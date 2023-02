Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung

Ronshausen (ots)

Ronshausen. Am Freitagmorgen (17.02.) befuhr ein 26-jähriger Golf-Fahrer aus Rotenburg die L3251 von der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen fuhr mit einem Audi vor dem Golf in die gleiche Richtung. Der 26-jährige Golf-Fahrer versuchte trotz Gegenverkehr zu überholen. Hierbei kam es während des Überholvorgangs zu einem Zusammenstoß zwischen dem Golf und einem entgegenkommenden Opel. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Alle Beteiligten hielten nach dem Verkehrsunfall vorschriftsmäßig an. Ein 35-jähriger Beifahrer des Opels stieg ebenfalls aus dem Fahrzeug, schlug den Golffahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und trat ihn in den Bereich der Hüfte. Gegen den 35-jährigen Schläger wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra (ots)

Bebra. Am Donnerstagmorgen (16.02.), gegen 7 Uhr, befuhr der Fahrer eines Opels in seinem Pkw die Hersfelder Straße stadtauswärts. In Höhe des dortigen Einkaufsmarkts wollte der Mann aus Bebra nach rechts auf den Parkplatz abbiegen. In diesem Bereich fuhr ein 41-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen kam es zur Kollision zwischen Pkw und Radfahrer, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 350 Euro.

Versuchter Einbruch in Gaststätte im Alsfelder Erlenbad

Alsfeld (ots)

Alsfeld. Am frühen Freitagmorgen (17.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in eine Gaststätte neben dem Alsfelder Hallenbad eingebrochen hatten. Die Täter drangen in den Lagerraum der Gaststätte ein, kurz darauf wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter verließen die Räumlichkeiten, nach derzeitigem Sachstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Müllcontainern

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. In der Nacht von Donnerstag (16.02.) auf Freitag (17.02.) brannte es gegen 23 Uhr im Bereich einer Schule in der Wehneberger Straße sowie kurz darauf in der Straße „Im Zellersgrund“ im Bereich von Wohnhäusern. Die Täter setzten jeweils dort befindliche Müllcontainer in Brand. Infolge des Feuers wurde die Hausfassade der Schule beschädigt, der Müllcontainer selbst wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Kurz vor dem anschließenden Brand in der Straße „Im Zellersgrund“ hörten Zeugen zwei Knallgeräusche. Nach derzeitigem Sachstand wird vermutet, dass dieser Brand durch Böller entstand. Hier entstand Sachschaden von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleintransporter brennt auf Autobahn A 7 – Keine Personen verletzt

A 7 / Niederaula (ots)

Am Donnerstag (16.02.), gegen 21.50 Uhr, geriet ein Kleintransporter auf der Autobahn A 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen dem Autobahndreieck Hattenbach und dem Autobahndreieck Kirchheim, etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle Kirchheim und damit unweit der dort befindlichen Tankstelle, auf dem rechten Fahrstreifen einer Baustelle, in Brand.

Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Polen konnte sich unverletzt befreien.

Die Fahrbahn in Richtung Kassel musste bis etwa 23.00 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurden zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. Wegen der massiven Rauchentwicklung musste der ausgelagerte Fahrstreifen in der Baustelle in der Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Fulda, ebenfalls für eine Dauer von etwa einer Stunde gesperrt werden. Es entstand entsprechender Rückstau auf der A 5 sowie A 7 in Fahrtrichtung Nord.

Gegen 22.40 Uhr war das Feuer komplett gelöscht.

Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Kirchheim und Niederaula, sowie eine Rettungswagenbesatzung. Auch nach Abtransport des ausgebrannten Kleintransporters blieb der rechte Fahrstreifen aufgrund entstandener Fahrbahnschäden bis auf weiteres gesperrt und wurde durch die Autobahnmeisterei Hönebach gesichert.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.