend (15.02.) wurde in der Ortsdurchfahrt von

Mörlenbach Weiher ein geparkter PKW Citroen beschädigt. Dabei entstand

Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da sich der Unfallverursacher bislang

nicht gemeldet hat werden entsprechende Hinweise dazu an die Polizeistation in

Heppenheim erbeten. Tel.06252/7060

Darmstadt

Sachdienliche Hinweise nach Fahrradsturz auf der Heidelberger Straße gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (07.02.2023) gegen 13:15 Uhr kam es auf der Heidelberger Straße an der Ecke zur Goethestraße zu einem Konflikt zwischen einem schwarzen Mercedes und einem Fahrradfahrer, infolge dessen der Fahrradfahrer zu Fall kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der A 67, Gemarkung

Nauheim

Darmstadt (ots) – Am Samstagnachmittag, 18.02. gegen 16:20 Uhr, kam es auf der A

67 zwischen dem AD Rüsselsheim und der AS Groß-Gerau zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein 29 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Wiesbaden getötet wurde. Der

Fahrzeugführer setzte laut Zeugenaussagen zum Überholen eines Lkw an, lenkte

plötzlich wieder zurück und bremste ab. Dabei geriet der Pkw auf den

Grünstreifen, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend seitlich gegen

einen Baum im Böschungsbereich. Die Autobahn 67 war für die Dauer der Rettungs-

und Bergungsarbeiten in Richtung Darmstadt für ca. 60 Minuten vollgesperrt. An

der Unfallstelle waren drei Streifen der Autobahnpolizei Südhessen, ein Löschzug

der Feuerwehr Groß-Gerau, der Rettungsdienst Groß-Gerau (mit

Rettungshubschrauber) sowie die Autobahnmeisterei Rüsselsheim im Einsatz. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000,- Euro.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Mehrere Brände – Verdacht auf Brandstiftung

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntagmorgen (19.02.) kam es zwischen 06:00 – 06:30 Uhr

im Adenauerring zu mehreren Bränden. Hierbei geriet zunächst ein

Krankenfahrstuhl in Brand. Am Gebäude wurde die Fassade beschädigt. Noch während

der Anfahrt der Feuerwehr wurden zwei weitere Brände in unmittelbarer Nähe

gemeldet.

In einem größeren Wohngebäude geriet ein Kellerverschlag in Brand. Aufgrund des

schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das

Wohnhaus abgewendet werden.

Weiterhin ging ein geparkter Mercedes in Flammen auf. Durch den Brand wurde ein

VW Polo und diverse Mülltonnen beschädigt.

Personen wurden durch die Brände glücklicher Weise nicht verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 EUR geschätzt.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die

Brandursachenermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat 10 der

Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg aufgenommen.

Am Einsatzort waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Umstadt und Richen,

des Rettungsdienstes, sowie des Brandaufsichtsdienstes eingesetzt. Der

Bürgermeister Rene Kirch kam ebenfalls an die Einsatzstelle.

Gross-Gerau

Vollsperrung der Aschaffenburger Straße nach schwerem Verkehrsunfall

Raunheim (ots)

Am Freitag, 17.02., kurz vor Mitternacht, befuhr ein 21 jähriger Raunheimer mit seinem PKW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn, verlor der junge Verkehrsteilnehmer, kurz nach der dortigen Verkehrsinsel, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Der 26 jährige Fahrzeuglenker aus Nordrhein-Westfalen versuchte noch mit seinem PKW auszuweichen, konnte aber letztendlich den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Aufprall beider Fahrzeuge war so heftig, dass der auswärtige Fahrzeuglenker in seinem PKW eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr aus Raunheim befreit werden musste. Im Anschluss hieran wurde er, schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt, ins GPR-Klinikum nach Rüsselsheim verbracht. Dessen Beifahrerin musste verletzt zu weiteren Beobachtung ins Klinikum nach Darmstadt transportiert werden. Die 4 Insassen im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden zum Teil leicht verletzt und konnten nach der Erstversorgung entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt 14000 Euro geschätzt wird. Beide PKW mussten dementsprechend abgeschleppt werden. Die Aschaffenburger Straße war für 2,5 Stunden voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau, Helwigstraße, am 16.2.2023

Groß-Gerau (ots)

In der Helwigstraße in Groß-Gerau kam es am Donnerstag, den 16.02.2023 gegen 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein 24jähriger Riedstädter wollte aus einer Parklücke am Fahrbahnrand mit seinem blauen Hyundai i20 ausparken und übersah dabei den von hinten kommenden unbekannten Fahrzeugführer. Es kam zu einem Kontakt der Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von ca. 800 EUR am PKW des Ausparkenden entstand. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort, nachdem er kurz ausgestiegen war, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem besagten Unfallgegner handelt es sich um eine männliche Person mit osteuropäischem Erscheinungsbild, ca. 40 Jahre alt und einer Glatze. Er führte einen dunklem SUV von VW, der nun an der rechten Seite beschädigt sein müsste.

Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Fränkisch-Crumbach (ots) – In der Zeit von Freitag (17.02., 18:00 Uhr) bis

Samstag (18.02., 13:00 Uhr) kam es in der Rodensteiner Straße zu einer

Verkehrsunfallflucht. Das in der Nähe des Rathauses abgestellte Fahrzeug der

54-jährigen Brensbacherin wurde auf bisher unbekannte Weise mutmaßlich beim

Vorbeifahren am linken hinteren Kotflügel touchiert und beschädigt.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 800,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug

und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter

06062 / 953-0.