Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Ellerstadt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Ellerstadt (ots) – Am 18.02.2023 wurde ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bruchstraße in Ellerstadt gemeldet. Einen Tag zuvor habe die Eigentümerin mehrere Hebelspuren im Bereich der Terrassentür festgestellt. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht geklärt werden, die Tatzeit könnte auch bereits einige Tage zurückliegen. Die Eigentümerin wurde im Vorfeld hinsichtlich Einbruchschutzes am Anwesen beraten, weshalb das Haus vorbildlich gesichert ist und die Täter dadurch nicht in das Haus gelangten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter tagsüber versuchten einzubrechen.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Niederkirchen: Trunkenheit im Straßenverkehr

Niederkirchen b. Deidesheim (ots) – Am Sonntag, den 19.02.2023, gg. 03:00 Uhr wurde in Niederkirchen durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch ein PKW, welcher ohne Licht die Jahnstraße befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Bei der 21jährigen Fahrzeugführerin ergaben sich zudem Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird entsprechend informiert.

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am Samstag, 18.02.2023 gegen 16:15 Uhr wurde ein 23-jähriger mit seinem Pkw in Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle informiert. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):