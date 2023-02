Versuchter Betrug

Mainz-Oberstadt (ots) – Durch eine Mainzer Bank wird der Polizei am

Donnerstagmittag, 16.02.2023, mitgeteilt, dass eine ältere Dame einen höheren

Geldbetrag abgehoben habe und man sich nun sorge. Aufgrund eines

Betrugsverdachts wird die Wohnanschrift der Geschädigten durch hiesigen

Kriminaldauerdienst unmittelbar aufgesucht. Nach Klingeln an der

Wohnungseingangstür können die Geschädigte, ihr Ehemann und eine Nachbarin

angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Geschädigten habe diese einen Anruf

von einem (falschen) Oberstaatsanwalt erhalten. Dieser habe ihr mitgeteilt, dass

ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte und nun in Untersuchungshaft

sei. Zwecks Freilassung müsse die Geschädigte 95.000 EUR als Kaution bezahlen.

Man einigt sich schließlich auf einen Kautionsbetrag i. H. v. 10.000 EUR. Nach

Abhebung des Betrags begibt sich die Geschädigte zurück an ihre Wohnanschrift,

wo sie kurz darauf zwecks Geldübergabe mit dem Fahrzeug zum Amtsgericht

Wiesbaden aufbrechen wollte. Durch das rechtzeitige Eintreffen der Beamten an

der Wohnanschrift der Geschädigten kann sie davon jedoch abgehalten werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mommenheim (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag wird der Polizei der Einbruch

in ein Wohnhaus in der Mainzer Straße in Mommenheim gemeldet. Nach bisherigem

Kenntnisstand hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und

gelangen auf diesem Weg in das Haus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt

nicht zu Hause. Das genaue Diebesgut, bzw. die Schadenhöhe sind Teil der

polizeilichen Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

versuchter Einbruch

Mainz – Oberstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 13:35 Uhr nimmt der lebensältere

Bewohner eines Einfamilienhauses Geräusche an einer Terrassentüre im Erdgeschoss

wahr. Dort angekommen sieht er eine männliche Person, die mehrfach mit einem

Hammer gegen das Glas der Terrassentür schlägt. Diese besteht jedoch aus

Sicherheitsglas, so dass der Versuch des Einschlagens misslingt. Der Täter lässt

nun von seiner Tat ab und flüchtet. Er wird durch den Zeugen als männlich, ca.

165-175 cm groß mit kräftiger Statur, dunkler Jacke und braunem Kragen

beschrieben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633

in Verbindung zu setzen. Hinweise der Polizei: Sollten Sie nach Hause kommen und

den Verdacht haben, dass in Ihr Haus eingebrochen wurde, so sehen Sie nicht

nach, sondern entfernen Sie sich vom Haus und verständigen Sie über 110 die

Polizei. Nennen Sie zu Anfang immer Ihren Namen und Ihren aktuellen

Aufenthaltsort, da Notrufe abbrechen können. Sodann nennen Sie den Sachverhalt

und bleiben Sie am Telefon. Sollten Sie während des Einbruches zu Hause sein, so

gehen Sie nicht zu dem Täter, da Sie ihm dadurch möglicherweise in den Fluchtweg

geraten. Wir empfehlen, keinen Kontakt zu suchen, um jeglicher Konfrontation aus

dem Weg zu gehen.

Brand an Wohnhaus

Mainz – Bretzenheim (ots) – Am Freitagmorgen kurz nach 04:00 Uhr wird der

Polizei Mainz über Notruf gemeldet, dass sich mehrere Personen an einem Gebäude

in der Martin-Kirchner-Straße auffällig verhalten würden. Zudem würde es in der

direkten Nähe brennen und man könne laute Knallgeräusche wahrnehmen. Die

Örtlichkeit wird durch die Polizei mit starken Kräften aufgesucht. Aufgrund von

Zeugenaussagen ist eine Beschreibung der inzwischen geflüchteten Personen

bekannt. Bei dem betreffenden Gebäude brennt es vermutlich zunächst bei der

Garage und dieses Feuer greift sodann auf das Wohngebäude über. Zu

Personenschäden kommt es aufgrund unverzüglicher Räumung des Wohnhauses nicht.

Der Brand kann gelöscht werden. Im Rahmen der Fahndung können zwei Personen, auf

die die Beschreibungen zutreffen, gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Die exakte Schadenshöhe als auch der genaue Brandhergang, dessen Ursache sind

derzeit noch Stand der polizeilichen Ermittlungen.

Tritte und Beleidigungen gegen Polizisten

Mainz – Neustadt (ots) – Am Freitag gegen 02:45 Uhr stört eine 24-jährige

Mainzerin in der Bahnhofstraße wiederholt durch lautes Rufen eine polizeiliche

Sachverhaltsaufnahme. Immer wieder wird sie durch die polizeilichen Kräfte

aufgefordert, dies zu unterlassen, was sie aber nicht befolgt. Bei der Dame

sollen sodann die Personalien festgestellt werden und ein Platzverweis erfolgen.

