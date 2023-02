Karlsruhe – Ermittlungserfolg gegen „Falsche Polizeibeamte“

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Seit Dezember 2022 wurden bei der Kriminalinspektion 3 des Polizeipräsidiums

Karlsruhe Ermittlungen gegen eine zunächst unbekannte Gruppierung wegen des

Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs im Tatphänomen „Falscher

Polizeibeamter“ geführt. Das Ermittlungsverfahren wurde aufgrund eines

vollendeten Betrugsfalls in Karlsruhe-Rüppurr eingeleitet.

Den Kriminalbeamten gelang es schließlich, vier Tatverdächtige zu ermitteln, die

in unterschiedlicher Rollenverteilung – etwa als Organisator oder Geldabholer –

entsprechende Betrugstaten begangen haben sollen. Durch das Amtsgericht

Karlsruhe wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle erlassen. Im weiteren Verlauf konnten

die vier Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen und Hessen mit der Unterstützung

dortiger Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelt sich bei den

Beschuldigten um vier Männer im Alter von 21, 22, 23 und 30 Jahren. Sie sollen

in wechselnder Besetzung mindestens sechs Geldabholungen durchgeführt und

hierbei einen Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro verursacht haben. Ob die

Beschuldigten noch für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sind, ist

Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die vier Männer am Mittwoch

dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Waghäusel – Alkoholisierter Autofahrer fährt in Leitplanke

Karlsruhe (ots) – Ein Pkw-Lenker verursachte am Donnerstagabend auf der

Mannheimer Straße einen Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme stellte sich

heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 22-jährige Mazda Fahrer gegen 21:40

Uhr auf der Zufahrt zur Landesstraße 560 im Kurvenbereich wohl die Kontrolle

über sein Fahrzeug verlor und mit einer Leitplanke kollidierte. Zu einer

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es offenbar nicht. Eine Polizeistreife

unterzog den Mann anschließend einer Kontrolle. Ein durchgeführter Alkoholtest

ergab dabei einen Wert von 1,68 Promille. Bei der anschließenden Blutprobe auf

der Dienststelle widersetzte sich der Beschuldigte den Beamten.

Der junge Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen

entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der

Schaden an der Leitplanke ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dem Mann drohen nun mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Gefährdung im

Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte. Zudem wurde sein Führerschein

einbehalten.

Karlsbad – Frontalzusammenstoß zweier Autos

Karlsruhe (ots) – Im Bereich Mutschelbach kam es gestern Nachmittag auf einer

Kreisstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zwei

Unfallbeteiligte mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Pkw gegen 13:15 Uhr die Lindenstraße in

gegensätzlicher Richtung befuhren. In einer scharfen Rechtskurve geriet offenbar

ein 81-jähriger Mann mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen in den

Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 49-jährigen Mannes

frontal zusammen. Bei dem 49-jährigen befand sich noch eine 34-jährige,

schwangere Frau als Beifahrerin im Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Frau

sowie den 81-jährigen Pkw-Lenker mit bislang unbekannten Verletzungen in ein

Krankenhaus. Der Sachschaden wird nach derzeitigem Sachstand auf etwa 18.000

Euro geschätzt.

Gefährlicher Überholvorgang führt beinahe zu Kollision – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Montag kam es auf der L562 bei Ettlingen beinahe zu

einem Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Gegen 15:40 Uhr fuhr ein Skoda-Fahrer auf der L562 in Richtung Ettlingen. Auf

Höhe der Spurzusammenführung nach der Einmündung Pforzheimer Straße /

Spinnereistraße wurde der 54-jährige Pkw-Lenker von einem schwarzen Ford mit

hoher Geschwindigkeit überholt. Um eine Kollision zu vermeiden musste der

Skoda-Fahrer stark abbremsen. Einige Hundert Meter weiter vollzog der

Ford-Fahrer plötzlich und unerwartet eine Vollbremsung und zwang den hinter ihm

fahrenden Pkw-Lenker ebenfalls zu einer Vollbremsung. In der Folge stiegen beide

Fahrer aus und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Beteiligten.

Ein nachfolgender Pkw-Fahrer musste aufgrund der Verkehrssituation ebenfalls

anhalten. Diese Person stieg aus, redete aber nicht mit den Streitenden. Den

zuvor beschriebenen Verkehrsvorgang müsste dieser Pkw-Fahrer beobachtet haben

und kommt als Zeuge in Betracht.

