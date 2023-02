In Bäckereifiliale eingebrochen

Industriestraße in 65549 Limburg 17.02.2023 – 18.02.2023, 11:00 Uhr

In die Filiale einer Bäckerei brachen unbekannte Täter vermutlich in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag ein. Der oder die Täter gelangten über die Eingangstür in die Filiale und versuchten dort einen Tresor aufzubrechen. Da ihnen dies jedoch nicht gelang, wurde der Tatort wieder ohne Diebesgut verlassen.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431 – 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Mit Fäusten und Schlagstock geschlagen

Frankfurter Straße in 65520 Bad Camberg

18.02.2023, 15:40 Uhr

Ein Zeuge konnte auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße von Bad Camberg beobachten, wie eine männliche Person von zwei weiteren Männern geschlagen wurde. Hierbei hätten die Täter nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit einem Schlagstock auf ihr Opfer eingeschlagen. Im Anschluss an die Auseinandersetzung soll sich das vermeintliche Opfer gemeinsam mit den Tätern vom Tatort wieder entfernt haben. Durch die an den Einsatzort entsandten Streifen konnte keine der beteiligten Personen mehr angetroffen werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431 – 91400 in Verbindung zu setzen.

Mit über 2 Promille am Steuer

Limburger Straße in 65549 Limburg 18.02.20.23, 18:50 Uhr

Der 79-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes war mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Limburger Straße in Limburg unterwegs. Dort geriet er über die Begrenzung des Parkplatzes hinaus und fuhr mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinab. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Mercedes offenbar deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 79-jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Täter nach Einbruchsversuch ermittelt

Beuerbacher Landstraße in 65520 Bad Camberg 18.02.2023, gg. 20:00 Uhr

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 20:00 Uhr, machten sich zwei Täter auf dem Gelände eines Elektrogeschäftes an einem dort abgestellten Container zu schaffen. Bei dem Versuch den Container aufzubrechen wurde durch die Täter eine Alarmanlage ausgelöst. Die Täter ließen daraufhin von dem Container ab und flüchteten mit einem Pkw vom Tatort. Hierbei wurden die Täter durch aufmerksame Zeugen beobachtet, die sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs merkten und der eingesetzten Streife mitteilten Anhand der Angaben der Zeugen konnte einer der Täter bereits kurz nach der Tat ermittelt werden.

Tankstelle überfallen

Limburger Straße in 65611 Brechen – Niederbrechen 18.02.2023, 20:30 Uhr

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 20:30 Uhr, betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Limburger Straße in Niederbrechen. Hierbei erweckte er den Anschein in seiner Tasche eine Waffe mitzuführen und forderte von der alleine anwesenden Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm die Angestellte Bargeld aus der Kasse übergeben hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431 -91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Elektrogeschäft

Höhenstraße in 65549 Limburg 19.02.2023, 03:45 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizeistation Limburg über einen Sicherheitsdienst darüber informiert, dass an einem Markt für Elektronikartikel in der Höhenstraße in Limburg eine Alarmanlage ausgelöst hatte. Als die sofort nach dort entsandten Streifen an dem Objekt eintrafen wurde festgestellt, dass der oder die Täter ein Loch in die Außenwand des Marktes geschnitten hatten und so in das Innere gelangt waren. Aus dem Geschäft wurden vermutlich mehrere hochwertige Elektroartikel entwendet. Der oder die Täter waren bereits vor Eintreffen der Streifen vom Tatort geflüchtet.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

+++Unterschlagung+++Taxi aufgebrochen+++

Limburg, Joseph-Schneider-Straße

Freitag, 17.02.2023, 11.37-11.50 Uhr

Eine 71-Jährige Geschädigte platzierte ihren zuvor erworbenen Wasserkocher neben einem Geldautomaten. Nachdem sie die Transaktion abgeschlossen hatte verließ sie den Bereich und vergaß dabei den Wasserkocher. Als sie den Verlust feststellte und kurze Zeit später zu dem Geldautomaten zurückkehrte, war der Wasserkocher nicht mehr da.

Limburg, Mährisch-Neustädter-Straße

Freitag, 17.02.2023, 18.00 Uhr – Samstag, 18.02.2023, 04.55 Uhr

Ein zum Tatzeitraum nicht genutztes Taxi, (Mercedes E-Klasse)wurde im Laufe der Nacht aufgebrochen. Dazu schlugen der oder die Täter die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise welche Aufschluss auf einen möglichen Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.