Sie weigert sich jedoch, ihre Personalien zu nennen, was die Durchsuchung der

Dame zur Folge hat, um ihre Identität festzustellen. Dabei sperrt sich die

24-jährige und tritt nach den Polizisten, trifft einen Beamten unter anderem im

Genitalbereich. Weiterhin beleidigt sie die Beamten als Arschlöcher. Bei der

Durchsuchung werden ein Tütchen mit einer weißen pulverartigen und ein rundes

Glas mit einer grünlichen Substanz aufgefunden und sichergestellt. Die

24-jährige wird zur Polizeiinspektion 1 verbracht, wo ihr eine Blutprobe

entnommen wird. Danach wird sie von der Dienststelle entlassen. Auf die Dame

kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstand und Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu.

Unfall mit Wildschwein – hoher Sachschaden

A 63/Alzey, Freimersheim (ots) – Mit einem gehörigen Schrecken aber

glücklicherweise unverletzt kam ein 44-jähriger Fahrer eines PKW davon, der am

16.02.2023 gegen 22:30 Uhr einen Wildunfall mit einem Wildschwein hatte. Dabei

befuhr der Mann die A 63 in Richtung Kaisersalutern, als in Höhe der

Anschlussstelle Freimersheim zwei Wildschweine über die Fahrbahn rannten. Es kam

zur Kollision mit einem der Tiere, das hierdurch getötet wurde. Das andere lief

weiter. Am Auto des 44-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, den die

Polizei auf ca. 5000 Euro schätzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste

abgeschleppt werden.

Mainz – Gesamtbilanz Altweiberfastnacht in Mainz

Mainz (ots) – Die Polizei Mainz zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des ersten

Altweiberdonnerstags nach zwei Jahren Pause in Mainz.

Zeigte sich schon in der Zwischenbilanz um 16 Uhr, dass tausende Menschen

ausgelassen und friedlich in Mainz feiern, setzte sich dies in die Nacht hinein

so fort. Nach dem bereits bis 16 Uhr ca. 9000 Menschen auf dem Schillerplatz

waren, zählte der Veranstalter bis in die Nacht hinein ca. 18.000 Besucher. Bis

zu 2000 feierten dabei bis ca. 22:30 Uhr. gleichzeitig in der sogenannten

Musiggbox Bis Einsatzende um 5 Uhr am Freitagmorgen, zählte die Polizei

lediglich sieben Körperverletzungsdelikte. Dabei kam es glücklicherweise nur zu

leichteren Verletzungen. Auffällig ist jedoch, dass die zwischen 24 und 55 Jahre

alten, männlichen Beschuldigten ihre Aggression auch immer sofort gegen die

einschreitenden Einsatzkräfte richteten. In einem Fall wurde ein einschreitender

Polizeibeamter in ziviler Kleidung von hinten angegriffen und in einen

sogenannten Schwitzkasten genommen und geschlagen. Der Beamte wurde leicht

verletzt. Ein, mit einem Betretungsverbot belegter 27-Jähriger beleidigt

eingesetzte Polizeibeamtinnen mit obszönen Begriffen. Ein 24-Jähriger versucht

eine Bierflasche auf Polizeibeamte zu werfen und kann nur knapp daran gehindert

werden. Ein Polizeibeamter wurde durch einen 34-Jährigen verletzt, als dieser

einem Hausverbot nicht nachkam und sofort gegenüber den Einsatzkräften

Widerstand leistete. Weiterhin kam es zu einer sexuellen Belästigung, als ein

23-Jähriger zwei Frauen auf einer Grünfläche beim urinieren filmte. Er wurde

durch Einsatzkräfte beobachtet und in Gewahrsam genommen. Sein Mobiltelefon

wurde sichergestellt.

Festzustellen ist, dass mit einsetzender Dämmerung und zunehmender

Alkoholisierung, insbesondere bei jungen Männern, respektvolles und anständiges

Verhalten vollständig verloren geht. Dennoch zieht die Polizei ein positives

Fazit und sieht den Trend aus dem letzten Jahr bestätigt, dass bei großen

Veranstaltungen in Mainz tausende Menschen friedlich und ausgelassen feiern

können.

Raub am Dorfgemeinschaftshaus

Guntersblum (ots)

Der 22-jährige Geschädigte steigt am 17.02.2023 morgens in Guntersblum aus dem Zug (S6 aus Mainz, Ankunft Guntersblum ca.8:21 Uhr). Hier bemerkt er zwei komplett schwarz gekleidete Personen mit Skimasken, die ihm dann in Richtung Dorfgemeinschaftshaus (ca. 100m Entfernung) hinterherlaufen. Eine Person drängt sich vor ihn und fordert die Herausgabe der Geldbörse. Als das Opfer dem nicht nachkommt, sprüht ihm einer der Täter Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte geht zu Boden und ihm wird die Geldbörse entwendet. Seinen Angaben zu Folge, wurde ihm dann von Passanten geholfen. Er wurde durch die Sprühaktion leicht verletzt. Beide Täter sind ca. 180 cm groß und schlank. Die Kriminalpolizei in Oppenheim hat die Ermittlungen zu diesem Raub aufgenommen.

Wer hat den vorgenannten Vorfall beobachtet, die Täter gesehen und/oder dem jungen Mann geholfen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Oppenheim 06133 933 100