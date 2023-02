Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher hebeln Terrassentür auf,

Königstein im Taunus, Schneidhain, Rossertstraße, 15.02.2023, 18.00 Uhr bis 16.02.2023, 09.30 Uhr

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Schneidhain kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hebelten Unbekannte in der Rossertstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten die Wohnräume anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und verließen den Tatort wieder unbemerkt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Einbruch in Gartenhütte,

Bad Homburg v. d. Höhe, Alte Römerstraße, 14.02.2023, 20.00 Uhr bis 16.02.2023, 16.30 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen geriet in Bad Homburg ein Kleingarten ins Visier von Dieben. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Kleingartenvereins im Bereich „Alte Römerstraße“. Die Täter zerschnitten einen Zaun, um sich Zugang zu verschaffen und brachen anschließend die Gartenhütte eines der Gärten gewaltsam auf. Sie entwendeten eine Kabeltrommel und verließen den Tatort unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Nach Parkrempler davongefahren,

Friedrichsdorf, Industriestraße, 15.02.2023, gg. 15.00 Uhr

(pa)Auf dem Parkplatz eines Friedrichsdorfer Supermarktes kam es am Mittwochnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines BMW hatte ihr Fahrzeug gegen 15.00 Uhr auf den Parkplätzen vor einem in der Industriestraße befindlichen Discounter geparkt. Sie befand sich in der Nähe des Pkw, als sie wahrnahm, dass ein anderes Fahrzeug neben ihrem Wagen vorwärts einparkte. Als die Autofahrerin ein Geräusch vernahm, das auf einen Zusammenstoß schließen ließ, musste sie feststellen, dass die Frau am Steuer des einparkenden Pkw ihren Einparkversuch plötzlich abbrach und davonfuhr. Eine Nachschau an ihrem BMW ergab, dass auf der Fahrerseite ein frischer Schaden im Bereich des hinteren Radkastens festzustellen war. Nach Angaben der BMW-Fahrerin fuhr die Unfallverursacherin einen weißen Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen. Die Frau soll etwa Anfang/Mitte 50 gewesen sein und eine durchschnittliche Statur sowie blondes langes gewelltes Haar mit einem Mittelscheitel gehabt haben. Mutmaßlich dürfte ihr Kleinwagen im vorderen Bereich der Beifahrerseite Beschädigungen aufweisen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Königstein, Falkensteiner Straße, Höhe Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.