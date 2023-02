Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 17.02.2023 ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Lohner in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall. Zwei beteiligte PKW parkten gleichzeitig rückwärts aus ihren Parktaschen aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide PKW beschädigt wurden. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen, welche den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110 zu melden.

Fahrlässige Brandstiftung durch spielende Kinder

Stromberg (ots)

Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach zu einem Brand am 01. Februar 2023 im Stromberger Schindeldorf konnten nun mit einem Ergebnis abgeschlossen werden. Der Brand wurde fahrlässig durch zwei spielende Kinder ausgelöst, die sich kurz vor dem Brandereignis unberechtigt in dem ehemaligen Tennisheim aufgehalten haben.

Narrenkäfig – Bilanz

Bad Kreuznach (ots)

Auf die Pressemeldung vom 16.02.2023, 20:33 Uhr wird Bezug genommen.

Im Nachgang zur Veranstaltung wurde wie erwartet überwiegend friedlich in den Gaststätten der Innenstadt weitergefeiert.

Im Bereich des Salzmarktes kam es gegen 21:30 Uhr noch zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte einschritten, leistete ein 25-jähriger aus Bad Kreuznach Widerstand gegen die Polizisten. Hierbei musste auch kurzzeitig der Schlagstock eingesetzt werden. Der Täter wurde anschließend über Nacht in den polizeilichen Gewahrsam verbracht, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt ist aus polizeilicher Sicht zu resümieren, dass der diesjährige Narrenkäfig insgesamt sehr friedlich ablief. Auch nach der coronabedingten Pause hat die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten wieder gut funktioniert und das bewährte Sicherheitskonzept Wirkung getragen.

Fahrt mit E-Scooter endet mit Anzeige

Kirchheimbolanden (ots)

Am 16.02.23, gegen 23:27Uhr, wurde in der Vorstadt ein 17-Jähriger mit seinem E-Scooter, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, kontrolliert. Bei dem Fahrer konnten Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte dies und ergab einen Wert von 0,89 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass für den E-Scooter tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Nach der Durchführung der Atemalkoholmessung mit speziellem Gerät wurde der Jugendliche aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt, das Fahrzeug wurde an den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Nach Parkrempler weggefahren – Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 14:50 Uhr ein vor der Postagentur am August-Bebel-Platz parkender roter Mitsubishi Lancer von einem rückwärts ausparkenden schwarzen Kastenwagen gestreift. Nach einer bisherigen Zeugenaussage sei der Kastenwagen schwarz mit roten oder orangefarbenen Streifen am Heckbereich. Der Fahrer, welcher zuvor in der Postfiliale war, habe ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift und eine schwarze Arbeitshose mit gelben Streifen getragen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

Polizeiliche Einsatzmaßnahmen Narrenkäfig – Stand 20.30 Uhr

Bad Kreuznach (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der 2023er Narrenkäfig an Altweiberdonnerstag weitgehend friedlich. Etwa 11.500 Närrinnen und Narren feierten feuchtfröhlich und ausgelassen im Bereich um Kornmarkt und Roßstraße. Bereits frühzeitig kümmerten sich gemischte Teams von Polizei, Jugendamt und kommunalem Vollzug um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Hierbei konnten erfreulicherweise nur sehr wenige Verstöße festgestellt werden. Sowohl innerhalb und außerhalb des Käfigs waren starke Polizeikräfte präsent und konnten dadurch – meist durch starken Alkoholgenuss begünstigte – Auseinandersetzungen und Störungen frühzeitig eindämmen. Wie in den Veranstaltungen in der Vergangenheit auch, lag der zeitliche Schwerpunkt der polizeilichen Einsätze in den Abendstunden. War bis ca. 17 Uhr noch kaum polizeiliches Einschreiten erforderlich, nahm ab 18 Uhr das Einsatzgeschehen merklich zu. Auch nach dem offiziellen Ende um 20 Uhr verlagerte sich das Geschehen in die Neustadt. Hier waren die Einsatzkräfte insbesondere durch zahlreiche einfache Körperverletzungen und Beleidigungen gebunden. Die Einsatzmaßnahmen werden sich voraussichtlich noch bis in die späten Nachtstunden ziehen. Stand um 20:30 Uhr 7x Körperverletzungsanzeigen 2x Bedrohung und Beleidigung 2x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 1x Hausfriedensbruch 23 Platzverweise