Borken, Ortsteil Arnsbach (Landkreis Schwalm- Eder): Über 150 000 Euro Sachschaden bei Brand einer Pergola

Zum Brand einer Pergola kam es am heutigen Sonntag Morgen in Borken, Ortsteil Arnsbach, Pfingstweide. Gegen 03:00 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall wach. Bei Eintreffen der Feuerwehr sowie von Beamten der Polizeistation Homberg/ Efze stand die Pergola eines Wohnhauses bereits in Vollbrand. Bei dem Brand wurde die Fassade sowie Fenster beschädigt. Durch die Feuerwehr wurden Glutnester in den Zimmerdecken festgestellt, sodass diese heruntergerissen werden mussten. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Durch die Hitzeentwicklung wurde das Nachbarhaus beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der RKI Schwalm- Eder geführt. Neben den Beamten der Polizeistation Schwalm- Eder waren Kräfte der Feuerwehr Borken, Arnsbach, Großenenglis, Kerstenhausen, Kleinenglis, Nassenerfurth sowie Trockenerfurth im Einsatz. Die Löscharbeiten waren gegen 08:00 Uhr beendet.