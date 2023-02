Mülltonnenbrand in Eichenzell

Eichenzell – Am Sonntag (19.02.2023) kam es gegen 12.15 Uhr zum Brand von zwei Mülltonnen (jeweils 240 Liter) im Eichenzeller Ortsteil Rönshausen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch die Entleerung eines Ascheeimers mit noch heißer Asche ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Rönshausen war mit 12 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zeitnah löschen. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden der beiden Mülltonnen wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Alkoholisierte Frau auf der A 66 verunglückt

Eichenzell-Kerzell: Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (18.02.) gegen 22:00 Uhr auf der A 66 in Höhe Kerzell ereignete. Eine 28-jährige Frau aus Fulda war mit ihrem Pkw zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Nord und Fulda-Süd unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Dabei wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Da bei der jungen Frau Verletzungen aufgrund des Aufpralls nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde sie durch den alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in eine nahegelegene Klinik verbracht. Bereits bei der Unfallaufnahme ergaben sich den ermittelnden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung der Dame. Im Krankenhaus bestätigte sich dann, dass diese erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb auf Anordnung der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die 28-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr.

Lkw rammt geparktes Fahrzeug

Bad Hersfeld – Am 18.02.2023 gegen 05:20 touchierte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau mit seinem MAN auf der Homberger Straße mit Fahrtrichtung Innenstadt Bad Hersfeld einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi A3. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro summiert.

Unfallflucht auf Parkplatz im Seilerweg

Bad Hersfeld – Am 17.02.2023 gegen 10:00 Uhr parkte eine 22-jährige Dresdenerin ihren silbernen Seat Ibiza auf dem Parkplatz der Hochschule der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung im Seilerweg. Als sie dann gegen 16:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte entdeckte sie eine frische Beschädigung an der hinteren linken Tür. Der Verursacher hatte sich mittlerweile unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel.06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am 16.02.2023, 12:20 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer aus Polen und eine 36jährige Fahrerin eines Audi Q3 aus Bad Hersfeld die B 62 aus Niederaula kommend. An der Kreuzung B 62/ B 27 wollten beide nach links in Richtung Bad Hersfeld abbiegen. Die Pkw-Fahrerin ordnete sich auf den rechten der zwei Abbiegespuren ein, der Lkw-Fahrer überfuhr beim Abbiegen ihren Fahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro.

Bad Hersfeld – Am 16.02.2023, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 76jähriger Fahrer eines Leichtmofas aus Bad Hersfeld die Petersberger Straße in Richtung des dortigen Kreisels und fuhr in diesen ein. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Kolpingstraße aus Richtung Aqua Fit kommend, fuhr ebenfalls in den Kreisel ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Mofafahrer zu achten. Der Mofafahrer konnte zwar durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern, kam aber anschließend zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Sachschaden auf A4 bei Bad Hersfeld

Erstmeldungseingang 20.45 Uhr: A4 Kirchheimer Dreieck in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ist Fahrzeug alleine verunfallt und in die Mittelleitplanke gefahren. Im Nachgang fuhren weitere Fahrzeug in die Unfallstelle die in oder hinter einer Kurve liegt und wurden beschädigt.