„Fahrräder richtig sichern!“: Polizei bietet kostenloses Online-Webinar am 1. März an; Anmeldung erforderlich

(In einer ersten, um 14:59 Uhr, veröffentlichten Pressemeldung zu diesem Online-Webinar wurde ein fehlerhafter Link zur Anmeldung veröffentlicht. Wir bitten darum, für die Anmeldung nur den unten stehenden Link zu verwenden.)

Wie sichere ich Fahrräder richtig? Geht das überhaupt? Die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen laden am Mittwoch, dem 1. März 2023, um 17 Uhr, zu einem Online-Webinar ein, bei dem genau diese Fragen beantwortet werden sollen. Interessierte bekommen in dem Webinar Tipps und Tricks, wie man Fahrräder möglichst wirkungsvoll gegen Diebstahl sichern kann. Dabei wird beispielsweise auf verschiedene Sicherungsmöglichkeiten näher eingegangen, die Fahrradcodierung erklärt oder die Möglichkeiten von GPS-Trackern zur Ortung im Falle eines Diebstahls erläutert.

Natürlich können die Teilnehmenden während des Chats auch Fragen an die Fachberaterinnen und Fachberater richten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Voranmeldung nötig ist, sollten Interessierte nicht lange zögern.

Link zur Anmeldung: https://next.edudip.com/de/webinar/fahrraddiebstahl-vermeiden-rader-richtig-sichern/1881375

Folgemeldung zu Autodiebstahl in Niestetal: Tatverdächtiger mit gestohlenem Audi A 5 in Brandenburg gefasst

Niestetal/ Lauchhammer (Brandenburg): Einen schnellen Fahndungserfolg dank guter Zusammenarbeit der Polizeibehörden vermelden die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach dem Diebstahl des Audi A 5 in der vergangenen Nacht in Niestetal. Die sofortige europaweite Ausschreibung des gestohlenen Pkw durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes, bei denen der bestohlene Autobesitzer am heutigen Morgen Anzeige erstattet hatte, führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen noch am Steuer des gestohlenen Wagens bei Lauchhammer in Brandenburg. Der Polizei Brandenburg, die von den Kasseler Kriminalbeamten um Mitfahndung ersucht worden waren, war der graue Audi A 5 heute Vormittag ins Netz gegangen und ein 23-jähriger Tatverdächtiger aus Polen festgenommen worden. An dem sichergestellten Pkw findet nun eine umfangreiche Spurensicherung statt. Der festgenommene Tatverdächtige soll am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Streife nimmt Auto-Aufbrecher bei Fahndung fest: 49-Jähriger nun in U-Haft

Kassel-Nord: Die schnelle Mitteilung einer aufmerksamen Augenzeugin und die sofort eingeleitete Fahndung führten nach einem Auto-Aufbruch in der Kasseler Nordstadt am gestrigen Donnerstagnachmittag zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der hinreichend polizeibekannte 49-Jährige aus Kassel wurde am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr anordnete. Zudem wird bei den weiteren Ermittlungen der Kasseler Kripo nun geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Auto-Aufbrüche verantwortlich ist.

Die Zeugin hatte gestern gegen 16:30 Uhr beobachtet, wie der Täter mit einem Stein die Seitenscheibe eines geparkten VW Golf in der Schillerstraße einschlug, einen Rucksack aus dem Fahrzeug nahm und die Flucht ergriff. Sofort alarmierte sie die Polizei. Da die Zeugin sowohl eine präzise Beschreibung des Täters als auch dessen Fluchtrichtung durchgab, konnte eine Streife des Polizeireviers Mitte den 49-Jährigen nur wenige Augenblicke später in der Erzbergerstraße festnehmen. Als die Handschellen für den Verdächtigen klickten, fiel bereits ein unter seiner Jacke versteckter Laptop herunter. Dieser sowie ein bei ihm gefundenes iPhone stammten aus dem im Golf abgelegten Rucksack. Es besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige mit Diebstählen und dem Verkauf der Beute seine Drogensucht finanziert. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung: Tatverdächtiger dank Hinweisen identifiziert