Der unbekannte Zeuge wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der

Rufnummer 07243-3200-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von rund

20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der

Südtangente mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein 61-jähriger

LKW-Fahrer gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 in östliche Richtung. An der

Ausfahrt „Kühler Krug“ wechselte er zunächst auf den linken der beiden

Abfahrtsstreifen. Beim anschließenden Wechsel auf den rechten Abbiegestreifen

übersah der Sattelzug-Fahrer wohl den Suzuki eines 30-Jährigen und kollidierte

mit diesem. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Suzuki auf den linken

Fahrstreifen der Bundesstraße geschleudert und prallte dort mit dem Dacia eines

21-Jährigen zusammen. Ein hinter dem Dacia fahrender 56-Jähriger konnte offenbar

nicht mehr ausweichen und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf.

Bei dem Unfall zog sich der Suzuki-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die weiteren

Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der Unfallfahrzeuge waren

zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wurde an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Stau von rund acht Kilometern.

Oberhausen-Rheinhausen – Aggressiver Mann schlägt zu und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Im Umfeld einer Faschingsveranstaltung in Rheinhausen kam es

in der Nacht zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein Mann schwere

Verletzungen erlitt.

Gegen 02:30 Uhr kam es wohl in der Rheinstraße zu einem Streit zwischen zwei

Männern. Ein 27-Jähriger ging offenbar auf einen 34-jährigen Mann zu, sprach ihn

an und schlug unvermittelt zu. Nachdem der Geschädigte bereits auf dem Boden

lag, soll der Aggressor mehrfach auf den verletzten Mann eingetreten haben.

Anschließend flüchtete der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei

verlief erfolgreich. Beamte des Polizeireviers Philippsburg konnten den

27-Jährigen ausfindig machen und festnehmen. Hierbei beleidigte der Mann die

Polizeibeamten mehrfach. Bei einem im Anschluss durchgeführten Atemalkoholtest

wies der Beschuldigte einen Wert von etwa 2,0 Promille auf. Der stark blutende

34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt

schwere Verletzungen, konnte das Krankenhaus jedoch in der Nacht noch verlassen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 27-jährige Beschuldigte in die Obhut

einer Familienangehörigen gegeben. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftraten

verantworten müssen.

Karlsruhe – Unbekannte zünden Auto an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte setzten am Donnerstagabend einen Pkw in Daxlanden

in Brand. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zündeten ein oder mehrere Täter gegen

21:40 Uhr in der Pappelallee ein Auto an. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen

der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Ein weiterer Pkw wurde durch

die Hitzeentwicklung allerdings beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird

vorläufig auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Karlsruhe

hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Fahrzeug beschädigt und bedrohliche Nachricht hinterlassen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen

Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen in Eggenstein-Leopoldshafen geparkten

Pkw und hinterließ einen handgeschriebenen Zettel.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Unbekannte zwischen Mittwoch, 18:00

Uhr und Donnerstag, 07:40 Uhr mit einem Stein die Heckscheibe des im Querfurter

Weg in Eggenstein abgestellten Fahrzeugs ein. Anschließend hinterließ er am

Scheibenwischer ein Schreiben mit potentiell bedrohlichem Inhalt. Ersten

Erkenntnissen zufolge schließt die Polizei persönliche Differenzen als Tatmotiv

nicht aus.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0721/666-3611 zu melden.

Bruchsal – Exhibitionist belästigt Frau in Untergrombach – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Exhibitionist belästigte am Mittwochmorgen

eine 31-Jährige nahe eines Spielplatzes in Bruchsal-Untergrombach.

Die junge Frau passierte gegen 08:10 Uhr einen Spielplatz in der Wittumstraße,

als ihr ein Mann auffiel, der sich offenbar in einem Gebüsch versteckte und an

seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Als die 31-Jährige eine weitere

Frau auf den Vorfall aufmerksam machte, flüchtete der Täter entlang der Schienen

in Richtung Bahnhof Untergrombach.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr

festgestellt werden.

Die Geschädigte beschrieb den Mann als ca. 160 – 170cm groß, von schlanker

Statur und südländischem Aussehen. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und

einer braunen Winterjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem

trug er eine FFP2-Maske.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach der Zeugin, die von der

31-Jährigen auf das Geschehen aufmerksam gemacht wurde.

Bruchsal – Unbekannte stehlen Pkw

Karlsruhe (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 23:00 Uhr und Donnerstag 08:30

Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Pkw im Bruchsaler

Stadtteil Untergrombach. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Mittwochabend

auf einem Stellplatz in der Straße „Im Jüden“ ab. Offenbar in der Nacht schlugen

die Diebe zu und entfernten den Pkw auf bisher unbekannte Weise. Der

Diebstahlsschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.