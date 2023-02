Lambrecht: Ökumenische Friedensandacht am 24. Februar 2023

Lambrecht – Am 24. Februar 2023 jährt sich der Ausbruch des Ukraine-Krieges – der eine „Zeitenwende“ markiert: nicht nur für die Menschen in den Kriegsgebieten, sondern wegen seiner weitreichenden politischen und wirtschaftlichen Folgen auch für uns in Deutschland und Europa.

Die Kirchen stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, die unter dem Angriff Russlands leiden. An der Seite derer, die aus ihrer Heimat zu uns geflüchtet sind. Aber auch an der Seite derer, die aufgrund der dramatisch gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten in Notlagen geraten sind.

Im Rahmen der ökumenischen Passionsandachten laden die evangelischen und katholischen Gemeinden im Tal anlässlich des 1. Jahrestages des Ukraine-Krieges am Freitag, 24. Februar 2023 um 18 Uhr zu einer Friedensandacht in die Prot. Kirche Lambrecht (Ehem. Klosterkirche) ein.