Kassel: Nachdem sich die Polizei am Dienstag mit einer Fahndung nach einer Brandstiftung in der Kasseler Südstadt an die Öffentlichkeit gewendet hatte, können die Ermittler einen schnellen Fahndungserfolg vermelden: Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Fotos und des Videos meldeten sich einige Anrufer bei der Polizei, die angaben, den Täter zu erkennen. Den dadurch identifizierten 66-jährigen Tatverdächtigen konnten Polizisten am gestrigen Donnerstagabend in Kassel vorläufig festnehmen und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Zu der ihm vorgeworfenen Brandstiftung hat sich der Mann aus Kassel in seiner Vernehmung nicht geäußert. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Der 66-Jährige steht nun im Verdacht, am 25. November 2022 Platten und einen Karton mit unbekanntem Inhalt vor einen Imbiss in der Frankfurter Straße in Kassel verbracht und anschließend angesteckt zu haben. Durch das Feuer war ein Schaden von ca. 4.000 Euro an dem Lokal entstanden.

Da die Ermittlungen zuvor nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt hatten, war von einem Richter die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet worden. Diese führte nun mithilfe der Hinweise schnell zum Erfolg.

Unbekannte stehlen grauen Audi A 5 in Niestetal: Polizei bittet um Hinweise

Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Autodiebe haben im Laufe der Nacht zum heutigen Freitag in Niestetal-Heiligenrode einen grauen Audi A 5 Sportback gestohlen. Der Diebstahl des Wagens wurde am heutigen Morgen, gegen 6:20 Uhr, entdeckt. Letztmalig gesehen worden war das in der Cornelius-Gellert-Straße abgestellte Fahrzeug gegen 21:15 Uhr am Vorabend. Wann genau in der Nacht die Diebe zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die am Morgen eingeleitete europaweite Fahndung nach dem etwa vier Jahre alten Pkw blieb bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Audi-Diebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Folgemeldung zum Tod von 52-Jährigem nach Stichverletzungen: Verfahren gegen 46-jährige Frau eingestellt

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke: Nachdem am 31. Dezember 2022 im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke ein 52-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen starb, haben die fortgesetzten Ermittlungen, Zeugenbefragungen und die Obduktion des Verstorbenen zur Aufklärung des Ablaufs der Auseinandersetzung beitragen können.

Nach den durchgeführten Ermittlungen hatte sich das in Trennung lebende Paar an dem Silvestertag zu einem Gespräch getroffen. Nachdem dieses ruhig verlaufen war, soll der 52-Jährige die 46-Jährige völlig unvermittelt mit einem Messer angegriffen und ihr zwei tiefe Stichverletzungen am Hals zugefügt haben. Da er die Frau weiter angegriffen haben soll, wehrte sie sich selbst mit einem Messer und konnte anschließend aus dem Haus flüchten. Ersthelfer wurden auf die schwer verletzte 46-Jährige aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte und die Polizei. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, weshalb sie in einem Krankenhaus notoperiert wurde. Den 52-Jährigen fanden die Beamten anschließend tot auf.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sowie das nun vorliegende rechtsmedizinische Gutachten deuten darauf hin, dass die tödlichen Verletzungen dem 52-Jährigen nicht durch eine andere Person zugefügt worden waren. Der Anfangsverdacht, dass die 46-Jährige die todesursächlichen Verletzungen verursacht haben könnte, hat sich somit nicht bestätigt. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft Kassel das Ermittlungsverfahren gegen die 46-Jährige eingestellt.

Battenberg/ Eder (Landkreis Waldeck- Frankenberg): Über 300 000 Euro Sachschaden bei Brand in einer Eisengießerei

Zum Brand in einer Eisengießerei kam es am heutigen Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr in Battenberg, Auhammer. Wie die Beamten der Polizeistation Frankenberg/ Eder mitteilten, entfachte sich das Feuer in einer Filteranlage, die baulich von der Gießerei getrennt ist. Der entstandene Sachschaden wird auf über 300 000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Über die genaue Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat K10 der RKI Waldeck- Frankenberg geführt. Neben den Beamten der Polizeistation Frankenberg waren Kräfte der Feuerwehren Frankenberg, Battenberg und Berghofen eingesetzt. Die Löscharbeiten waren gegen 21:30 Uhr beendet.