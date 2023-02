Heidelberg: Vier Tatverdächtige wegen des Verdachts schwerer Betäubungsmitteldelikte in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Dienstag, den 07.02.23, und am Dienstag, den 14.02.2023, führte das

Polizeipräsidium Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Einsatz in

den frühen Morgenstunden mehrere Durchsuchungen von Wohnungen im Stadtteil

Heidelberg-Emmertsgrund und an Orten im Rhein-Neckar-Kreis durch. Dabei wurden

mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen und letztlich fünf Männer

festgenommen.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren mehrere Ermittlungsverfahren der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernates der Kriminalpolizei

Heidelberg wegen unerlaubten Handels, Erwerbs und Besitzes von

Betäubungsmitteln.

Am Dienstag, den 07.02.2023, wurden beim gleichzeitigen Vollzug von 14

Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Heidelberg durch starke Kräfte gegen

06.00 Uhr 14 Wohnungen und 33 Personen kontrolliert. Der intensiv vorbereitete

Einsatz, bei dem ein Großaufgebot von Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen des

Polizeipräsidiums Mannheim und des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt waren,

wurde gegen 11 Uhr beendet. Am 14.02.2023 wurden 9 weitere

Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Heidelberg durch Einsatz starker

Polizeikräfte vollstreckt. Hierbei kam es zu keiner weiteren Haftsache, jedoch

wurden 6 weitere Personen durch die Polizei erkennungsdienstlich behandelt.

Bei den Einsätzen wurden umfangreich Beweismittel sichergestellt, unter anderem:

2,2 kg Haschisch, 400 g Marihuana und 200 g Amphetamin,

28 Plomben mit jeweils 2g Haschisch

6 Schreckschusswaffen mit Munition,

2 Messer und 1 Machete,

1 Schlagring,

53.560 Euro Bargeld.

Fünf Verdächtige wurden bei dem Einsatz festgenommen. Sie wurden am 07. und

08.02.2023 der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Es

besteht unter anderem der dringende Verdacht des Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, des bandenmäßigen Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln und der gewerbsmäßigen Abgabe von Betäubungsmitteln an

Minderjährige. Die gegen die fünf Beschuldigten erlassenen Haftbefehle wurden

ihnen eröffnet und gegen vier von ihnen in Vollzug gesetzt. Diese vier Männer

wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernates

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.