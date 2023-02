Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Unfall auf der A 5, Vollsperrung aufgehoben

Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die auf der Autobahn eingerichtete

Vollsperrung nach dem LKW-Unfall wurde um 14:15 Uhr aufgehoben. Aktuell ist

lediglich der rechte Fahrstreifen nutzbar, weshalb es noch immer zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Ortskundigen Verkehrsteilnehmerinnen und

-teilnehmern wird nach wie vor empfohlen die Unfallstelle weiträumig zu

umfahren. In Fahrtrichtung Karlsruhe gibt es keinerlei Sperrungen mehr. Die

genaue Unfallursache ist nach wie vor Gegenstand der polizeilichen

Unfallermittlungen.

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden bei Fahrerflucht

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am heutigen Freitag Vormittag zwischen

10:30 und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neidensteiner

Straße in Waibstadt. Beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer mit einem roten Fahrzeug ein parkendes Fahrzeug. Hierbei

entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Sinsheim, 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

(Weinheim) Angriff im Zug

Weinheim (ots) – Ein 43-jähriger Mann wurde Donnerstagabend (16. Februar) auf

der Fahrt von Mannheim nach Weinheim im Zug angegriffen. Aus bislang unbekannten

Gründen kam es auf Höhe Weinheim-Lützelsachsen zur Auseinandersetzung mit dem

34-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 20:30 Uhr hielt der Regionalexpress aufgrund eines weiteren

Polizeieinsatzes am Gleis, beim Haltepunkt Weinheim-Lützelsachsen. Während der

Standzeit des Zuges packte der 34-jährige deutsche Staatsangehörige den

Geschädigten am Hals und setzte zum Faustschlag an. Dieser konnte ausweichen und

den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fixieren.

Den 34-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Er fügte dem Geschädigten

Kratzspuren im Gesicht zu, darüber hinaus blieb dieser jedoch unverletzt.

Gegen Mitternacht entließen die Beamten den 34-Jährigen wieder von der

Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft

verschaffte sich zwischen dem 09.02. und dem 16.02. gewaltsam Zutritt zu einem

Einfamilienhaus in der Jahnstraße und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Die

Täterschaft hebelte die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf und

gelangte so in das Hausinnere. Da noch nicht abschließend geklärt ist, was die

Täterschaft entwendete, kann der entstandene Schaden aktuell nicht beziffert

werden. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06201/1003-0 zu melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baumarkt – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 02:45 Uhr verschaffte sich

eine derzeit noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt in

der Zündholzstraße und entwendete mehrere Elektrogeräte. Die Täterschaft

zerstörte eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes und gelangte so in das

Innere des Markts. Im Anschluss an die Tat flüchtete die Täterschaft unerkannt.

Der bei der Tat entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend geklärt. Die

Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

L560, Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trotz Rotlicht abgebogen und Unfall verursacht

L560, Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – 15.000 Euro Sachschaden und zwei

Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles vom Donnerstagabend gegen

19:30 Uhr. Ein 52-jähriger Mann bog von der L560 nach links in die Waghäuseler

Straße ab. Hierbei missachtete der Skoda-Fahrer nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen eine rote Ampel. Ein ihm auf der L560 entgegenkommender 25-jähriger

Ford-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch den Unfall

wurden beide Personen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser

gebracht werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe war die Fahrbahn während

der Reinigungsarbeiten einer Fachfirma bis 23 Uhr teilweise gesperrt.

BAB 5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – LKW-Unfall auf der A 5

BAB5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem LKW-Unfall auf der A5

befinden sich seit dem heutigen Freitagmorgen, kurz nach 4 Uhr, Einsatzkräfte

der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ein 41-jähriger

LKW-Fahrer fuhr auf der A5 in Richtung Heidelberg und kam zunächst nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke. In der Folge

verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, welches nach links abgewiesen

wurde und schließlich gegen die Mittelleitplanke stieß. Das verunfallte Fahrzeug

blieb letztlich zwischen den Mittelleitplanken liegen. Hierbei kam es auch zu

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5 in Richtung Karlsruhe. Der Fahrer konnte

durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden. Er wurde mit

leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe

liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die BAB ist derzeit zur Unfallaufnahme und

für die Bergungsarbeiten ab der Abfahrt Kronau von Karlsruhe in Richtung

Heidelberg vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die

Mittagsstunden andauern. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen werden

gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

