Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Falsche Polizeibeamte! Wer sah die Abholer? – Heusenstamm

(jm) Eine Bewohnerin aus der Bürgermeister-Kämmerer-Straße wurde am Donnerstagabend Opfer von Telefonbetrügern, die sich als „falsche Polizeibeamte“ ausgaben. Gegen 19.30 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf eines angeblichen Polizisten, der ihr von Einbrüchen und flüchtenden Tätern in Heusenstamm erzählte. Daher solle sie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Im Laufe des Abends erschienen die beiden Abholer. Diese sollen einen Tresor aus der Wohnung der Rentnerin mithilfe einer Sackkarre zu einem offenbar bereitgestellten Taxi transportiert haben. Der eine Täter war etwa 1,75 Meter groß und hatte kurze mittelblonde Haare. Sein Komplize war etwa 1,60 Meter groß und hatte kurze dunkelblonde Haare. Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen und bittet daher Anwohner sowie Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Wer kann Hinweise zu Audi Q7 geben? – Hanau/Bundesstraße 45

(fg) Wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der Bruchköbeler Landstraße in Fahrtrichtung Nidderau am Donnerstagabend ermittelt derzeit die Polizei und sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Gegen 23.15 Uhr fiel den Beamten ein Audi Q7 auf, der offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit von einem Supermarktparkplatz auf die Bruchköbeler Landstraße fuhr und im weiteren Verlauf die Kreuzung zur Maintaler Straße überquerte. Eine Streifenbesatzung fuhr dem Audi umgehend hinterher. Kurz bevor die Beamten die Ausfahrt der Bundesstraße 45 nach Bruchköbel erreichten, brachen diese, um eine Gefährdung von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern zu vermeiden, die Verfolgung ab. Zudem liegen erste Hinweise vor, dass es sich bei dem Fahrer um einen 20 Jahre alten Hanauer handeln könnte. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audis möglicherweise gefährdet wurden sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100 12-0 zu melden.

Einladung zur ersten Bürgersprechstunde im „neuen“ Stadthaus – Bruchköbel

(jm) Erstmalig bieten Polizeioberkommissarin Silke Rübmann, Schutzfrau vor Ort für die Kommunen Bruchköbel und Nidderau, gemeinsam mit Stefan Waag vom Ordnungsamt am Donnerstag, den 23. Februar 2023 eine Bürgersprechstunde im „neuen“ Stadthaus in Bruchköbel an. In der Sprechstunde haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich persönlich mit der Schutzfrau vor Ort sowie mit dem Mitarbeiter des Ordnungsamtes auszutauschen und sich mit Fragen an die beiden zu wenden. Die Bürgersprechstunde findet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Stadthaus, Hauptstraße 32, im Erdgeschoss in den Räumen der Stadtwache statt. Silke Rübmann betont: „Ich bin sehr gespannt auf die erste Bürgersprechstunde und freue mich auf zahlreiche Bürgergespräche.“ Mit Polizeioberkommissarin Silke Rübmann steht eine sehr erfahrene Polizistin als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Neben Bruchköbel ist sie bereits seit einigen Jahren als Schutzfrau vor Ort für die Kommune in Nidderau zuständig. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Unfallflucht auf Parkplatz – Polizei bittet um Hinweise – Erlensee/Rückingen

(jm) Wer am Donnerstagmittag in der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 41 auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. Gegen 12.10 Uhr soll ein unbekanntes Fahrzeug offenbar beim Ausparken einen geparkten Opel Corsa gestreift haben. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und einen Zettel am Opel hinterlassen. Der Schaden am weißen Corsa wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Wagen handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Brand – Ronneburg

(fg) Am Donnerstagmorgen geriet eine Garage, die an ein leerstehendes ehemaliges Sportlerheim angrenzt, in Brand. Infolgedessen ging der Brand über einen Dachvorsprung auf den Dachstuhl über. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 9.20 Uhr zu dem ehemaligen Sportlerheim, welches an der Landesstraße 3193 liegt, aus. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. Die Ermittler des Fachkommissariats 11 gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung aus und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Mann in Wohnung ertappt – Kripo bittet um Hinweise – Wächtersbach/Neudorf

(jm) Ein etwa 1,70 Meter großer und korpulenter Mann hat sich am Donnerstagmorgen in der Aufenauer Straße Zugang zur Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Gegen 10.30 Uhr ertappte ihn die Rentnerin in der Wohnung. Der Mann gab sich als Verwandter eines Nachbarn aus. Er gaukelte der Bewohnerin vor, dass der Nachbar einen Unfall gehabt habe und nun Geld für eine Operation benötige. Da die Dame kein Geld geben wollte, lief er in das Schlafzimmer und durchsuchte den Raum nach Schmuck. Anschließend verließ er die Wohnung. Nach erster Nachschau wurden keine Gegenstände entwendet. Der Täter hatte kurze Haare und trug ein grün-kariertes Oberteil. Die Kripo bittet Anwohner und Passanten, die in der Zeit zwischen 10.30 und 11 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 10er-Hausnummern beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Werkzeuge gestohlen: Forstarbeiter überraschte Diebe – Biebergemünd/Roßbach

(fg) Ein Forstarbeiter, der aufgrund seiner Arbeiten im Waldgebiet in einem Wohnmobil nächtigt, wurde am Donnerstagabend Zeuge eines Diebstahls von diversen Werkzeugen für Rodungsarbeiten sowie von Öl für Baumaschinen. Der 61-Jährige erwachte aufgrund auffälliger Geräusche und überraschte die Diebe, die sich gegen 22.45 Uhr an einem Kastenanhänger zu schaffen machten und die Beute in ein dunkles Auto mit MKK-Kennzeichen verluden. Um im Besitz der Beute zu bleiben stieß einer der drei Unbekannten den 61-Jährigen zu Boden. Im Anschluss machten sich die Männer im Alter von 25 bis 35 Jahren davon. Kurz darauf fuhr ein weiteres Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit am Geschädigten in Richtung der Bundesstraße 267 vorbei. Beim Vorbeifahren erkannte der 61-Jährige wohl diverses Diebesgut auf der Rückbank des Autos, an dem GN-Kennzeichenschilder angebracht waren. Die Zufahrt zum betreffenden Waldstück befindet sich gegenüber einem Lieferanten für Holz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Blitzermeldung: Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmenden ein sicheres und entspanntes Ankommen!

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 8. Kalenderwoche 2023

(fg/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an einer Schule. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: