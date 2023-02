Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Gotenweg, 16.02.2023, 18.00 Uhr bis 16.02.2023, 20.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung im

Gotenweg ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr ein

Fenster der Wohnung auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu den

Räumlichkeiten. Anschließend schnappten sie sich aufgefundene Schmuckstücke und

ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden, Paulinenstraße, 16.02.2023, 11.15 Uhr,

(pl)In der Paulinenstraße wurde am Donnerstagvormittag ein Senior durch einen

Trickdieb um Bargeld gebracht. Der Geschädigte wurde gegen 11.15 Uhr an einem

Parkscheinautomaten von einem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm

Geld zu wechseln. Beim anschließenden Geldwechsel griff der Täter in die

Geldbörse des Seniors und entwendete mehrere Geldscheine. Der Dieb wurde als ca.

1,85 Meter groß mit einem dunklen Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei mit einem Pullover sowie einem

blauen Stoffmantel bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter

nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen

sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten.

Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse

fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem

Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und

in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Radfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Äppelallee, 16.02.2023, 17.50 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagabend wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer auf der

Äppelallee beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der 29-Jährige war

mit seinem schwarzen Mountainbike auf dem Fahrradstreifen der Äppelallee in

Richtung Schierstein unterwegs und wollte dann gegen 17.50 Uhr an der Ampel im

Bereich der Anschlussstelle zur A 643 die Straße überqueren. Hierbei kam es zum

Zusammenstoß mit dem schwarzen 1er BMW einer 23-jährigen Autofahrerin, welche

die Äppelallee ebenfalls in Richtung Schierstein entlangfuhr. Der bei dem Unfall

verletzte Radfahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Unfallbeteiligten gaben bei der polizeilichen Unfallaufnahme an, dass

die Ampel für sie jeweils Grün angezeigt hätte. Das 5. Polizeirevier bittet nun

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und über die

Ampelschaltung Auskunft geben können, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 zu melden.

Unfall beim Abbiegen,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, 16.02.2023, 13.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in Mainz-Kastel wurden am Donnerstagmittag zwei

Autos erheblich beschädigt und eine 56-jährige Autofahrerin verletzt. Eine

35-jährige Autofahrerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Audi vom Otto-Suhr-Ring

kommend auf der Boelckestraße unterwegs und wollte dann nach links in die

Ludwig-Wolker-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem

entgegenkommenden Toyota der vorfahrtberechtigten 56-jährigen Autofahrerin. Die

56-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und die beiden

Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund

12.000 Euro geschätzt.

Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Mittwoch: Rheinlandstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mobile Tankanlage von Baustelle gestohlen,

Eltville-Martinsthal, Heimatstraße, Mittwoch, 15.02.2023, 16:30 Uhr bis

Donnerstag, 16.02.2023, 07:00 Uhr

(fh)Von einer Baustelle im Eltviller Ortsteil Martinsthal wurde in der Nacht zum

Donnerstag eine mobile Tankanlage gestohlen. In der besagten Nacht stand die mit

über 100 Litern Diesel gefüllte Anlage auf dem Baustellengelände in der

Heimatstraße. Der oder die Täter näherten sich der Baustelle und entwendeten

unbemerkt den Tank mit samt des flüssigen Gutes im Wert von über 1.000 Euro. Im

Anschluss an den Diebstahl gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der

Polizeistation Eltville zu melden.

Fahrzeug am Yachthafen aufgebrochen, Rüdesheim-Eibingen, Yachthafen,

Mittwoch, 15.02.2023, 21:45 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben sich Autoaufbrecher an einem Fahrzeug am

Yachthafen von Rüdesheim-Eibingen zu schaffen gemacht. Am Donnerstag erschien

der Besitzer eines grauen Opel Insignia bei der Polizeistation Rüdesheim, da

Unbekannte in der Nacht zuvor sein Fahrzeug aufgebrochen hatten. Bei einer

Inaugenscheinnahme des besagten Opel konnte festgestellt werden, dass die Täter

zunächst ein Seitenfenster eingeschlagen und anschließend den Innenraum

durchsucht hatten. Laut Aussage des Geschädigten wurden keine Gegenstände

entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Grüner Pritschenwagen nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Biengasse, Freitag,

10.02.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag hat in Idstein ein grüner Pritschenwagen einen

Verkehrsunfall verursacht und ist umgehend von der Unfallstelle geflüchtet.

