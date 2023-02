Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmittag in der

Lauterstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Aussage des

19-jährigen Autofahrers wollte er von der Emil-Caesar-Straße nach rechts in die

Lauterstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah der 19-Jährige den Fahrradfahrer,

der die Lauterstraße in Richtung Dammühle befuhr. Es kam zur Kollision. Nach dem

Zusammenstoß klagte sich die 51-jährige Radlerin über leichte Schmerzen im Knie.

Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Am Fahrrad entstand

leichter Sachschaden. Am Pkw entstand kein Schaden. |elz

Taschendiebstähle

Kaiserslautern (ots) – Einen unbeobachteten Moment haben Taschendiebe am

Donnerstag in der Königstraße ausgenutzt und eine Seniorin bestohlen. Die

84-Jährige hielt sich gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt auf – ihre Tasche

hatte sie am Körper getragen; darin befand sich auch ihr Geldbeutel. An der

Kasse stellte sie dann den fehlenden Geldbeutel fest. Darin befanden sich

Personalausweis, EC-Karte, Versichertenkarte sowie Bargeld. Möglicherweise

handelt es sich bei den Tätern um zwei Frauen, die sich in dem Laden verdächtig

verhielten. Die 84-Jährige beschrieb sie als 20 bis 25 Jahre alt. Eine hatte

eine schwarze Daunenjacke an. Die andere trug eine helle, bunte Jacke. Beide

Frauen waren circa 1 Meter 65 groß.

Um die gleichen Frauen könnte es sich bei einem zweiten Taschendiebstahl in der

Kurt-Schumacher-Straße handeln. Hier wurde einer 68-jährigen Frau gegen 13 Uhr

in einem Einkaufladen, die Handtasche, die in ihrem Einkaufswagen gelegen hat,

geklaut. In der Handtasche befand sich Personalausweis, EC-Karte,

Versichertenkarte sowie Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Beschreibung der

mutmaßlichen Täterinnen, gleichen denen im vorhergegangenen Raub.

Einen weiteren Geldbörsendiebstahl meldete eine 28-jährige Frau aus einem

Einkaufmarkt am Fackelrondell. Dort wurde ihr gegen 14:50 Uhr der Geldbeutel aus

der verschlossenen Handtasche, die am Kinderwagen hing, geklaut. Darin befanden

sich ihr Personalausweis, Bankkarten und Bargeld. Mögliche Täter sind der

28-Jährigen nicht aufgefallen. Ob ein Tatzusammenhang zu den anderen Diebstählen

besteht, wird geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz

Erneut mehrere Einbruchsversuche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Erneut sind der Polizei mehrere Einbruchsversuche und ein

Einbruch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden.

In der Eisenbahnstraße haben unbekannte Täter versucht, sich gewaltsam Zugang zu

einem Reformhaus zu verschaffen. Zwischen Mittwoch, 18:20 Uhr, und Donnerstag,

6:50 Uhr, versuchten sie den Haupt- und Nebeneingang aufzuhebeln, was misslang.

Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ebenfalls von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter sich Zugang zu

einem Friseurladen in der Marktstraße verschafft. Sie gelangten durch Aufhebeln

der Eingangstür in den Laden. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Bargeld im

niedrigen dreistelligem Bereich gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 Uhr

und 8 Uhr.

Ein weiterer Einbruch wurde aus der Fabrikstraße gemeldet. Hier verschafften

sich die Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Restaurant. In der Gaststätte

gingen sie die im Schankraum befindlichen Spielautomaten an und entfernten die

Geldscheinbehälter. Ebenfalls gingen sie den Sicherungskasten an und entfernten

alle Sicherungen. Es entstand ein Schaden im höheren vierstelligem Bereich. Die

mögliche Tatzeit liegt hier zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 10:30 Uhr.

In der Entersweilerstraße versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus

einzudringen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln scheiterte. An der Tür

entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine Mieterin entdeckte die

Aufbruchsspuren am Mittwoch gegen 11 Uhr. Die genaue Tatzeit konnte nicht

festgestellt werden

Die Polizei prüft, ob Tatzusammenhänge auch mit früheren Einbrüchen bestehen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Rucksack aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der

Polizei am Donnerstag aus der Alleestraße gemeldet worden. Der Besitzer des

Wagens, hatte seinen Pkw gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt. Als

er nach 15 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Rucksack

nicht mehr auf dem Beifahrersitz stand. Der Pkw war zwar abgeschlossen,

allerdings war der Kofferraum offen. Zeugen, die am Donnerstag zwischen 18 Uhr

und 18:15 Uhr verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Autotransporter kommt von der Fahrbahn ab / Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro

Wattenheim, BAB 6 (ots) – Gegen 19:00 Uhr am gestrigen Abend, kam ein mit drei

Kleinfahrzeugen beladener Autotransporter (Pkw mit Anhänger) aus bislang

ungeklärter Ursache auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim ins Schleudern und

kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurden zwei der auf

der Ladefläche des Anhängers befindlichen Fahrzeuge auf die Fahrbahn

geschleudert. Der 23-jährige Fahrer des Gespanns wurde durch den Unfall verletzt

und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr

Enkenbach-Alsenborn war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der

Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der linke

Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der

Unfallfahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt.