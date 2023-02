Mannheim/Ludwigshafen – Mann ausgeraubt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag meldete ein 33-Jähriger bei der Kriminalpolizei

Ludwigshafen, dass er am Vorabend (15.02.2023), zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr,

in der Parkanlage ‚Lauersche Gärten‘ in der Mannheimer Innenstadt von

Unbekannten angegriffen worden sei. Die Täter hätten bei der Tat sein Smartphone

geraubt. Der 33-Jährige wurde bei der Tat schwer verletzt und verlor das

Bewusstsein. Eine Beschreibung der Täter war ihm nicht möglich.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Die Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat selbst geben können, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Ahnungsloser Autofahrer wird unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr attackierte ein 43-jähriger Mann

einen Autofahrer in der Friedrich-Ebert-Straße unvermittelt mit Pfefferspray.

Der 29-jährige Fahrzeugführer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er an

einer Ampel auf dem rechten der beiden Fahrstreifen halten musste. Der

verdächtige 43-Jährige hielt neben dem 29-Jährigen an, stieg aus dem Auto aus

und begab sich zur Beifahrerseite des 29-Jährigen. Dieser öffnete daraufhin

unbedarft das Fahrerfenster. Ohne jegliche Vorwarnung zog der 43-jährige

Angreifer ein Pfefferspray aus der Tasche und sprüht dieses in den Wagen,

wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Im Anschluss setzte der Täter seine

Fahrt fort. Gegen 20 Uhr stellte sich der Täter unerwartet auf dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal selbst. Die Hintergründe der Tat sind jedoch weiter unklar.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung mittels einer

Waffe, der Nötigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Mannheim-Waldhof: Elektroroller entwendet – Eigentümer gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 13:20 Uhr stoppten eine Beamtin und

ein Beamter des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen in der Alten Frankfurter

Straße einen 38-jährigen Mann auf einem gestohlenen Elektroroller. Als der Mann

den herannahenden Streifenwagen erblickte, versuchte dieser zunächst vor den

Einsatzkräften über den Parkplatz eines Supermarktes zu flüchten. Der

Fluchtversuch währte jedoch nicht lange, denn das Streifenteam konnte den Mann

schnell einholen und festnehmen. Hier offenbarte sich der Hintergrund des

Fluchtverhaltens. Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann den Roller der Marke

NINEBOT vor dem nahegelegenen Einkaufszentrum entwendet. Weiterhin stand der

Dieb unter dem Einfluss alkoholischer Genussmittel und hatte fast ein Promille.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der 38-Jährige

gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls sowie dem Führen eines

Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol. Da sich der rechtmäßige Besitzer

des Elektrorollers noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, bittet das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen diesen, sich unter der Telefonnummer

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim: E-Bike im Wert von 4.000 Euro gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen entwendete eine

bislang unbekannte Täterschaft ein E-Bike aus dem Keller eines

Mehrfamilienhauses im Friedrichsring. Die Unbekannten durchtrennten vermutlich

mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und

entwendeten hieraus das Mountainbike der Marke Cube. Die Polizei ermittelt nun

wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim: Einbrecher räumen Spielautomaten aus – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Donnerstagmorgen

zwischen 02 und 05 Uhr in ein Lokal im Quadrat T4 ein und entwendete aus einem

Spielautomaten rund 5.000 Euro Bargeld. Die Unbekannten hebelten im Tatzeitraum

die Eingangstür auf und öffneten schließlich gewaltsam den Automaten.

Anschließend flüchteten die Täterinnen bzw. Täter mit dem Bargeld in unbekannte

Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise

zu Tat oder Täter bzw. Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.:

0621/1258-0 zu melden.