Gegen 13:30 Uhr parkte der Fahrer eines zum Verkauf von Teigwaren genutzter

Renault Master sein Fahrzeug in der Biengasse und half einer Anwohnerin ihre

Einkäufe ins Haus zu tragen. Als er kurz darauf zu seinem Auto zurückkehrte,

konnte er ein lautes Quietschen wahrnehmen und einen grünen Pritschenwagen mit

Mainzer Kennzeichen in Richtung Feldstraße davonfahren sehen. An seinem Fahrzeug

angekommen, musste er einen frischen Schaden am linksseitigen Heck feststellen.

Die unfallverursachende Person kehrte daraufhin nicht mehr zum Unfallort zurück.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise zum Pkw und den Fahrer

oder der Fahrerin entgegen.

Pkw vor Klinik angefahren, Bad Schwalbach, Emser Straße, Donnerstag,

16.02.2023, 11:30 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich vor einer Klinik in Bad Schwalbach

eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei ist auf die Mithilfe von Zeugen

angewiesen. Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte ein Mann aus Bad Schwalbach

seinen grauen Dacia Duster in einer Parkbucht der Emser Straße vor dem dortigen

Krankenhaus. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er eine frische

Beschädigung am Kotflügel der hinteren Beifahrerseite fest und informierte die

Polizei. Derzeit geht diese davon aus, dass eine unbekannte Person hinter dem

Dacia Ein- oder Ausparken wollte und dabei gegen diesen stieß. Im Anschluss

entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von

der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus – Kriminaldirektor Henning Schwethelm startet in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Am Montag, den 06.02.2023, betrat der gebürtige Wiesbadener, Kriminaldirektor Henning Schwethelm, zum ersten Mal die Polizeidirektion Rheingau-Taunus in der Emser Straße als neuer Leiter. Vergangene Woche übernahm Herr Schwethelm die Direktionsleitung von seinem Vorgänger Kriminaloberrat Marc Reinhold, welcher ins Hessische Ministerium des Innern und für Sport wechselt.

Der 47-jährige Kriminaldirektor, der zuletzt eine leitende Position im Hessischen Polizeipräsidium für Technik innehatte, kehrt nun wieder ins Polizeipräsidium Westhessen zurück, in welchem er bereits über viele Jahre gearbeitet hat. Hier fuhr er unter anderem „Streife“ im Main-Taunus-Kreis und versah anschließend mehrere Jahre Dienst bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden. Weiterhin finden sich Verwendungen an der damaligen Polizeiakademie Hessen, dem Polizeipräsidium Südosthessen und dem Hessischen Landeskriminalamt in seiner beruflichen Vita wieder.

Dienstlich zieht es ihn nun in die Polizeidirektion Rheingau Taunus. Hier ist er neben den Polizeistationen Bad Schwalbach, Eltville, Rüdesheim und Idstein auch für die Leitung des neuen Polizeizentrums in Taunusstein-Hahn mit samt der Regionalen Ermittlungsgruppe und dem Regionalen Verkehrsdienst zuständig. Doch seine neue dienstliche Heimat ist für ihn keinesfalls „Neuland“. Der Kriminaldirektor wohnt selbst mit seiner Familie seit vielen Jahren im Rheingau-Taunus-Kreis. Dies spiegelt sich auch in seinen Freizeitaktivitäten wieder. Hier trifft man ihn oftmals zu Fuß oder auf dem Rad in der Natur im Taunus wieder.

Besonders am Herzen liegt ihm als neuer Direktionsleiter natürlich die Gesundheit seiner Kolleginnen und Kollegen „Ich hoffe, dass sie nach ihrer Arbeit immer gesund nach Hause zu ihren Familien zurückkehren und weiterhin Spaß an ihrer Arbeit haben“, so der Kriminaldirektor. Mit Blick auf die Zukunft ergänzt er, „die Aufklärungsquoten der vergangenen Jahre zeigen, dass der Rheingau-Taunus-Kreis hessenweit zu den sichersten Landkreisen zählt. Hieran möchte ich mit meinen Beamtinnen und Beamten anknüpfen und gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, dass wir dieses Niveau halten oder gar steigern können.“ Wichtig ist ihm aber auch das Thema Prävention. Gerade die Sicherheitsinitiative „KOMPASS“, bei der im Rheingau-Taunus-Kreis bereits acht Kommunen und eine Region teilnehmen sowie die Einbindung der „SvO“, (Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort) sieht er hier als wichtiges Werkzeug, um das subjektive Sicherheitsgefühl im Kreis weiter zu stärken und den Nöten und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger immer ein offenes Ohr zu schenken.